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Nuray Babacan

Nuray Babacan

nbabacan@hurriyet.com.tr

Atina sanık sandalyesinde

19 Temmuz 2020

Edirne sınırındaki göçmenlere sert müdahale nedeniyle başlatılan Yunanistan soruşturması, şu günlerde gündemden düşmüş bile olsa, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, olayın peşini bırakmadı.

Öldürülen bir göçmen ve 9 ağır yaralı hakkındaki dosya, bu kez Meclis’te açıldı.

Yunan sınır polisine, “kasten öldürme, kasten yaralama ve yaralama sonucu yasal hakların kullanılmasını engellemek” suçlamaları yöneltilirken, fail olarak “meçhul sanık” ifadesi kullanıldı. TBMM Komisyonu, Atina yönetimini mart ayındaki orantısız müdahalelerle 6 uluslararası sözleşme, bir AB şartı ve bir protokolü ihlal etmekle suçladı.

Atina sanık sandalyesinde

Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre komisyon, Edirne’deki incelemeleri ve mültecilerle görüşmelerin ardından 143 sayfalık rapor hazırladı. Rapora, mağdur ifadeleri ve cep telefonuyla kaydedilmiş olay yeri görüntüleri de girdi. Meclis raporundaki tespitler şöyle: “Yaşanan yaralanma ve ölüm vakalarının çoğu Yunan askerlerin askeri silahlarla ateş açması sonucu gerçekleşen vakalardır. Ayrıca saçmalı av tüfekleriyle yaralanma vakaları tespit edilmiştir. Geri gönderilen sığınmacıların şortları hariç tüm kıyafetlerinin alındığı veya demir çubuklarla dövüldüğü vakalar tespit edilmiştir. Sığınmacılara atılanların, son kullanma tarihi 1978 olan Amerika menşeili gaz fişekleri olduğu tespit edilmiştir.

Raporun sonuç bölümü, Türkiye’nin mülteci sorununa ilişkin saptamalar da içeriyor ve şu ilginç değerlendirme yapılıyor:

“Türkiye’nin ev sahipliği yapabilme kapasitesinin artık sonuna gelmesi, İdlib’de ortaya çıkan ve sınırlarımıza dayanan potansiyel göç dalgası, AB’nin ve uluslararası toplumun Türkiye’nin yükünü yeterince paylaşmaması, Türkiye’nin şu anda uyguladığı ‘terk etme hakkını engellememe’ politikasını zorunlu kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından alınan ve ‘mücbir sebeplere’ dayanan bu karar, bir zorunluluğun sonucudur.”

Başta Yunanistan olmak üzere, AB ülkelerine duyurulur.

Atina sanık sandalyesinde

HAFİYE VEKİLİN ZEHİR TAKİBİ

Pandemi, sağlıkla ilgili konulardaki duyarlılığımızı arttırdı. Artık, sadece sağlık uzmanları değil, milletvekilleri de karşılaştıkları her konuya bu açıdan bakmaya başladılar. Geçen hafta, Meclis bahçıvanlarının zararlı otlara karşı kullandıkları bir ilaç, milletvekillerinin ilgisini çekti. Bu ilacın kanserojen olduğu, birçok ülkede yasaklandığı iddia edildi.

Hekim olan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan’ın TBMM yerleşkesindeki araştırmaları sonucunda ileri sürdüğü iddia, geçen günlerde Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Turan, “Peyzajda çalışan işçilerin, tretuvar kenarlarına ve duvar kenarlarına bir sıvı uyguladıklarını gördüm. Sorduğumuzda, ‘ot ilacı uyguluyoruz’ dediler. Araştırdığımda, Roundup adlı ilaç olduğunu öğrendim. Kanserojen olduğu ispatlanmış bir ilaç. ABD’de açılan davalarda firma bu ilaca bağlı kanser sebebiyle 10 milyar 900 milyon dolar tazminata mahkûm edildi” dedi.

Böyle bir ilacın Meclis bahçesinde kullanıldığı iddiası, Genel Kurul’un gündemini bir anda değiştirdi. Eczacı olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bu ilaçla ilgili tartışmaları bildiğini dile getirerek, TBMM Başkanlık Divanı’nın konuyu inceleyerek, gereğini yapmasını istedi. Meclis Başkanvekili Celal Adan da milletvekillerinin hassasiyetine katılarak, “Bir tarafta pandemi, öbür tarafta bu kimyasal. Hakikaten kanserojense, zehirlenmek durumunda kalmayalım” dedi.

Olay büyüyünce, Meclis Başkanlığı konuyu incelemeye aldı. Şimdi gözler, başkanlıktan gelecek yanıta çevrildi.

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