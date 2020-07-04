Çoklu baroya vardiyalı muhalefet

Barolarla ilgili yasa teklifinin gelişinden Meclis sürecinin çetin geçeceği belliydi. CHP ve HDP, bu düzenlemenin geçmemesi için TBMM İçtüzüğü’nden kaynaklanan bütün engelleme haklarını kullanacaklarını önceden deklare etmişti. Ancak parti gruplarının bile “pandemi firesi” verdiği ortamda sosyal mesafeye uygun taktik geliştirmek kolay olmadı.
CHP yönetimi, hem milletvekillerini bulaştan korumaya, hem de komisyon sürecini mümkün olduğunca uzatmaya yönelik strateji oluşturmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğrudan yönettiği sürecin talimatları da maddeler halinde milletvekillerine ulaştırıldı. Öncelikle istisnasız tüm milletvekilleri Ankara’ya çağrıldı ve mazeret kabul edilmedi. Komisyon üyesi olmasa da tüm milletvekillerinin toplantıya katılıp söz isteyeceklerini zaten Kılıçdaroğlu vurgulamıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla “salon hâkimiyeti” açısından, 120 dolayında milletvekili 40’arlık üç gruba ayrıldı. Her milletvekiline hangi saatlerde nerede bulunacakları bildirildi. Komisyonda yer kalmazsa “salon çevresinde” olmaları tembih edildi. Ayrıca hukukçu milletvekillerinin vardiya dışında salonda tamzamanlı bulunmaları tavsiye edildi. Konuşmaların sadece hukuk alanıyla sınırlı kalmaması amacıyla ekonomi, eğitim, dış politika gibi tüm konularda parti politikasına dair notlar dağıtıldı. Ayrıca anımsatıldı: Anlık gelişmelere göre kapalı grup toplantıları yapılabilecekti. Talimatlar çok açıktı: “Nöbetçi olanlar komisyonu, olmayanlar çok gerekmedikçe Meclis’i ve hiçbirimiz hiçbir koşulda Ankara’yı terk etmeyeceğiz.”
En ilginci ise olası bir arbedeye hazırlıktı. CHP yönetimi, “oldubitti ya da eylemli içtüzük ihlallerine engel olmak veya başka sebeple çıkacak kavga” durumunda milletvekillerinin WhatsApp ya da SMS’ten çağrıya hazır olmalarını istiyordu.
SİNEMA MÜZESİNE KAMERA, KUKLA, FİLM MAKİNESİ ALINIR
ANKARA’da Kamu İhale Kurumu’nun açtığı ihaleleri takip etmek önemli bir gazetecilik görevidir. Ancak bu ihale ilanlarında, “Kurulacak müzeye teşhir için ürün aranıyor” diye bir duyuru yüzyılda bir denk gelir. Geçtiğimiz hafta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilginç bir ihale ilanı yayınlandı.
Ulusal sinema müzesi kurulmasının 2020 yılı programında yer aldığını ve sinema geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için kurulacak müze için, Atlas Pasajı restorasyon ve tefrişat çalışmalarının tamamlanacağını biliyoruz.
Hacer Boyacıoğlu’nun bilgisine göre, Sinema Genel Müdürlüğü’nce 16 Temmuz’da yapılacak ihaleyle, Ulusal Sinema Müzesi’nde teşhir için sinema tarihini anlatan 131 kalem ürün alınacak. İhale için teklifler elektronik ortamda alınacak. İşin ilginci, müze için aranan ürünlerin neredeyse tamamı çok eski dönemlere ait. 1830-1860 dönemi, sinema teknolojisine ilişkin ilginç cihazlar aranıyor.
İhale şartnamesinde aranılan ürünlerin özellikleri teker teker yazıldı. Sinema sanatında kullanılan lenslerden kameralara kadar birçok ürünün 1800’lü yıllara ait olduğu görüldü. Bunlar arasında yer alan kameraların bir kısmının Fransa’da üretildiği biliniyor. İhale şartnamesinde, sinema tarihi eserlerinin özellikleri en ince ayrıntısına kadar yer alıyor. Ancak uzmanının anlayacağı dille kaleme alınan şartnamede, projeksiyon cihazlarından montaj setlerine, kameralardan gölge oyunu kuklalarına kadar birçok ürünün alınacağı belirtiliyor.
Yeni dönem sinema tarihi eserlerine daha kolay ulaşıldığı için anlaşılan genel müdürlük eski cihazları bulmakta zorlanmış. Bu ilginç ihaleye kimlerin katılacağı merak konusu. Tabii sinema tarihi müzesinin ne zaman hayata geçirileceği de.
Çoklu baroya vardiyalı muhalefet
Barolarla ilgili yasa teklifinin gelişinden Meclis sürecinin çetin geçeceği belliydi. CHP ve HDP, bu düzenlemenin geçmemesi için TBMM İçtüzüğü’nden kaynaklanan bütün engelleme haklarını kullanacaklarını önceden deklare etmişti. Ancak parti gruplarının bile “pandemi firesi” verdiği ortamda sosyal mesafeye uygun taktik geliştirmek kolay olmadı.
CHP yönetimi, hem milletvekillerini bulaştan korumaya, hem de komisyon sürecini mümkün olduğunca uzatmaya yönelik strateji oluşturmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğrudan yönettiği sürecin talimatları da maddeler halinde milletvekillerine ulaştırıldı. Öncelikle istisnasız tüm milletvekilleri Ankara’ya çağrıldı ve mazeret kabul edilmedi. Komisyon üyesi olmasa da tüm milletvekillerinin toplantıya katılıp söz isteyeceklerini zaten Kılıçdaroğlu vurgulamıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla “salon hâkimiyeti” açısından, 120 dolayında milletvekili 40’arlık üç gruba ayrıldı. Her milletvekiline hangi saatlerde nerede bulunacakları bildirildi. Komisyonda yer kalmazsa “salon çevresinde” olmaları tembih edildi. Ayrıca hukukçu milletvekillerinin vardiya dışında salonda tamzamanlı bulunmaları tavsiye edildi. Konuşmaların sadece hukuk alanıyla sınırlı kalmaması amacıyla ekonomi, eğitim, dış politika gibi tüm konularda parti politikasına dair notlar dağıtıldı. Ayrıca anımsatıldı: Anlık gelişmelere göre kapalı grup toplantıları yapılabilecekti. Talimatlar çok açıktı: “Nöbetçi olanlar komisyonu, olmayanlar çok gerekmedikçe Meclis’i ve hiçbirimiz hiçbir koşulda Ankara’yı terk etmeyeceğiz.”
En ilginci ise olası bir arbedeye hazırlıktı. CHP yönetimi, “oldubitti ya da eylemli içtüzük ihlallerine engel olmak veya başka sebeple çıkacak kavga” durumunda milletvekillerinin WhatsApp ya da SMS’ten çağrıya hazır olmalarını istiyordu.
SİNEMA MÜZESİNE KAMERA, KUKLA, FİLM MAKİNESİ ALINIR
ANKARA’da Kamu İhale Kurumu’nun açtığı ihaleleri takip etmek önemli bir gazetecilik görevidir. Ancak bu ihale ilanlarında, “Kurulacak müzeye teşhir için ürün aranıyor” diye bir duyuru yüzyılda bir denk gelir. Geçtiğimiz hafta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilginç bir ihale ilanı yayınlandı.
Ulusal sinema müzesi kurulmasının 2020 yılı programında yer aldığını ve sinema geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için kurulacak müze için, Atlas Pasajı restorasyon ve tefrişat çalışmalarının tamamlanacağını biliyoruz.
Hacer Boyacıoğlu’nun bilgisine göre, Sinema Genel Müdürlüğü’nce 16 Temmuz’da yapılacak ihaleyle, Ulusal Sinema Müzesi’nde teşhir için sinema tarihini anlatan 131 kalem ürün alınacak. İhale için teklifler elektronik ortamda alınacak. İşin ilginci, müze için aranan ürünlerin neredeyse tamamı çok eski dönemlere ait. 1830-1860 dönemi, sinema teknolojisine ilişkin ilginç cihazlar aranıyor.
İhale şartnamesinde aranılan ürünlerin özellikleri teker teker yazıldı. Sinema sanatında kullanılan lenslerden kameralara kadar birçok ürünün 1800’lü yıllara ait olduğu görüldü. Bunlar arasında yer alan kameraların bir kısmının Fransa’da üretildiği biliniyor. İhale şartnamesinde, sinema tarihi eserlerinin özellikleri en ince ayrıntısına kadar yer alıyor. Ancak uzmanının anlayacağı dille kaleme alınan şartnamede, projeksiyon cihazlarından montaj setlerine, kameralardan gölge oyunu kuklalarına kadar birçok ürünün alınacağı belirtiliyor.
Yeni dönem sinema tarihi eserlerine daha kolay ulaşıldığı için anlaşılan genel müdürlük eski cihazları bulmakta zorlanmış. Bu ilginç ihaleye kimlerin katılacağı merak konusu. Tabii sinema tarihi müzesinin ne zaman hayata geçirileceği de.