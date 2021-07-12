Aşı kartını kim takar?

Bu konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı son toplantıda bir kez daha gündeme geldi. TBMM kürsüsünü hangi partilerin ne kadar süre kullandığına ilişkin veriler, iktidar partisi yönetiminin pek hoşuna gitmedi.
Gizem Karakış’ın aktardığına göre, son bir haftalık Meclis Genel Kurul kürsüsünü kullanma oranlarını gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidar milletvekillerinin kürsüyü daha etkin kullanmasını istedi. Rakamlara göre, Cumhur İttifakı’nın bir haftalık kürsü kullanımı yüzde 28.97, muhalefetin kullanımı ise yüzde 75.87. Bazı vekiller, tartışmanın uzamaması için az konuştuklarını iddia etti. Cumhurbaşkanı, daha önce de TBMM’de basın toplantısı düzenlenmesi konusunda muhalefetin daha etkin olduğunu söylemiş ve ertesi hafta, AK Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenlemek için sıraya girmişti. Bu rakamlar, içtüzük değişikliğini yeniden gündeme getirdi.
YILAN HİKÂYESİ
Meclis çalışmalarının daha verimli olması, tüm kesimlerin görüşlerinin alınarak güçlü yasama faaliyeti yürütülmesi ve toplumun genelinin ihtiyaçlarını karşılayacak ideal düzenlemelere imza atılması için çok önemli olan TBMM İçtüzüğü, yılan hikayesine dönen konulardan biri.
Hemen hemen her başkan döneminde hazırlanmış bir içtüzük taslağı mevcut. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yeni hükümet sistemine göre bir çalışma yapıyor. Ancak bu hazırlıklar, muhalefetin konuşma sürelerinin sınırlandırılması, önerge verme sayısının kısıtlanması gibi konulara gelip takılıyor.
İdeal bir içtüzük yapmak hayal gibi.
AMAN ORMANCI KESMEYİN AĞACI!ÜLKENİN
‘Z Kuşağı’nı anlamak için yapılan çok sayıda araştırma, net olarak şunu ortaya koyuyor: “Gençler, objektif ve açık kriterler arıyor ve kuralların sık sık değişmesine itiraz ediyor. ‘Baş eğmek, boyun eğmek’ gibi kavramlara yabancılar. Siyasi partilerde gördükleri en büyük sorun, tepeden aşağı örgütlenen yapılar. Gençler, bu yapılarda kendilerine özgürce hareket etme olanağı verilmediğini düşünüyor.”
Bu kitlenin ikna edilme güçlüğünü gören AK Parti, özel bir çalışma yaptı. Son MYK toplantısında ‘Z Kuşağı’nın öncelikleri ve taleplerine ilişkin geniş bir araştırma sunuldu. Analizi dinleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, değişimi torunlarından gözlediği ortaya çıktı.
Erdoğan’ın yaptığı değerlendirmede, “Biz bu kesimlere, geleceğe yönelik umut vermeliyiz, vizyon çizmeliyiz. Geçmişe takılıp kalmadan ama geçmişte yaptıklarımızı, devraldığımız ülkeyi de anlatarak, onlarda bir hafıza oluşturmalıyız. Çünkü geçmişi bilmeden geleceği oluşturamayız. Ben torunlarımda bunu görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmalıyız, böyle yaklaşırsak aileye aidiyet duygusu zaten kendiliğinden oluşur” dediği belirtiliyor.
5 milyonu ilk kez oy kullanacak olan genç seçmenin toplamı 13 milyonu buluyor. Yani bu kitle, seçmenlerin neredeyse yüzde 20’sini oluşturuyor.
Siyasetin bugünkü dilinden hoşlanmayan, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve kıyaslama yapma yeteneğine sahip bu dinamik kitle için, yeni şeyler söyleme zamanı...
SABAHATTİN ALİ SESSİZLİĞİEbediyat tutkunlarının hayatına “Kürk Mantolu Madonna” ve “Kuyucaklı Yusuf” kitaplarıyla giren Türkiye’nin en önemli yazarlarından Sabahattin Ali’nin sır perdesi aralanamayan ölümü, yine siyasetin gündemine geldi. Zaman zaman, Sabahattin Ali’yi öldüren derin güçlerin ve devlet istihbaratındaki bilgilerin peşine düşülse de sorular hep yanıtsız kalmıştır. Bu sefer de aynısı oldu.
Umut Erdem
Ancak sonuçta hiçbir katkı sağlanamadığını, tali konularla zaman kaybedildiğini, komisyon kurulmasına neden olan BM’nin İstanbul Sözleşmesi’nden neredeyse hiç söz edilmediğini iddia edenler, karar aşamasına geldi. İşte CHP’li, İYİ Parti’li ve HDP’li üyeler, TBMM Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonu’ndan bu gerekçelerle çekildiler.
Çekilme kararının ardından yapılan açıklamalarda, “Bizim için bu komisyonun işlevi, kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade, iktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma rezaletini gölgelemektir. Bizleri figüran haline getirme çabası, kendi gündemlerini tatbik etme ve sözleşmeden çıkmayı meşrulaştırmaya dönük bir girişim içerisinde olduklarını görüyoruz” denildi.
Bu gelişmelerin yaşandığı günlerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına itiraz eden bazı kadın milletvekillerinin organizasyonuyla, bu konuda özel bir toplantı yaptı. Toplantıya katılan STK temsilcisi kadınların tamamı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının yarattığı olumsuz sonuçları çok net ortaya koydular. Yani sonuçta, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin yaratacağı tahribatı fark eden Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar hem eylem planı hem de kadına şiddeti önlemeye yönelik yeni genelgeler hazırlarken, komisyonun AK Partili yönetimi, muhalefeti rahatsız eden ortamın giderilmesini sağlayabilirdi.
Şimdi yapılan çalışma sadece cumhur ittifakını yansıtacak.
Bakalım hazırlanacak rapor eleştirileri haksız çıkarabilecek mi?
MASKESİZ ÇIKMAM ABİ!Pandemi maskeyi, cep telefonlarından bile önemli bir parçamız haline getirdiğinde, bu ilişkinin bu kadar uzun süreceğini hiç kimse tahmin etmedi. Delta gibi yeni mutasyonlar olduğu sürece özellikle kalabalık ortamlarda maskeden kurtuluş pek yakın gibi durmuyor.
Kıyafetin tamamlayıcı aksesuvarı küpeler gibi çeşit çeşit, renk renk üretilen maskelerin hayatımızdaki tek işlevi bizi koronavirüsten kurtarmak değil. Bilimsel olarak ortaya çıktı ki; son bir yıl içerisinde grip gibi bulaşıcı hastalıklarda çok belirgin bir azalma görüldü. İşte bu durum, son iki hafta içerisinde değişmeye başladı.
Meltem Özgenç
Bu ifade, TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu toplantısında gündeme geldiğinde, yakın siyasi tarihte kamplarda kalan insanların psikolojik sorunlarını anlatan ‘toplama kampı sendromu’na atıf yapıldığını anladık. Ayrıca Türk psikiyatr Serol Teber’in baskıcı toplum anlayışını anlatan “toplama kampı sendromu-ruhların ölümü” adını taşıyan bir kitabı olduğunu da belirtelim.
Umut Erdem’in aktardığına göre, işte bu ilginç benzetme, komisyon toplantısına katılan Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur tarafından yapıldı. Erbatur, konunun psikolojik ve sosyolojik sonuçlarını çok net anlatıyor: “Aile içi şiddette kadın korku içindedir, söylemek istediklerini rahatça ifade edemez, durumu daha da kötüleştirmemek için sürekli olarak tetiktedir. Erkek ise bütün tartışmalarda kazanan taraftır. Şimdi, şunu sorabilirsiniz: ‘Eğer bu kadar kötüyse kadın neden bu adamı bırakmıyor?’ Bırakmıyor çünkü onu koruyacak bir sistem yok. Bırakamıyor çünkü çocuklarına kıyamıyor. ‘Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ olayı sürekli tekrar ediyor. Kadınların gidecek bir yeri yok, ailesi kabul etmiyor, uğradığı şiddetten dolayı ruh sağlığı bozuluyor. Bilimsel araştırmalar, şiddet gören kadın semptomlarının, Nazilerin toplama kampındaki işkence mağdurlarının gördüğü semptomlarla aynı olduğunu gösteriyor. Sistematik işkence kadının kendine güvenini yok ediyor, terk edemiyor. Hayat kayıplarına kadar gidiyor.”
Sonuç; sadece ruhlar veya beden ölmüyor, insanlık da ölüyor.
ORGANİZASYON BİLKENT’İN İŞİPANDEMİDE online eğitim sancılarının yaşandığı dönemde, tüm üniversitelerden önce pozisyon alan, gerekli şartları hemen belirleyen, hatta velileri ve öğrencileri bunaltan kurallar açıklayan ilk üniversite Bilkent oldu.
O zaman abartılı bulunan bu kurallar bütününün, öğrencilere ne kadar faydası olduğu sonradan görüldü. Neyse ki üniversite yönetimi, gereksiz bazı kararlarını gelen tepkiler üzerine revize etmeyi de becerdi. Online sınavlar için evlere gönderilen “dikiz aynaları” birer espri ve pandemi anısı olarak yerini aldı.
Bütün bu pandemi kaosunun ardından son sınıflar için mezuniyet aşamasına gelindi. Üniversite 1700’den fazla öğrencisini bu yıl mezun ederken, 8 ayrı diploma töreni organizasyonuyla, mezunlarını kep giyme anısından mahrum bırakmadı. Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde, esprili, göz yaşlı, heyecanlı törenler yapıldı. Tüm ögrencilere PCR testi yapılarak, tüm velilerin HES kodu alınarak, sınırlı davetli çağırıp, gayet kontrollü ve kurallara uygun törenler yapmayı da başardılar.
1700 mezun öğrenciye, 8 ayrı törende hızlı PCR testi yapıldığının da altını özellikle çizmek istiyoruz. Bunda üniversitenin Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde geçtiğimiz aralık ayında üretilen ilk Türk testinin rolünü de atlamayalım. 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle nanoteknoloji temelli tanı sistemi sayesinde mezunlara güvenli bir mezuniyet töreni hediye edildi.
Temkinli bilim insanları, daha dikkatli ve yavaş adımlarla gitmemiz gerektiğini söylerken, halkın psikolojisinin de pek farklı olmadığı ortaya çıktı.
Haziran ayında yapılan araştırmalar, halkın dışarıdan taşınacak yeni tip virüsten korktuğunu ortaya koydu. NC Şirketi tarafından yapılan araştırmada, “Turizm sezonunun canlanması vaka sayılarını nasıl etkiler?” sorusuna katılımcıların yüzde 79’u vakaların artacağı, yüzde 12’si ise değişen bir şey olmayacağı şeklinde yanıt verdi. Vatandaşlar, tatil tercihi olarak kalabalık bölgelerden uzak durulması gerektiğine inanıyor.
Araştırmaya katılan vatandaşların büyük çoğunluğu ülkemize turist olan gelen yabancılara testin zorunlu olması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 82’si ‘Kesinlikle test yapılmalı’ diyor. Yüzde 14 ise vaka sayısı Türkiye’den fazla olan ülkelerin turistlerine test yapılması gerektiğini dile getiriyor.
LOKANTA VE KAFELER AÇIK KALSIN DİYENLER
Araştırma ortaya koydu ki; vatandaş, dışarıdan taşıma olmadığı sürece sorunun içerde daha kolay yönetilebileceğine inanıyor. Çünkü araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu denetim ve kontrol olduğu sürece lokanta ve kafelerin açık olmasını doğru buluyor. Bu oran yüzde 64’e ulaşıyor. Sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılmasına isteyenlerle, karşı çıkanlar neredeyse eşit.
Araştırma, her 4 kişiden 1’inin aşı olmak konusunda kararsız olduğunu da ortaya koydu. Bu da genel olarak aşı seyrindeki tabloyla örtüşüyor.
Artık, ‘mesajını ver, beğen ve paylaş’ anlayışının yetersiz olduğu, özellikle siyasiler için yapılan yorumların, iyi analiz edilmesi gerektiği biliniyor. Öğrendik ki; AK Parti’de bir süre önce kurulan Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, buradaki açığı fark etmiş. Sosyal medyada propaganda yapmanın değil, bu mecralara gelen tepki ve şikâyetleri iyi analiz etmenin gerektiğine kafa yorulmaya başlanmış. Partinin son MYK toplantısında yapılan sunumda mesajlara yapılan yorumlara tepki vermek yerine, sosyolojik olarak nasıl sonuç çıkarmak gerektiği anlatılmış.
Buna, “doğru duygu analizi” adı veriliyor. Yani parti, iletişim dili, sosyal medya kullanımı, bunlara yanıt yazan vatandaşların duygu analizlerinin doğru yapılması gibi konularda çalışma yapacak. Önce vatandaşın önceliklerini öğrenmek için veri toplanacak, bu veriler analiz edilecek ve ardından, politika geliştirilecek. Gelen eleştiri ve tepkileri toptan reddetmek yerine, doğru analiz ederek, hızla ilgililerine ulaştırmak konusunda, yeni önerilerin ortaya konulduğunu biliyoruz. Bu yeni çalışma, sadece parti yöneticilerinin değil, milletvekillerinin sosyal hesaplarını da kapsıyor. Bu, yanlış paylaşımlardan hızla vazgeçmek, sorun olan alana hızla müdahale etmek gibi sonuçlar doğuracak. Anlaşılan parti, sosyal medyayı, daha profesyonel bir yaklaşımla ele almayı amaçlıyor. Umarız bu mantıklı çalışma, eski alışkanlıklara yenik düşmez.
HERGELE MEYDANI’NIN RUHLARITARİHİ Ulus Hergele Meydanı’nda yapılan yenileme çalışmaları sırasında vinçlere takılan kemikler, geçtiğimiz mart ayında büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Ankara Kalesi, Tarihi İş Bankası ve Ziraat Bankası Binası, Eski Meclis binasından sonra bölgenin diğer önemli yeri olan Hergele Meydanı’na vurulan kazma, burada eskiden Ermeni ve Katolik Mezarlığı ve bir de şapel bulunduğu iddialarını gündeme getirdi. Umut Erdem’in aktardığına göre, CHP ve HDP milletvekillerinin soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdığı bu konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mesaisine neden oldu. Ortaya çıktı ki; Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi Ulus Hergele Meydanı bölgesinin eski tarihi dokusuna kavuşturulması amacıyla yapılan çalışmalarda bulunan kemikleri, alandaki mezarlık hüviyetinin bozulduğu gerekçesiyle başka bir yere defnetti. Ve tabii, defin işlemleri yapıldıktan sonra da inşaat çalışmalarına devam edildi.
Bakan Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre, kemik kalıntıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nce incelendi. Alınan kararla, alanın mezarlık hüviyetinin kaybolduğu, söz konusu alanda şapel izlerine rastlanmadığı, taşınmaz kütüklerinde mezarlık varlığına ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi. Sonuç olarak, Ankara’nın tarihi ruhları, sessiz sedasız başka bir yere defnedildi. Tarihi bölgedeki bu kemiklerin defin alanının özel olarak seçildiğini ve ilerde yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini umuyoruz. Bakanlığın yanıtında buna ilişkin ipucu olmasa da...
Kafası karışan bürokrasi nedeniyle, anlaşmadaki tavrımız belirsiz. Yükümlülüklerden kaçmak asıl sorun tabii. Tıpkı kadına şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi’ndeki tutumumuz gibi, olumsuz sonuçları yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, bu sözleşme konusunda tereddüte düşen bürokratları cesur olmaya davet etti. Eroğlu, benzer ikilemi yıllar önce Kyoto Sözleşmesi’nde yaşadıklarını, tüm bakanlar kurulu üyelerini tek toplantıda ikna ettiğini söyleyerek “kararsızlığın” bedelini ilginç bir hikâyeyle anlattı: “Bir işi sürüncemede bırakmak en kötüsüdür. Bir filozof, bir merkebi aç ve susuz bırakmış, açlığı ve susuzluğu eşit. Merkebin 5 metre bir tarafına su, 5 metre ötesine ot koymuş. Merkep ‘Ota mı gideyim, suya mı gideyim’ derken açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Ben bu hikâyeyi anlatınca arkadaşlar hızla karar veriyordu. Bu tür projelerde bir karar verici gerekiyor.”
Bu hikâyenin bürokratların kararsızlığına bir etkisi oldu mu bilinmez ama, toplantılarda, çevreyi ve doğayı kurtarmak için siyasilerle bürokratların ortak hareket ettikleri kesin. Bu komisyonun önerileri tek tek hayata geçirilirse, işte o zaman kararsızlık bitmiş olur.
AŞI OLMAYANA POZİTİF AYRIMCILIK!Koronavirüsle mücadele kapsamında hızlanan aşı kampanyasında amaç, sonbaharda toplumsal bağışıklığı yüzde 70 seviyesine çıkarmak. Bu konudaki hazırlıkları biliyoruz ancak, ısrarla devam eden bazı yanlış kararlar olduğunu da görüyoruz. Aşı yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma araç yasağı gibi.
CHP Milletvekili Murat Emir konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Emir, bu kararın vatandaşla belediyeleri karşı karşıya getirdiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesini eleştirdi.
2 doz aşılarını olan, sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlara toplu taşıma araçlarına binmesini yasaklamak, Sağlık Bakanlığı’nın, aşı yaptırana pozitif ayrımcılık projesiyle ciddi biçimde çelişiyor.
Buradan bakınca, aşı olmayan vatandaşların toplu taşıtları kullanmasına izin verildiği, aşı olanların ise cezalandırıldığı gibi bir sonuç çıkıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ücretsiz kartlarını kullanamadıkları için ‘ücretli kart’ alarak, genelgeyi delmeye çalıştıklarını da öğrendik.
Önümüzdeki aylarda başlaması gereken 3. doz hatırlatma aşıları hangisi olacak? Toplumsal bağışıklık yeterince sağlanmazsa, yasaklar devam mı edecek? Yeni bir mutasyon tüm planları değiştirecek mi gibi deli deli birçok soruya yanıt aranıyor. Bütün bunlara kafa yoranlar, denizi geçerken, derede boğulmayın.
Bakanlar, önce milletvekillerini gruplar halinde kabul etmeye başladı. O yeterli olmadı, Meclis’te nöbet tutmaya başladılar. Bu da bekleneni vermedi. Milletvekilleri, seçim bölgelerinin sorun ve talepleri için bakanlarla yüz yüze görüşme ortamı bulamadıkları ve seslerini duyuramadıklarından yakınıyor.
Öğrendik ki; bakanlarla ilişki konusunda şikayetçi olanlar sadece, milletvekilleri değil. Partinin grup başkanvekilleri de aynı dertten muzdarip. AK Parti Grup Yönetim Kurulu toplantılarında bu konu sık sık gündeme geliyor. Bir grup başkanvekili, bırakın bakanı, bakan yardımcılarına bile ulaşamadıklarını dile getirdi. Parti yöneticisi, “Biz dahi ulaşamıyorsak, milletvekillerinin şikayet etmesini anlıyorum” diyerek, iletişim eksikliğini dile getirdi.
Parti yönetimi, işlerin daha hızlı yürümesi için formül arayışını sürdürüyor. Her grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oturduğu sıraların arkasına bakanlara yer ayırma uygulamasından vazgeçilme kararı alındı. Bunun bir nedeni de bakanların vekillerle birlikte oturarak kaynaşması. Ayrıca bakanların grup toplantılarına, kendileri yerine bakan yardımcılarını göndermesi de kimsenin pek hoşuna gitmiyor.
Parti grubunda hakim olan duygu bu. Bizden söylemesi.
TÜRKÜM ENDİŞELİYİM KAYGILIYIM...EĞER, çarpıntı, nefes alamama, boğulma hissi, göğüste sıkışma, terleme, titreme, baş dönmesi, sersemlik, endişe ve felaket düşüncelerini bir arada yaşıyorsanız, “kaygı bozukluğunuz” var demektir. Bütün bunlar başka hastalıkların da belirtisi olabileceği için siz iyisi mi bir doktora başvurun.
Pandemi döneminde tetiklenen bu sorun, Sağlık Bakanlığı’nın özel çalışma konusu oldu. Meltem Özgenç’in aktardığına göre, bakanlık, “Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Klinik Protokolü” hazırladı. Bu rapor gösterdi ki; kaygı bozukluğu toplum genelinde, yüzde 25’e ulaştı. Bu oran, yaşlılarda daha da artıyor. Yapılan çalışmaya göre, kaygı bozukluğunu tetikleyen pek çok şey var. Yaşadığınız toplumun genel atmosferi ve huzursuzluk başta geliyor.
Kaygı bozukluğu, kişinin nedenini bilmediği ve genellikle gerçek bir nedene bağlı olmayan, kendisinin ya da yakınlarının başına bir şey geleceği, yaşamakta olduğu, gelecekte yaşayabileceği bir durum, zorlukla baş edemeyeceğine dair yoğun kaygı ve bunun yarattığı ruhsal ve fiziksel belirtilerle kendini gösteren ruhsal bir sorun olarak tanımlanıyor.
AK Parti Genel Merkezi, milletvekilleri için çalışma planı hazırladı. Teşkilat Başkanlığı milletvekilleriyle gruplar halinde toplantılar yapıyor. Toplantıların amacı, yaz boyunca yapılacak taban ziyaretleri. Sorunları yerinde saptama, eleştirilen konuları genel merkeze iletme ve tabanı dinamik tutma gibi birden fazla amacı olan bu çalışma, her yıl yapılandan biraz farklı. Çünkü bu kez her il için yatırım planı çıkartılacak. Her il için acil ve öncelikli olan yatırım listesinin oluşturulması, bunlardan en hayati olanın 2023’e kadar tamamlanması hedefleniyor. Yani bir nevi seçim hazırlığı.
Bunun belirlenmesi de il milletvekilleriyle, il yönetimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri, bu yeni görevle seçim bölgelerine gidecekler. Ancak onları bu orta vadeli plandan önce kısa vadede çözülmesi gereken sorunlar bekliyor.
ESNAFIN TALEPLERİ
AK Parti milletvekilleri, özellikle pandemiden etkilenen küçük esnaf ve küçük işletmelerden çok şikâyet aldıklarını dile getiriyorlar. Bir diğer büyük sorun ise kuraklık. Üretici, bazı ürünlerde kendilerine doğal afet ödemesi yapılmasını istiyor. Vekillerin anlatımına göre işsizlik özellikle de genç işsizlik, üçüncü sorun olarak önlerine çıkıyor.
Şimdi iktidar partisinin milletvekilleri, yaz boyunca bölgelerindeki sorunları dinleyip Ankara’ya iletmekle görevlendirildiler. Öğrendiğimize göre, Meclis tatile girmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da milletvekilleriyle gruplara halinde toplantı yaparak, öncelikler konusunda uyarılarda bulunacak.
Anlaşılan bu yaz, iktidar milletvekilleri için çok sıcak geçecek!
YEŞİL TİCARETE HAZIR MIYIZ?DENİZLERİMİZDEKİ
Birçok kez plan değiştirildi, ev ortamında eğitimin zorluğunu anlatan veli şikâyetleri gökyüzüne ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı ise normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklara başladı. Umut Erdem’in aktardığına göre, bakan Ziya Selçuk, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın önergesinde bu çalışmaları ayrıntısıyla anlattı. İşte size, öğretmenlerin COVIDSAVAR kıyafetlerinden dezenfekte edilmiş okul sıralarına kadar yeni dönem hazırlıkları:
- Okulda hijyen şartları konusunda, eğitim, gözetim ve rehberlik hizmeti verilirken, ‘
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İNTERPOL, en büyük toplantısını kasım ayında İstanbul’da yapacak. Suç ve suçlu trafiği konusunda uzman olan, kırmızı bültenler oluşturan, mafyadan, terör örgütlerine kadar birçok alanda çalışma yapan kuruluşun genel kuruluna ev sahipliği yapacağız.
İNTERPOL’un bu önemli toplantısının hangi ülkede yapılacağı bir önceki yıl belirleniyor. Şili’de yapılan son genel kurulda Güney Kıbrıs’ın tüm çabalarına karşın, 7 ret oyuna karşı 108 kabul oyuyla İstanbul tercih edildi. 20-25 Kasım tarihlerinde dünyanın bir numaralı istihbarat ve emniyet mensupları İstanbul’da olacak.
Bunun hazırlıkları için yasal düzenleme gerekiyor. İlgili anlaşma geçtiğimiz günlerde TBMM’ye gönderildi. Buna göre Türkiye toplantıda, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelesini en üst düzey katılımcılara bir kez daha anlatacak. Ayrıcı küresel terörizm ve mafya gibi sınır aşan suçlarla mücadele konularında işbirliği geliştirilecek.
Bu nedenle de, katılımcıların Türkiye’ye giriş çıkışları için özel statü uygulanacak. Herhangi bir ulusal yasa ya da kısıtlama uygulanmayacak. Bu da bir nevi karantina kuralları uygulanmayacağı anlamına gelecek. Özel uçaklarla gelecekler, özel statüde ağırlanacaklar. 4 gün, İstanbul’da özel mekanları gezecekler.
Yeni ABD yönetiminin aldığı beklenmedik tutum da konunun hızla gündemden düşmesini engelleyemedi.
Oysa konuya farklı bakılması gerektiğini, 20 yıllık, hatta 50 yıllık eylem planı yapılması gerektiğini savunanlar var. Bu görüşe sahip olanların bazıları, AK Parti içerisinde etkin görevlere sahip.
Bu ekip, öncelikle, sözde Ermeni Soykırım iddialarını araştırmak için özerk bir kurum oluşturulması fikrini savunuyor. Bilim insanları, tarihçiler ve yabancı uzmanların görev alacağı, kesintisiz strateji belirleyecek bir bağımsız kuruma ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, devlet tarafından uygulanacak bir eylem planı hazırlanması gerektiği savunuluyor. Türkiye’nin bu konudaki tezlerini, tüm dünya yönetimleri ve parlamentolarında gündeme getirecek ciddi bir eylem planı.
40 ülkenin sözde Ermeni soykırımını kabul ettiği hesaba katılarak, bundan sonrası için yol haritası belirlenmesi gerektiği, sadece devlet kurumlarını değil, STK’ları, iş insanlarını ve sanatçıları içine alan bir plan yapılması gerektiği belirtiliyor.
Bunun sonuç aldığının örneği olarak, soykırım iddialarının 100. yılında yapılan sessiz çalışmalar gösteriliyor. Ciddi bir koordinasyonla, TBMM yönetimi, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Üniversiteler ortak ve gizli bir çalışma yürüterek, o yıl tek bir ülkenin Ermeni soykırımını kabul etmesinin önlendiği anlatılıyor. Yani ciddi ve sürekliliği olan bir çalışmanın nasıl sonuç aldığı ortada.
Haftalardan beri iktidar ile muhalefet arasında HSK’ya yeni seçilecek üyeler konusunda pazarlık noktalandı. 7 Haziran’da görev süreleri dolacak üyelerden 7’si Meclis’te belirlenecek.
Ancak bizim dikkatimizi çeken, HSK adaylarının seçilmek için gösterdikleri acayip çaba. Sürecin başından beri TBMM’deki gelişmeleri yakından izleyen 118 aday adayının seçim kampanyası, siyasileri geçti. Milletvekillerinin bile şaşkınlık geçirdiği olaya gelince.
Meclis’te önce aday adaylarını inceleyecek alt komisyon üyeleri belirlendi. Milletvekillerine bile alt komisyona seçildikleri haberi ulaşmadan, HSK adaylarının harekete geçtiğini öğrendik. Alt komisyona seçilen milletvekillerinin telefonları üst üste çalmaya başlamış.
BİZDEN ÖNCE ADAYLAR ÖĞRENMİŞ
“Biz bile alt komisyona seçildiğimizi öğrenmeden adaylar öğrenmiş. Telefonlarımız sürekli çalmaya başladı. Destek isteyen onlarca HSK adayının bombardımanına uğradık. Öğrendik ki; parti ayrımı gözetmeksizin tüm üyelere benzer telefonlar gelmiş. Aynı kişinin bize muhafazakâr, muhalefetteki arkadaşlara da kendini sosyal demokrat olarak tanıttığı olmuş. Şaşırdık kaldık.”
Kuliste oturup iki satır sohbet etmeye fırsat bulamayan alt komisyon üyeleri böyle anlatıyor.
Sürecin sonuna yaklaşıldı. Alt komisyon raporunu hazırladı. Muhalefet partili üyeler, HSK adaylarının AK Parti ve MHP’ye yakınlığı referans olarak göstermesine itiraz ettiler. Son pazarlıklar, iktidar blokunun 4, muhalefet blokunun ise 3 ismi belirlemesi üzerinden yapıldı.
Şimdi her bir üyelik için açıklanacak üç aday olmak üzere toplamda 21 isim Genel Kurul’a getirilecek. Üyelik seçimi için nitelikli çoğunluk arandığından, iktidar ve muhalefet arasındaki uzlaşmaya göre seçilecekler.
Diğerinden daha kısa olduğu için pek sıkılmadıklarını, doğadaki bahar uyanışı nedeniyle daha çok memleketlerini hatta köylerini tercih ettiklerini öğrendik.
Ailesinin memlekette evine gidip bahçe belleyen, sera kuran, küçük tamiratlar yapanlar oldu. Bahar coşkusunu memleketlerinde yaşamaya tercih eden vekillerin, şehirde kalanlarının pek renkli hayatları olmadı. Öyle coşkulu iftar sofraları ve sahura kadar süren sohbetlerden mahrum kalanların, en büyük eğlencesinin arkadaş ofislerindeki 3-4 kişilik tavla partisi olduğunu duyduk.
Seyahat sorunları olmamasına karşın, parti yönetimlerinin uyarılarını da dikkat alan milletvekilleri kalabalıklar yerine, daha küçük grup organizasyonlarını tercih etti. Cenazeler vekillerin kısmen zorunlu katıldıkları aktivite oldu. İl örgütleri, sendikalar ve STK’larla zoom üzerinden toplantı yaptıklarını söyleyenler var.
Tamamı aşı yaptıran milletvekillerinin bazıları, hijyen konusunda geldikleri noktayı bidon hesabıyla anlatıyor. Bir milletvekili, “Sadece arabamda kullandığım kolonya üç bidon etti” diye paylaştı.
Bayramın ardından, yoğun çalışmalarına dönecek olan milletvekillerini, Meclis’in nefes aldıran bahçesi bekliyor. Açık havada vakit geçirecekleri için işleri daha kolay olacak.
ŞİRKETLERE ÖMÜR UZATAN REÇETEAile şirketlerinin neden uzun ömürlü olmadığı, neden ikinci nesilden sonra dağıldığına kafa yoran Ankara Sanayi Odası yönetimi, yaptıkları uyarıları güncelledi. Şirketlere ömür uzatan önerilerde bulunan ASO yönetimine göre, “yolsuzluk, kontrolsüz bireysel harcamalar ve liyakatsizlik” ölüm nedeni.
Aysel Alp
Bunun önüne geçmek isteyen parti yöneticileri, sosyal medyayı takip edip, kalabalık ortamlarda görünen milletvekillerine uyarılarda bulundu.
İşin sahibi ise AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı. Bostancı, TBMM’nin tam kapanma kararıyla eş zamanlı tatile girmesinin ardından, milletvekillerine mesaj atarak, kurallara kesinlikle uymaları, iftar, sahur veya kalabalık organizasyon yapmamaları, örgütlerle olan çalışmalarını da online yürütmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Sonra öğrendik ki; Bostancı sosyal medyayı tarayıp, yaptığı uyarılara uymayan milletvekillerini saptamış. Aynı uyarı metnini yeniden yollayan Bostancı, “Görüyorum ki uyarılarıma uymayanlar var. O nedenle ikinci kez ikaz etmek zorunda kaldım” diye de not düşmüş.
Grup başkanlarının uyarılara dikkat eden vekiller de uymayan arkadaşları nedeniyle serzenişte bulunuyor. “Biz azami dikkat ediyoruz, bir bakıyoruz bazı arkadaşlarımız, sosyal medyadan sürekli ziyaretler paylaşıyor. Bu da bizi zorluyor, haksız rekabet gibi” diyenler var.
Sonuca en yakın olan Erciyes Üniversitesi’nin faz-3 denemeleri merakla bekleniyor. Bu ay içerisinde başlayacak çalışmanın TBMM’den bir gönüllüsü var. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, denek olmak için bekledi ve aşı olmadı.
Milletvekili ilgililerle temasa geçti ve kendisine aşı gönüllüsü olarak yazdırdı, şimdi çağrılmayı ve yerli aşının ilk siyasi deneği olmayı bekliyor.
Süreç nasıl işleyecek derseniz, şöyle: Erciyes Üniversitesi’nin aşı denemeleri artık devlet projesi. Aşıyla ilgili en önemli aşama olan faz-3 denemeleri öyle Kayseri’yle sınırlı kalmayacak. Sağlık Bakanlığı’nın gözetiminde, Türkiye genelinde şehir hastaneleri ve bazı merkezlerde gönüllülere yerli aşı yapılacak. Denekler, Türkiye genelinden seçilecek. Hatta, yurtdışı gönüllü denemeleri de yapılacak. Bunun için ülkeler belirleniyor.
Faz-3 denemelerinin, gönüllülere “
Hatta küfür olarak değerlendirilenlerin zaman zaman Meclis tutanaklarında .... şeklinde gölgelendiğini de gördük. Genel olarak baktığımızda, bu sadece bizim siyaset zeminimizin sorunu değil. Sadece kalite arttıkça, hayvan benzetmelerini kullanmanın zekice biçimleri ortaya çıkıyor. Örneğin, bizde küfür olan bazı ülkelerde gurur kaynağı. İsveç’te “ayı” dediğinizde, rakibinizin gücünü takdir ettiğiniz gibi bir sonuç çıkabiliyor. Bu konuya geliş nedenimiz, kısa bir süre önce TBMM Genel Kurul’da yaşanan bir tartışma. Tartışmada, iktidar ve muhalefet milletvekilleri, “aslanlı, kurtlu” benzetmelerle gönderme yaptı. Umut Erdem’in aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden’a verilen “soykırım” yanıtı parti sözcüleri tarafından farklı yorumlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı’nın Biden’a “aslanlar” gibi okkalı bir cevap verdiğini öne sürdü.
Konuya başka bir açıdan bakan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu da “Biz sırası geldi mi bozkurt gibi gürler, eser geçeriz Allah’ın izniyle. Sen de kükre de göreyim hadi” sözleriyle tartışmaya dahil oldu.
Aslan gibi kükreyen, kurt gibi gürleyen, kedi gibi sinen siyasetçi benzetmeleri, güç veya çaresizlik anlatımının ana ögeleri olarak kullanılıyor. Buna bazen eşek, ayı, köpek gibi hayvanlar da dahil oluyor. Eşeği önemsiz değersiz, ayıyı kaba saba, köpeği saldırgan manasında kullanmak oldukça yaygın. Ancak işin enteresan tarafı, bu özelliklerin çoğunun hayvanlarda değil insanlarda olması.
Bu bahtsız kişi, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler. Kiler, çevresine COVID-19’la macerasını şöyle anlatıyor: “Geçen sene ramazan ayında hastalığa ilk kez yakalandım. Bunu nereden kaptığımı anlayamadım bile. Seçim bölgeme gidip gelirken olduğunu düşünüyorum. Hafif geçirdim. Sonra çok dikkat etmeme rağmen, temmuz ayında ikinci kez testim pozitif çıktı, karantinaya girdim, bunu da hafif atlattım. Artık bana uğramaz derken, eylül ayında üçüncü kez hastalandım. Bu kez ağır geçirdim, 10 gün hastanede yattım. Sonuncusunu, anne veya babamdan kaptım. Onlar hastalanmıştı. O süreç çok zordu, babamı kaybettim. Doktorlar ilk ikisinde hiç antikor oluşmadığını söyledi. Üçüncüden sonra tekrar test yaptırdım, bu kez antikor oluştuğunu gördük. Ayrıca aşı da olmuştum. Şimdi iyiyim.”
45 kez test yaptıran, aşıya rağmen koronavirüse yakalanan vekilleri biliyoruz ama üç kez savaşan ilk oldu. Tam kapatma, TBMM’nin zaten planladığı tatile denk geldi. Şimdi, siyasilerin virüs molası başlıyor.
ŞİDDETİN FOTOĞRAFINI ÇEKME MÜGE ANLI’DAN BUDAYICIOĞLU’NAKadına yönelik şiddetin araştırılması, bir kez daha Meclis’in konusu oldu. Süreçleri bilen gazeteciler, bu konuda TBMM’de onlarca çalışma yapıldığını anımsarlar. Yeni kurulan araştırma komisyonu üyeleri ilk toplantıda, kolları sıvayıp nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine kafa yordu. Tabii, komisyona davet edilmesi için ilginç isimler de önerildi.
Umut Erdem
Bize ilginç gelen bu durum, Sağlık Bakanlığı’nın, aşı temininde farklı bir evreye geçmesinden kaynaklandı. Viscoran İlaç Şirketi’nin Rusya’nın ürettiği Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi konusunda yaptığı anlaşmanın bir benzerinin, ABD’de üretilen Moderna aşısı için de söz konusu olduğunu öğrendik. Türk ilaç şirketinin görüşmelerinin sürdüğünü biliyoruz.
Süreç tamamlanırsa bu şirketler, hem ithal edecekler hem de yurt içinde üretecekler. Üretim için en az 4 aylık bir süre gerekiyor. Burada üretilen yeni aşılar ise çevre ülkelere de ihraç edilecek. Ama bizi ilgilendiren bölümü, yurt içinde serbest satışına izin verilmesi. Kulislerde konuşulan konu da bu. Devletin yürüttüğü ücretsiz kampanya devam ederken, diğer yandan parası olan, ancak sıranın kendisine gelmesini beklemeden aşı olmak isteyenlere fırsat verilmesi konuşuluyor. Böylece nüfus, risk ve yaş kriterine bakılmaksızın çok sayıda kişinin hızlı aşılanmasının sağlanacağı belirtiliyor.
Herkes biliyor ki; aşı macerası bir kez aşı olmakta bitmeyecek. Son günlerdeki aşı kaosunu da hesaba katarsanız, 6 ay sonra en az 50 milyon kişinin yeniden aşılanması gündeme gelecek. Yerli ya da yabancı fark etmez, sonuçta insanlara hem aşı tercihi hem de zaman tercihi verilebilir. Ankara, şimdi bunu konuşuyor.
BELGRAD’IN SİHRİ
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü görevine ikinci kez atanan Tanju Bilgiç ile selefi Hami Aksoy arasındaki Belgrad bağlantısı, bu konuya ilgi duyanların hemen dikkatini çekti.
Son sözcü Aksoy, son kararname ile Belgrad Büyükelçiliği’ne atanınca, bu görev Belgrad’dan merkeze dönen Büyükelçi Tanju Bilgiç’e verildi. Dışişleri kulislerinde “Belgrad’da bir iş var, giden de gelen de aynı başkentten” yorumları yapılmaya başlandı.
Büyükelçi Bilgiç için sözcülük görevi yeni değil ama dış politikanın bu kadar zorlu ve karmaşık olduğu bir dönemde görev üstlenmesi kendisini yoracak. Zira kendisini tanıyanlar, görev yaptığı ülkelerde, bölgesel sorunlar ve diplomasi görevinin yanı sıra, hoş hobilere sahip olduğunu biliyorlar. Bunlar için pek vakti kalmayacak gibi.
Aşı kartını kim takar?
Aşı kampanyası sonucunda, nüfusun yarısının kapı gibi dijital aşı kartı oldu. İyi de bu kartı kim takar? İşte bugünlerde bu sorunun yanıtı için uluslararası alanda uğraş veriliyor. Çünkü bu aşı kartlarının tanınması, yurtdışına giriş-çıkışlarda, zorunlu olunan PCR testlerinden ve karantinadan kurtulmanız anlamına gelecek.
An itibarıyla, AB üyesi ülkelerden İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya ve Finlandiya aşı ayrımı yapmadan, Sağlık Bakanlığı’nın dijital aşı kartını kabul edeceğini açıkladı. Ama bu açıklamayla iş bitmiyor. Şimdi bu ülkelerle aşı sertifika anlaşması için girişim başlatıldı. Bu süreç tamamlandıktan sonra, kartlar yurtdışında geçerli olacak. Çünkü sistemin işlemesi zincirin her halkasındaki görevlilerin bilgilendirilmesi gerekiyor.
Basit bir örnekle anlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde, PCR testi yapılarak gidilen bir Avrupa ülkesinden dönerken, THY’nin görevlileri, dijital aşı kartı olan ve iki doz aşısını yaptırmış Türk vatandaşlarının girişte PCR testi yaptırması gerektiğinde ısrar etti. Yani kendi ülkenize girişte, kendi aşı kartını tanımayan görevliler var. Çünkü ilgili personel, ülkede alınan kararlardan haberdar edilmediği için her bir kişi için 90 Euro’luk testin zorunlu olduğunda ısrar ediyor.
İşin turistik yanını bırakın, eğitim, sağlık ve iş nedeniyle yurtdışına zorunlu çıkmaları gerekenler, ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Sonuçta yurda giriş-çıkışlarda, aşı kartlarının otomatik olarak işlem görmesi için tanınması zorunlu.
SANCISI, 9 YIL SÜRDÜ
BUNDAN 9 yıl önce hayvan hakları yasa çalışmasına startı verildiğinde, müjde haberleri yapanlardan biri olarak, teklifin Meclis görüşmelerinin bu kadar sancılı ve uzun geçeceğini hiç beklememiştim. Macera nihayet bitti, bazı eksiklikler olsa da hayvanları korumak için önemli olan düzenleme yasalaştı.
Yasanın yolunu bunca zaman kesenin, “iki keskin uç” olduğunu düşünüyorum. ‘Kurban kesmemiz mi engellenecek?’ ‘taşrada herkes birbirine iftira atar’, ‘yetiştirdiğimiz hayvanlar için ceza mı ödeyeceğiz?’ gibi anlamsız gerekçelerle karşı çıkanlarla, atılan her adımı eksik bulanlar nedeniyle teklif, yıllarca askıda kaldı. Neyse ki; makul çoğunluğun, hayvanların korunması, işkence ve kötü muamele edilmemesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi üzerinden yorumladığı yasa, Meclis’te kabul edildi.
Meclis bu çalışmayı yaparken, Ankara’da, bir Avrupa ülkesinin büyükelçisi, sabah köpeğini gezdirirken, çete halinde gezen sokak köpeklerin saldırısına uğradı. Büyükelçi, zorunlu olarak kuduz aşısı yaptırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, büyükelçilerle yaptığı her görüşmede, benzer şikâyetleri aldığını da duyduk.
Yani konunun iki yüzü var. Burada sorun, parkınız veya marketinizin önünde yaşayan sokak köpeği çomar değil. Sorun, çete halinde gezen köpek sürüleri ve ev hayvanlarını sokaklara bırakan vicdansızlar.
Konunun iki cephesini birden görmek, hem insanlar, hem hayvanlar için mutlu şehirler yaratmak gerekir.