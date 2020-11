Cumhur ittifakında sucuk pastırma çatlağı

Koronavirüs testlerine ulaşma sorunu yaşandığı ve siyasilere ayrıcalık yönündeki eleştirilerin yapıldığı dönemde, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun bir ayda 8 test yaptırdığını açıklaması tepki yaratmıştı.

Testlere ulaşma zorluğu azalırken, bir milletvekilinin arkadaş sohbetinde verdiği test rakamı herkesi şaşkına çevirdi.

Özellikle iktidar partisinde, Cumhurbaşkanlığı ve partide yapılan her toplantı öncesi test yaptırma zorunluluğu var. Bir parti yöneticisi oturup şimdiye kadar kaç test yaptırdığını hesapladı ve 45 kez test olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarına gerekçesini anlatmak zorunda kalan vekil, “Cumhurbaşkanlığındaki her toplantıya gittiğimizde, genel merkezdeki her çalışma öncesinde test yaptırıyoruz. Ben ayrıca seçim bölgemdeki toplantılardan döndükten sonra evdekilere virüs taşıma korkusuyla ayrıca test yaptırıyorum” derken, birçok arkadaşının kendisiyle aynı durumda olduğunu söyledi.

Meclis’te düzenli ve hızlı yapılan COVID-19 testleri için PCR testi cihazı kuruldu. Meclis içerisinde yapılan testler, başka yerlere gönderilmeden kısa sürede sonuç alınıyor. Her gün 2 bin kişinin giriş çıkış yaptığı TBMM’de son verilere göre, 250’ye yakın personelde pozitif vaka saptanmış, bir personel de hayatını kaybetmişti. Bu süreçte siyasiler arasında koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı ise 15’e (açıklanmayanlar hariç) ulaştı.



Şimdi yeni yasama döneminde gözler yeni vakalarda. Havaların güzel olması nedeniyle milletvekilleri görüşmelerini açık alanlarda yapıyor. Ancak kış mesaisi, şimdiden hepsini endişelendiriyor.

EZBER BOZAN GENELGE ‘DAYAKÇI EŞLE UZLAŞ’ BİTTİKADINA yönelik şiddetle mücadele konusunda belki de tüm zamanların en kapsamlı, en can alıcı genelgesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sorun olarak belirlenen ne varsa hepsine çözüm öneren, karmaşık gündemin arasında zar zor yer bulan bu metinde öyle kararlar var ki ezber bozuyor.

81 ilin valiliğine gönderilen ve illerde bu konuda görevli tüm kurumları bağlayan genelge, planlandığı gibi uygulanabilse sorunun büyük bölümü ortadan kalkar. “Aslolan metinler değil, uygulamadır” sözünü bir kez daha anımsatıp çok önemli beş başlığa göz atalım istedik. Şöyle ki:

* Şiddetle mücadele alanında deneyimli kuruluş müdürü, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk görevlisi, sağlık personelinin görev yerinin sık değişmesi önlenecek. (Bu o kadar önemli ki... Yıllar süren emekle uzmanlaşan kişilerin yerine, uzman olmayanlara görev verilmesi süreci sil baştan başlatıyor.)