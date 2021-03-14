600 bin liralık pul parası

Kadınlar Günü nedeniyle, elinde karanfil demetiyle basın koridoruna gelen milletvekillerinin kadın gazetecileri kutlaması, TBMM başkanlarının kadın vekillere ve Meclis’in kadın çalışanlarına karanfil vermesi Meclis geleneğidir.

Bu yıl bilinen klasik programa farklı bir dokunuş yapıldı. Geçtiğimiz günlerde, Meclis şeref salonunda açılan sergide seramik sehpaları tozlu depolardan çıkartılarak sergilenen seramik sanatçısı Füreya Koral’a ait desenler, Kadınlar Günü’ne renk kattı.









TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Füreya Koral desenlerinden yaptırdığı fular, şal ve eşarpları Kadınlar Günü nedeniyle kadın milletvekillerine hediye etti. Türkiye’nin en önemli seramik sanatçısının yaratıcılığında 56 yıl önce ortaya çıkan desenler, artık kadın milletvekillerini süsleyecek. Yani, kadından kadına hediye oldu anlayacağınız. Meclis Başkanı da aracılık etmiş oldu.

ŞİDDETİ BAŞLATAN NOKTA STALKING-ISRARLI TAKİPYİNE Kadınlar Günü, yine klasik mesajlar, yine kadın cinayetleri, yine koca bir karadelik. Sorunu herkesin bildiğini, çözülmesi için samimi olduğunu varsaysak bile, bakış açısını değiştirmenin zamanı geldi. Mesela buradan başlanabilir: Stalking yani, “ısrarlı takibi” kastediyoruz.

Demek istediğimiz, özel hayatın gizliliği, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj gibi suçları içinde barındıran, başta AB olmak üzere birçok ülkede ayrı bir suç olarak düzenlenen