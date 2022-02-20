Baraj yok ama giriş ücreti çok

TBMM’de pek de sık rastlanmayan bir dayanışma, Elazığ milletvekilleri arasında yaşandı.

Yerel dilde birbirlerine gakkoş diyen Elazığlıların sorunu, il sınırlarında bulunan yeni maden yataklarının kime ve nasıl ihale edileceği. Anlaşılan tüm partilerin, oldukça zengin olan maden yataklarının mevcut ihale şartnamesiyle satılmasına itirazları var.

Elazığ’ın Maden ilçesinde MTA tarafından yapılan sondajlarda yeni altın, bakır, kurşun, çinko, demir ve kobalt maden yatakları saptandı. Oldukça zengin olan yatakların nasıl işletileceği ve ihale şartnamesi konusunda tartışma başladı. Elazığ’da nadir görülen siyasi birliktelik oluştu. Tüm parti temsilcileri ve STK’lar, ihale şartnamesine tepki göstererek itiraz ettiler. Elazığlılar, bu alanın kamu-özel ortaklığı ile işletilmesi, yüzde 51 hissenin devlete, yüzde 49 hissenin özel sektöre verilmesi ve hisse alan Elazığlıların bu şirkete ortak edilmesi konusunda öneri geliştirdiler.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ruh hallerini TBMM Genel Kurul’da anlatırken diğer partilere de teşekkür etti. Erol, maden bölgesindeki alanın yüzde 30’unda sondaj çalışması yapıldığını, sadece bu bölümden sağlanacak gelirin 15 milyar lira olacağını, tamamından sağlanacak gelirin 40 milyar lirayı aşacağını açıkladı. Erol, bunların devletin resmi verileri olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir ekonomik krizdeyken, kaynaklarımızı devlet adına, kamu adına doğru kullanmak varken bunu bir şirkete ihale etmek doğru değildir. Bu şartnameyle ihaleyi kimin alacağı resmen tarif etmiştir. Bu firmanın hangisi olacağını noterden tutanak haline getireceğim ve kasama koyacağım. Hatta Meclis Genel Sekreterliği’ne teslim edeceğim. Lütfen devleti ve Elazığ’ı zarara uğratmayın...”

Tüm şehir aynı görüşte, top Enerji Bakanlığı’nda...

KADINLAR BUNDAN FAZLASI

YERELDEKİ kadın girişimciler artık değişiyor. Sadece el işi oyaları, börek ve yaprak sarmalarıyla anılmak istemiyorlar. Kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin geleneksel rollerden çıkıp farklı ürünlere yönelmesi, ülke çapında hatta uluslararası alanda görünür olmaları için yeni projelere ihtiyaç var.