Bir bu eksikti

TBMM’deki bütçe görüşmeleri başlamadan önce, perde gerisinde sessiz bir kulis faaliyeti yaşandı. Eski vekiller, maaş artışı için sistem değişikliğini de içeren bir düzenleme için çok uğraştı ama nafile.

Öğrendiğimize göre, bir grup eski milletvekili, maaşlarına yapılacak yüzde 14.4’lük artışın enflasyon oranının altında kaldığını savunarak, parti yönetimlerini ziyaret etti. Maaş artışının en az açıklanan enflasyon oranında olmasını istediler. Cumhurbaşkanlığı ödeneğindeki yüzde 14 artış esas alındığında, bugün 16 bin 400 lira olan emekli milletvekili maaşları, 18 bin liraya çıkacak. Yüzde 21 olarak açıklanan resmi enflasyon dikkate alındığında ise maaşlar 20 bin liraya yükselecekti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı ödeneğini yetersiz bulanlar da oldu. TBMM Başkanı, bakanlar ve milletvekillerinin maaşlarını da belirleyen bu ödeneğin, pandemi ve ekonomik kriz dikkate alınarak, attırılmasını önerenler oldu. Bu iki konu, bütçe görüşmeleri öncesinde kapalı kapılar ardında tartışıldı. Ancak bu sesler, Meclis’te yankı bulmadı. Kamuoyunda yaratacağı tepkiler siyasilere fren yaptırdı.

DEVLETLE MASAYA OTURMAK

Arazinize yapılan kamulaştırmaya itirazınız mı var? Haksız işgal yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Kamudan ayrılırken tazminatınızın eksik hesaplandığını mı gördünüz? Doğal olarak mahkemeye gidersiniz. Şimdi mahkemeden önce bir ara mekanizma kuruluyor. Yani devletle masaya oturarak hakkınızı isteyeceksiniz.

Adalet Bakanlığı’nda çalışmaları süren İdari Yargı Reformu bu şekilde anlatılıyor. Ancak vatandaşın daha önce kurulan ara mekanizmalarla yaşadığı sorunlar korkutuyor. Ne zaman mahkemeye ulaşmadan önce bir ara formül geliştirilse, bu işin daha da sürüncemede kalması, komisyona havale edilmesi anlamına geldi.

Yapılan düzenlemeye gelince. Vatandaş, kamu kurumları ile ilgili sorun ve şikâyetlerinde önce ilgili bakanlıklardaki sulh komisyonlarına başvuracak. Burada uzlaşma sağlanmazsa, konu mahkemeye götürülebilecek.

Bu komisyonu atlayarak, mahkemeye başvurmak mümkün olmayacak. İdare ile vatandaş arasında, idare ile bir başka idare arasında on binlerce dosya var. Amaç vatandaşın sorunun hızlı çözülmesi ve mahkemelerdeki yükün azaltılması. Umarız uygulama, vatandaşı bezdiren yeni bir bürokrasi yaratmaz.

10 BAŞKAN 10 BOŞ ODA