Baştan yanlış hamle

TBMM yönetimi, bu yılki 23 Nisan kutlamaları kapsamında güzel bir etkinlik düzenledi.
Satranç sporunu desteklemek için turnuva düzenlendi. Her yaştan sporcular turnuvada ter döktü, üç saati aşan heyecanlı müsabakalar yapıldı.
Ancak bir yarışma vardı ki, herkesi eğlendirdi. Turnuva kapsamında, TBMM bahçesine açık hava satrancı kuruldu. Etkinlik, Meclis Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu’nun hamlesiyle başladı. Ancak Kumbuzoğlu’nun satranç kuralları dışındaki hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Nezaketen kendisine müdahale edilmeyince de karşısındakiler ‘oyunu buradan nasıl döndürebiliriz’ diye kara kara düşünmeye başladı. Niyet iyiydi ama hamle kötüydü. Bir hafta boyunca satranç meraklısı milletvekilleri ve personel, isterlerse bahçede boy ölçüşecek. Siyaset, aslında satranç gibi sonraki hamleleri görebilme sanatıdır. Milletvekillerine tavsiye edilir.
DOĞRUYU SAVUNMAK ZOR
AK Parti heyeti geçen ay, Avrupa ülkeleri ve ABD’yi kapsayan bir seyahate çıktı. Türkiye’de bu kadar öncelikli konu varken, genel merkez heyetinin ziyaretini gereksiz bulanlar oldu ama konumuz bu değil.
Heyet, bu ziyaretlerde yurtdışında yaşayan Türklerin temsilcileri ve Türk işinsanlarıyla görüşmeler yaptı. Onca sorun arasında anlatmakta zorlandıkları konu neydi derseniz, çok ilginç. AB ülkelerinde yaşayan Türklerin öncelikli derdi, Türkiye’nin bir süre önce taraf olduğu bir anlaşma.
Şöyle ki; bu anlaşma Türkiye ile AB ülkeleri arasında her türlü banka ve gayrimenkul bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılması anlamına geliyor. Vatandaşların gerekli düzeltmeleri yapması için bu anlaşmanın yürürlüğü üç kez ertelendi. Tabii, bulundukları AB ülkesinden hakkı olmadığı halde sosyal yardım alan, sosyal konutlarda yaşayan, işsizlik parası alan bir grubun, Türkiye’de mal varlıkları ve banka hesapları olduğunun anlaşılması üzerine sorun yaşandı, geriye doğru ceza çıkarıldı.
Yani yapılan yanlıştı, yanlış düzeltildi ama vatandaşlar memnun olmadı. AK Parti heyetinin sıkıntısı burada başladı. Heyet, bunun zorunlu ve yasal olduğunu, aksi durumun hile anlamına geleceğini, doğru adımların atılması için yeterince süre tanındığını anlatmaya çalıştıysa da nafile.
Doğruyu savunmanın ve anlatmanın ne kadar zor olduğunu gördüler.
BİRİ GELİYOR DİĞERİ GİDİYOR
E-Ticaret alanının yeni kurallarla yeniden düzenlenmesi için başlatılan çalışmalar, uzun süreden beri devam ediyor. Taslak metin birkaç kez değişti, hâlâ da itirazlar sürüyor. Üstelik, yeni yasa hazırlanmaya başladığından beri, bildiğimiz tüm ünlü e-Ticaret şirketleri, bakanlık ve siyaset arasında mekik dokumaya devam ediyor. Çünkü herkesin bir konuya itirazı var. Bu alandaki kâr marjının çok yüksek olması nedeniyle, büyük şirketlerle küçük şirketler arasında kavga var. Sistemin dışında kalan devlet, elde edilen gelirden vergi almadığının farkına vardı. Bunu ‘kurala bağlayalım’ derken ileri gidildiği, reklam gelirlerine kısıtlama anlamına gelen düzenlemeler yapıldığı iddia ediliyor. Öğrendiğimize göre; yerli e-Ticaret firmaları küresel aktör olma yolunda ilerlerken yasanın önlerini tıkayacağını, yabancı şirketler ise Türkiye’de kalma amaçlarının ortadan kalkacağını iddia ediyor.
Şimdi, orta yol bulunması, Türkiye markası olacak şirketlerin önü kesilmeden küçük şirketlere yaşam alanı açılması için denge kurulmaya çalışılıyor. Reklam gelirlerine gelince, devlet oradaki hakkından vazgeçecek gibi görünmüyor.
Baştan yanlış hamle
TBMM yönetimi, bu yılki 23 Nisan kutlamaları kapsamında güzel bir etkinlik düzenledi.
Satranç sporunu desteklemek için turnuva düzenlendi. Her yaştan sporcular turnuvada ter döktü, üç saati aşan heyecanlı müsabakalar yapıldı.
Ancak bir yarışma vardı ki, herkesi eğlendirdi. Turnuva kapsamında, TBMM bahçesine açık hava satrancı kuruldu. Etkinlik, Meclis Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu’nun hamlesiyle başladı. Ancak Kumbuzoğlu’nun satranç kuralları dışındaki hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Nezaketen kendisine müdahale edilmeyince de karşısındakiler ‘oyunu buradan nasıl döndürebiliriz’ diye kara kara düşünmeye başladı. Niyet iyiydi ama hamle kötüydü. Bir hafta boyunca satranç meraklısı milletvekilleri ve personel, isterlerse bahçede boy ölçüşecek. Siyaset, aslında satranç gibi sonraki hamleleri görebilme sanatıdır. Milletvekillerine tavsiye edilir.
DOĞRUYU SAVUNMAK ZOR
AK Parti heyeti geçen ay, Avrupa ülkeleri ve ABD’yi kapsayan bir seyahate çıktı. Türkiye’de bu kadar öncelikli konu varken, genel merkez heyetinin ziyaretini gereksiz bulanlar oldu ama konumuz bu değil.
Heyet, bu ziyaretlerde yurtdışında yaşayan Türklerin temsilcileri ve Türk işinsanlarıyla görüşmeler yaptı. Onca sorun arasında anlatmakta zorlandıkları konu neydi derseniz, çok ilginç. AB ülkelerinde yaşayan Türklerin öncelikli derdi, Türkiye’nin bir süre önce taraf olduğu bir anlaşma.
Şöyle ki; bu anlaşma Türkiye ile AB ülkeleri arasında her türlü banka ve gayrimenkul bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılması anlamına geliyor. Vatandaşların gerekli düzeltmeleri yapması için bu anlaşmanın yürürlüğü üç kez ertelendi. Tabii, bulundukları AB ülkesinden hakkı olmadığı halde sosyal yardım alan, sosyal konutlarda yaşayan, işsizlik parası alan bir grubun, Türkiye’de mal varlıkları ve banka hesapları olduğunun anlaşılması üzerine sorun yaşandı, geriye doğru ceza çıkarıldı.
Yani yapılan yanlıştı, yanlış düzeltildi ama vatandaşlar memnun olmadı. AK Parti heyetinin sıkıntısı burada başladı. Heyet, bunun zorunlu ve yasal olduğunu, aksi durumun hile anlamına geleceğini, doğru adımların atılması için yeterince süre tanındığını anlatmaya çalıştıysa da nafile.
Doğruyu savunmanın ve anlatmanın ne kadar zor olduğunu gördüler.
BİRİ GELİYOR DİĞERİ GİDİYOR
E-Ticaret alanının yeni kurallarla yeniden düzenlenmesi için başlatılan çalışmalar, uzun süreden beri devam ediyor. Taslak metin birkaç kez değişti, hâlâ da itirazlar sürüyor. Üstelik, yeni yasa hazırlanmaya başladığından beri, bildiğimiz tüm ünlü e-Ticaret şirketleri, bakanlık ve siyaset arasında mekik dokumaya devam ediyor. Çünkü herkesin bir konuya itirazı var. Bu alandaki kâr marjının çok yüksek olması nedeniyle, büyük şirketlerle küçük şirketler arasında kavga var. Sistemin dışında kalan devlet, elde edilen gelirden vergi almadığının farkına vardı. Bunu ‘kurala bağlayalım’ derken ileri gidildiği, reklam gelirlerine kısıtlama anlamına gelen düzenlemeler yapıldığı iddia ediliyor. Öğrendiğimize göre; yerli e-Ticaret firmaları küresel aktör olma yolunda ilerlerken yasanın önlerini tıkayacağını, yabancı şirketler ise Türkiye’de kalma amaçlarının ortadan kalkacağını iddia ediyor.
Şimdi, orta yol bulunması, Türkiye markası olacak şirketlerin önü kesilmeden küçük şirketlere yaşam alanı açılması için denge kurulmaya çalışılıyor. Reklam gelirlerine gelince, devlet oradaki hakkından vazgeçecek gibi görünmüyor.