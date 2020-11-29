20 dakikada her şeyi anlattılar

Koronavirüs salgının beklendiği gibi kış aylarında geldiği nokta, yapılan tüm hesapları altüst etti.

Önlemler yeterli olmayınca, yenileri devreye sokuldu. AK Parti de her koşulda kongrelerini yapma ısrarından vazgeçmek zorunda kaldı. Bu noktaya gelinene kadar, sürecin sorunsuz işlemesi için ilginç önlemler alındı. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı il kongrelerinin öyle bir ön hazırlığı vardı ki ilin yöneticilerine ter döktürdü.

Gizem Karakış’ın aktardığına göre, öncelikle Erdoğan’ın temasta bulunacağı kişilerin hepsi testten geçirildi. İşin ilginci, Erdoğan’ın kongre için gittiği illerin milletvekillerinin neredeyse yarıya yakını hem Cumhurbaşkanı’nı karşılayamadı, hem de kongreye katılamadı.

TBMM’de ve seçim bölgelerinde çok kişiyle temasta bulunan vekillerin pozitif test sonuçları onları devre dışı bıraktı. Hatta bazı illerde, ev sahipliği yapacak il yönetimi üyeleri de aynı kaderi paylaştığı için tüm bu faaliyetlerden uzak durmak zorunda kaldı.

Gidilen bazı illerde üst düzey yöneticileri korona olunca, kongre organizasyonunda birlikte çalışan vekiller de temaslı kategorisine alındı. Bu riskli ortamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kimin eşlik edeceği, kongre öncesi ve sonrası kimlerle temasta olacağı da ayrı bir sıkıntıyı oluşturdu. Özellikle Erdoğan’ın yemeklerine sınırlama ve mesafe getirildi. Sofralara pandemi ayarı yapıldı. İllerde en fazla dört kişilik sofralar kuruldu. İl yönetimlerinin kalabalık yemek organizasyonlarına izin verilmedi. Böylesine zor koşullarda kongre yapma konusunda ısrar etmekten nihayet vazgeçildi. Önce kongrelerin yapılması ama Cumhurbaşkanı’nın telekonferansla katılmasına karar verildi. Ardından da tüm AK Parti kongreleri yeni bir emre kadar ertelendi. Pandemi güvenliğinden sorumlu olanlar, rahat bir nefes aldı. Tabii büyükşehirlerde yapılacak operasyonlar pandemi sonrasına kaldı.



SIRAYA BAHÇELİ OPERASYONU



