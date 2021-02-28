Astronotlara demli çay

Yeni nesil kavramlar, yeni nesil araştırmalar, “Z kuşağı ne istiyor?” başlıklı söyleşiler yapıladursun, bir rakam yüzümüze buz gibi çarptı.

“Hiçbir şey yapmayan gençler” kavramı artık dünya çapında sorun. Bu, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler anlamına geliyor. İşte bu gençlerin sayısı 3 milyonu geçti.

Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, TOBB Üniversitesi, “işgücü piyasalarında genç nüfusun görünümü” başlıklı bir rapor hazırladı. Araştırmayla, yüksek teknoloji kullanan, her şeyi sorgulayan kentli gençler kadar, taşraya ve varoşlara sıkışmış gençlerin fotoğrafı da çekildi. İşte ne eğitimde ne istihdamda olan bu 3 milyon gencin, 124 bini okuma yazma bile bilmiyor.

Araştırmaya göre, hiçbir şey yapmayan gençlerin 1 milyon 378 bini “lise altı eğitime” sahip. 522 bini lise mezunu, 575 bini ise yüksek öğretim eğitimi almış durumdalar. Yani üniversite mezunu yarım milyon genç, hareketsiz bir blok gibi duruyor.

Dünya rakamlarına gelince, 2016 yılında dünya genelinde ne eğitimde, ne istihdamda, ne de yetiştirmede olan gençlerin sayısı 259 milyonken, 2019 yılında 267 milyona yükseldi. 2021 yılında ise 273 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.



Bu rakamlar gençlere ve gençlere yönelik çözümlere, artık farklı bir açıdan bakmak gerektiğini gösterdi. Burada, eğitime bile ulaşamayan, umutsuz gençlerden söz ediyoruz.

SONRAKİ OMBUDSMAN KADIN OLSUNTBMM’DE farklı partilerden de olsa kadın vekillerin ortak hareket ettiği başlıca konu kadın haklarıdır. Bu ortak hareket, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsman) raporlarının görüşülmesinde de görüldü. Kurumda gittikçe artan kadın çalışan sayısı heyecan yarattı ve bir sonraki ombudsmanın kadın olması istendi. Ombudsman Şeref Malkoç’a da buna destek vermek düştü.

Turan Yılmaz