Anlayan beri gelsin

Seçimlerde ‘artık oyların’ ittifaklara değil, o ildeki en büyük partiye avantaj sağlamasını amaçlayan seçim yasasında, kimsenin itirazı sonuç vermedi ama muhtarların yarım günlük kulisi sonuç getirdi. Yasanın belki de en mantıklı hükmü metinden çıkartıldı.
TBMM’de kabul edilen yasa teklifinde, diğerlerinin gölgesinde kalan bu madde, muhtarlara ‘seçilme yeterliliğini’ mazbatalarını almadan ispat etme zorunluluğu getiriyordu. AK Parti hukukçularının, YSK’nın taleplerini dikkate alarak koyduğu bu maddenin son derece mantıklı bir nedeni vardı. Şöyle ki;
Seçim yasasına göre, muhtar adaylarında ‘okur yazar olmak, aday olduğu yerde 6 ay ikamet etmek, sabıkası bulunmamak ve T.C vatandaşı olmak’ şartı gerekiyor. Ama şu şartlar, hiçbir aşamada adaylardan istenmiyor. Böyle olunca da bir muhtar mazbatasını alıyor, aradan aylar hatta yıllar geçiyor, birileri YSK’ya sahtekarlık yapıldığı itirazında bulunuyor. YSK bu itirazları inceleyerek, şartları taşımadığı ortaya çıkan muhtarların mazbatalarını iptal edip, ara seçim kararı alıyor. Son seçimlerden sonra 3 bin muhtarlığın böyle boşaldığı ve yüz binlerce lira masraf yapılıp ara seçime gidildiği ortaya çıktı.
İşte, bunu düzeltmek için teklife, ‘seçilen muhtar mazbatasını almadan önce seçilme yeterliliği ispat etsin, olmadı görev ikinci çok oy alana verilsin’ hükmü kondu. Böylece ara seçim de ortadan kaldırıldı.
Niyeyse, Muhtarlar Federasyonu, yasa görüşülürken AK Parti ve diğer partileri ziyaret ederek, bu maddeye itiraz ettiler. Muhtar seçimiyle ilgili ayrı bir düzenleme yapılmasını istediklerini söyleseler de bununla ne ilgisi olduğu anlaşılamadı. Seçimlere kısa bir süre kala, hiçbir siyasi parti muhtarları küstürmek istemediği için, düzenlemeden vazgeçildi.
Yani, teklifin sahtekarlığı önleyecek maddesi metinden çıkartıldı.
SAVUNMA AYAĞA KALK!
KENDİ ayakları üzerinde durmaya çalışan yeni avukatların zorlukları sık sık dile getiriliyor. Genç avukatların, deneyim kazanana kadar desteklenmesi için başlatılan çalışmalar olduğunu biliyoruz.
Siyasi kulislere göre, yeni mezun avukatların bürolarının ayakta kalması için kamu kurumları, kamu bankaları ve birliklerin özellikle icra takibi gibi dosyalarının, bu kişilere belli sistem ve sırayla verilmesi önerisi ortaya atıldı. Bu öneri, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın aklına yatmış olmalı ki; birkaç toplantıda bunu gündeme getirdi. Avukat tutamayanlara avukat tahsisi sisteminde olduğu gibi, yeni mezun avukatlara, icra takip dosyaları sırayla verilebilecek. Ayrımcılık ve torpil gibi iddiaları ortadan kaldırmak için mekanizmalar kurulacak mı bilmiyoruz, ama 5 Nisan Avukatlar Günü’nde tartışmaya açılması planlanıyor.
Yargı Paketi, ‘avukatlara staj kolaylığı getirilmesi, hâkim ve savcı yardımcılığının kurulması’ gibi hükümleriyle daha önce kamuoyunda tartışıldı. Ayrıca, avukatların yaptıkları işlemler için ödedikleri KDV ve gelir vergisinin azaltılması, mesleğe yeni başlayan genç avukatlara vergi teşvik uygulaması, CMK ve bazı hizmetlerde avukatların ödediği vergi oranlarının indirilmesi, zorunlu müdafi ücretlerinin arttırılması gibi başlıklar da yer alıyor.
Fakat, bir yıldan beri sadece tartışılıyor. Pandemi nedeniyle çok sayıda genç avukatın ofisini kapattığı bir dönemde, harekete geçilmesinin zamanı gelmedi mi?
Anlayan beri gelsin
Seçimlerde ‘artık oyların’ ittifaklara değil, o ildeki en büyük partiye avantaj sağlamasını amaçlayan seçim yasasında, kimsenin itirazı sonuç vermedi ama muhtarların yarım günlük kulisi sonuç getirdi. Yasanın belki de en mantıklı hükmü metinden çıkartıldı.
TBMM’de kabul edilen yasa teklifinde, diğerlerinin gölgesinde kalan bu madde, muhtarlara ‘seçilme yeterliliğini’ mazbatalarını almadan ispat etme zorunluluğu getiriyordu. AK Parti hukukçularının, YSK’nın taleplerini dikkate alarak koyduğu bu maddenin son derece mantıklı bir nedeni vardı. Şöyle ki;
Seçim yasasına göre, muhtar adaylarında ‘okur yazar olmak, aday olduğu yerde 6 ay ikamet etmek, sabıkası bulunmamak ve T.C vatandaşı olmak’ şartı gerekiyor. Ama şu şartlar, hiçbir aşamada adaylardan istenmiyor. Böyle olunca da bir muhtar mazbatasını alıyor, aradan aylar hatta yıllar geçiyor, birileri YSK’ya sahtekarlık yapıldığı itirazında bulunuyor. YSK bu itirazları inceleyerek, şartları taşımadığı ortaya çıkan muhtarların mazbatalarını iptal edip, ara seçim kararı alıyor. Son seçimlerden sonra 3 bin muhtarlığın böyle boşaldığı ve yüz binlerce lira masraf yapılıp ara seçime gidildiği ortaya çıktı.
İşte, bunu düzeltmek için teklife, ‘seçilen muhtar mazbatasını almadan önce seçilme yeterliliği ispat etsin, olmadı görev ikinci çok oy alana verilsin’ hükmü kondu. Böylece ara seçim de ortadan kaldırıldı.
Niyeyse, Muhtarlar Federasyonu, yasa görüşülürken AK Parti ve diğer partileri ziyaret ederek, bu maddeye itiraz ettiler. Muhtar seçimiyle ilgili ayrı bir düzenleme yapılmasını istediklerini söyleseler de bununla ne ilgisi olduğu anlaşılamadı. Seçimlere kısa bir süre kala, hiçbir siyasi parti muhtarları küstürmek istemediği için, düzenlemeden vazgeçildi.
Yani, teklifin sahtekarlığı önleyecek maddesi metinden çıkartıldı.
SAVUNMA AYAĞA KALK!
KENDİ ayakları üzerinde durmaya çalışan yeni avukatların zorlukları sık sık dile getiriliyor. Genç avukatların, deneyim kazanana kadar desteklenmesi için başlatılan çalışmalar olduğunu biliyoruz.
Siyasi kulislere göre, yeni mezun avukatların bürolarının ayakta kalması için kamu kurumları, kamu bankaları ve birliklerin özellikle icra takibi gibi dosyalarının, bu kişilere belli sistem ve sırayla verilmesi önerisi ortaya atıldı. Bu öneri, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın aklına yatmış olmalı ki; birkaç toplantıda bunu gündeme getirdi. Avukat tutamayanlara avukat tahsisi sisteminde olduğu gibi, yeni mezun avukatlara, icra takip dosyaları sırayla verilebilecek. Ayrımcılık ve torpil gibi iddiaları ortadan kaldırmak için mekanizmalar kurulacak mı bilmiyoruz, ama 5 Nisan Avukatlar Günü’nde tartışmaya açılması planlanıyor.
Yargı Paketi, ‘avukatlara staj kolaylığı getirilmesi, hâkim ve savcı yardımcılığının kurulması’ gibi hükümleriyle daha önce kamuoyunda tartışıldı. Ayrıca, avukatların yaptıkları işlemler için ödedikleri KDV ve gelir vergisinin azaltılması, mesleğe yeni başlayan genç avukatlara vergi teşvik uygulaması, CMK ve bazı hizmetlerde avukatların ödediği vergi oranlarının indirilmesi, zorunlu müdafi ücretlerinin arttırılması gibi başlıklar da yer alıyor.
Fakat, bir yıldan beri sadece tartışılıyor. Pandemi nedeniyle çok sayıda genç avukatın ofisini kapattığı bir dönemde, harekete geçilmesinin zamanı gelmedi mi?