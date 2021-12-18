Doktorlar Almanca öğreniyor

Sosyal medyada çocuk istismarı başta olmak üzere zararlı içeriklerin yüzde 70’inin hiç kimse görmeden kaldırıldığını biliyor musunuz?

“Geri kalanı yeter zaten” diye düşünmek mümkün. Bunların da 1 ila 10 kez izlendikten sonra yakalandığı iddia ediliyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na YouTube ve Google temsilcilerinin verdiği bilgiler hem çarpıcı hem de korkutucu. 2021’in ilk çeyreğinde böyle zararlı içerikteki 9.5 milyon videonun, yüzde 95’i makineler tarafından taranarak kaldırılmış. Konuları ‘çocuk istismarı, cinsel içerik ve şiddet’ olarak sıralanıyor.

Yapılan çalışma, bunların çocuklara ulaşmasını önlemek üzerine. O yüzden ebeveynlere büyük görev düşüyor. Örneğin, Family Link uygulaması. Bu, çocuğun hangi uygulamayı yüklemek istediğini, nereye gitmek istediğini kontrol ediyor. Yani telefonunuza “Onaylıyor musunuz?” diye mesaj geliyor. Ayrıca, YouTube Kids platformu tavsiye ediliyor. YouTube 13 yaş üstü için planlandığından, çocuğunuzun gireceği videolara sınır getirebilirsiniz. Masadaki bilgisayarda, elindeki cep telefonunda her şeyi yaptığı için zeki sandığınız 3 yaşındaki çocuğunuzun, aslında zehirlenmeye açık hale geldiğini unutmayın.



Komisyonda anlatılanlar, her anne-babayı korkutacak cinsten. Aman dikkat.

ÖZEL SEKTÖRE VALİ TAYİNİSANAYİCİLER, özellikle de Organize Sanayi Siteleri içinde olanlar, aylardan beri ekonominin gidişatı kadar önemli başka bir konuyu konuşuyorlar: OSB yönetimlerinde valinin de bulunması. Çok sayıda itiraz nedeniyle teklifin, TBMM’ye gelişi de ertelendi.

Gördük ki, ‘OBS’lerin müteşebbis heyetlerine illerde vali, ilçelerde kaymakamın başkanlık etmesi’ sanayicilerin neredeyse tamamının itirazına neden olmuş. Özel sektör, kamu müdahalesi olmadan serbest piyasa koşullarında karar almak istiyor. Oyunun kurallarının değiştirilmesinin, bağımsız karar alma yeteneğini ortadan kaldıracağı öne sürülüyor. İşte taslaktaki bu madde, aylardan beri kapalı kapılar arkasında tartışma konusu. Maddeyi savunanlar ise bazı OSB’lerde ‘oluşan yapıların’ yeni yatırımcılara fırsat vermediği iddiasında. Konunun ele alındığı toplantılarda “Devletçi model, OSB’lerin gelişmesini yavaşlatır. Bakanlık, valilere yetki vermek yerine, OSB’lerin denetimini arttırsın” dendiğini biliyoruz. Taslakta kamu görevlilerinin huzur haklarının arttırılması gibi tartışılan maddeler de var.

