Ecevit'in ruhunu yaşatan bakan

Bazı pastane ve lokantaların siyasi hayatta bir karşılığı vardır.

Çok önemli gizli görüşmelere ev sahipliği yaptığı için tarih kitaplarına konu olurlar. Çankaya Serender Pastanesi’nin de böyle bir ünü var. Bu ünün kaynağı da Ecevitler. Rahşan Ecevit’in “Bülent çok seviyor” diye sürekli pasta aldığı Çankaya Serender Pastanesi, maalesef kapılarını kapattı.

Ekonomik güçlükler ve pandeminin birçok küçük işletmeye verdiği zarar, Ankara’nın tarihinde iz bırakan mekânlar için de geçerli.









Bundan 30 yıl önce biri Çankaya Simon Bolivar Caddesi’nde, diğeri Bahçelievler’de açılan Serender Pastanesi, kısa sürede siyasilerin de tercih ettiği, bilinen bir mekâna dönüştü. Ancak bu pastanenin ünlenmesine Ecevit çiftinin katkısı çok büyük. Siyasi hayatı boyunca Oran’daki sitenin 3. katında oturan Ecevit çifti, neredeyse 10 yıl boyunca pastaneden düzenli alışveriş yaptılar.

