Aşı kartını kim takar?

Meclis’in çalışma düzenini belirleyen içtüzüğün değiştirilmesi, iktidarla muhalefet arasında her gerginlik olduğunda gündeme gelir. Muhalefet bunu sesinin kısılması, iktidar ise TBMM’nin daha verimli çalışması olarak sunar.

Bu konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı son toplantıda bir kez daha gündeme geldi. TBMM kürsüsünü hangi partilerin ne kadar süre kullandığına ilişkin veriler, iktidar partisi yönetiminin pek hoşuna gitmedi.

Gizem Karakış’ın aktardığına göre, son bir haftalık Meclis Genel Kurul kürsüsünü kullanma oranlarını gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidar milletvekillerinin kürsüyü daha etkin kullanmasını istedi. Rakamlara göre, Cumhur İttifakı’nın bir haftalık kürsü kullanımı yüzde 28.97, muhalefetin kullanımı ise yüzde 75.87. Bazı vekiller, tartışmanın uzamaması için az konuştuklarını iddia etti. Cumhurbaşkanı, daha önce de TBMM’de basın toplantısı düzenlenmesi konusunda muhalefetin daha etkin olduğunu söylemiş ve ertesi hafta, AK Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenlemek için sıraya girmişti. Bu rakamlar, içtüzük değişikliğini yeniden gündeme getirdi.

YILAN HİKÂYESİ

Meclis çalışmalarının daha verimli olması, tüm kesimlerin görüşlerinin alınarak güçlü yasama faaliyeti yürütülmesi ve toplumun genelinin ihtiyaçlarını karşılayacak ideal düzenlemelere imza atılması için çok önemli olan TBMM İçtüzüğü, yılan hikayesine dönen konulardan biri.

Hemen hemen her başkan döneminde hazırlanmış bir içtüzük taslağı mevcut. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yeni hükümet sistemine göre bir çalışma yapıyor. Ancak bu hazırlıklar, muhalefetin konuşma sürelerinin sınırlandırılması, önerge verme sayısının kısıtlanması gibi konulara gelip takılıyor.



İdeal bir içtüzük yapmak hayal gibi.

AMAN ORMANCI KESMEYİN AĞACI!ÜLKENİN