Ankara'nın Harlem'iydi... Çinçin Bağları’nda suç oranı nasıl düştü?

Türkiye günlerce, Ay’a iniş yapacak astronotlarla yatıp kalktı.

Halkımız, ayda mangal yapıp rakı içme hayali kurarak, bu heyecana kendince katkı sağladı ama işin aslı pek öyle değil. En az 10 yıllık bir çalışmanın gerektiği açıklandığında, herkesin ayakları yere bastı.

Ancak 10 yıl dediğiniz çabuk geçer. Türkiye Uzay Ajansı’nın da doğal olarak bu sürece hazırlanması gerekecek. Bu nedenle, kurumun Resmi Gazete’deki eleman alım ilanı herkesi heyecanlandırdı. Ancak bunun, uzay çalışmalarında yer alacaklarla ilgili olmadığı kısa sürede görüldü. Her sabah Resmi Gazete’ye mutlaka göz atan gazetecilerin “astronot adayı ilanı” görme hayali suya düştü.

Anlaşılan kurum, üzerinde biriken yılların tozunu atma ihtiyacı hissetmiş ki, en az lise mezunu ve vardiyalı çalışmaya uygun 4 temizlikçi almaya karar vermiş! İlanda 4 temizlik işçisinin kura ve mülakat yöntemiyle alınacağı duyuruldu. En az lise ve dengi okul mezunu, vardiyalı çalışmaya uygun, erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olması gerekiyor. Uzay Ajansı, yine kura ve mülakat yöntemiyle 2 tane de kadrolu garson alacak. Adayların, otelcilik ve turizm meslek liseleri ile mesleki ve teknik liselerin yiyecek ve içecek bölümlerinin servis dalından mezun olmaları şartı bulunuyor.

Türkiye, 10 maddelik Milli Uzay Programı’nı ilan ederken, bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gidebilecek yetkinlik ve becerilere sahip 3 aday belirleyip, eğitimin ardından Ay’a gönderecek. Türkiye Uzay Ajansı belli ki, astronot aday seçiminden önce kendi bahçesini süpürüyor.

Şöyle güzel demli çay yapıp servis edecek elemanlara ihtiyaç var!



Önce altyapı sonra uzay.

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