Bir yol hikâyesi

Aylardır beklenen TURKOVAC aşısı konusunda yaşanan tartışmalara bakmak istedik.

Aşının yeni vanyantlara etkisi, geç kalınmışlığı, bilimsel sonuçlarının paylaşılmaması gibi çok sayıda sorun var. Ancak, uzmanlar konunun farklı açılardan ele alınması gerektiğini söylüyorlar.

Şöyle ki; TURKOVAC için aylardan beri çalışan bilim insanlarının çabalarını takdir etmek ayrı, aşının değişen varyantlara etkisi olup olmadığını sormak ayrı bir konu. Ama “Bu bir aşı değildir, sadece sıvıdır demek” ise çok abartılı. Yani, göklere çıkarmaktan veya yerin dibine sokmaktan farklı seçenekler de var.

Uzmanlara göre, şimdi yapılması gereken bir TURKOVAC istatistiği oluşturmak. Hastaneye yatanlar arasında Sinovac, BioNTech ve TURKOVAC aşısı olanların oranlarına bakmak gerekiyor. Bilimsel etkinlik sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıp, vatandaşın ona göre tercih geliştirmesine izin vermek şart. Hepimiz biliyoruz ki pandeminin ilk yılında Sinovac aşısı tek başına kurtarıcı olarak sunulduğundan çok sonra etkinliği tartışılmaya başlandı. Yeni varyantlar, bilim insanlarını zorladı.

Tabii bir de öncelik sorunu var. Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün içi boşaltılıp, aşı çalışmalarına son verilmemiş olsaydı TURKOVAC, pandeminin üçüncü yılına ancak yetişen bir aşı olmayabilirdi. Herkesin üç ayda yaptığı aşıyı, üç yılda tamamlamanın sorumluluğu bilim insanlarının değil.