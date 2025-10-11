Yurtdışında yükseköğretimin önkoşulu… SAT ve AP’de okul engeli

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda özellikle özel okulların uluslararası SAT (Scholastic Aptitude Test), AP (Advanced Placement) gibi sınavlara kendi öğrencisi dışında öğrenci kabul etmemesi uyarısı karışıklığa neden oldu. 4 Ekim’de SAT sınavına girecek öğrenciler son anda alınan bu karar karşısında zorluk yaşadı. College Board tarafından yetkilendirilen okullarda yapılan sınavlara bugüne kadar başka okullardan öğrenciler de katılabiliyordu. Devlet okulları gibi özel okullarda da bu sınavlar yapılabiliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullara gönderdiği yazı ile öğrencilerin SAT ve AP gibi sınavlara kendi okullarında girebileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

SINAVA GİREMEDİLER

Bunun üzerine birçok öğrenci ücretlerini daha önce yatırmış olmalarına karşın sınava giremedi. Veliler ve öğrenciler yaşanan bu duruma tepki gösterirken, sorunun Bakanlığın var olan bir yasayı uygulamasından kaynaklandığı ancak çözüm için yeni bir düzenlemenin yolda olduğu belirtiliyor. SAT ve AP sınav skorları yurtdışı üniversite tercihlerinde etkili oluyor. Görüştüğüm bazı sınav yetkilileri, birçok öğrencinin zor durumda kaldığını belirterek şunları söylüyor:

SON ŞANS AVRUPA

“Öğrenciler aylarca hazırlanıp ücret ödemelerine rağmen sınava giremiyor. Kasım–aralık başvuruları için SAT puanı almak isteyen 12’nci sınıf öğrencileri çok kritik bir dönemde mağdur oldular. Sınava girmek isteyen öğrenciler için artık son şans Avrupa’daki merkezler. Bu da ekonomik gücü olan ile olmayan arasında ciddi bir fırsat eşitsizliği yaratıyor. AP sınavları için bir şey söyleyemem sonuçta bir müfredat içeriyor, ancak SAT sınavı tıpkı GMAT, GRE gibi hatta nispeten IELTS, TOEFL gibi bir sınav. Türkiye, uluslararası sınavların yapılamadığı nadir ülkelerden biri haline geliyor, bu da gençlerin eğitimde küresel rekabet şansını düşürüyor. Bizim açımızdan bu karar pek çok öğrenciyi mağdur eden haksızlığa neden oldu. Öğrencilerimizden şikâyet ve kaygılarını dile getiren çok sayıda mesaj alıyoruz.”

Haberin Devamı

MEB ÇÖZÜM ARIYOR

Konuyla ilgili yaptığım görüşmeler sonrasında benim edindiğim izlenim şu: Aslında yaşanan bu değişikliğin amacı isteyenin istediği gibi sınav yapmaması ve öğrenci verilerini izinsiz toplamasını engellemek. Danışmanlık firmalarının Bakanlık tarafından tanınmasını sağlayıp birtakım olumsuzlukların önüne geçilmesini hedefleyen bu düzenlemede mağdur taraf maalesef öğrenciler oldu. Bunun üzerine Bakanlık, College Board temsilcilerini uyararak sınav yapılacak okulların sayısını artırmalarını bu konuda yetki vermelerini istedi. Bakanlığın ayrıca ilgili yönetmelik maddesine “uluslararası sertifika programları sınavları hariç” diye bir ibare ekleyerek önümüzdeki günlerde sorunu kökten çözmesi bekleniyor.

AP (Advanced Placement):

Haberin Devamı

60 ÜLKEYE EĞİTİM KAPISI

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da College Board tarafından oluşturulan bir programdır. AP, lise öğrencilerine üniversite düzeyinde lisans müfredatı ve sınavları sunuyor. SAT sınavlarının düzenleyici ve uygulayıcısı College Board tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da 1955 yılında başlatılan Advanced Placement (AP) programı, lise eğitimlerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada başta olmak üzere 60 farklı ülkede yer alan eğitim kurumlarında üst düzey eğitim alma fırsatı sunuyor. AP dersi alan öğrenciler, tüm ülke üniversitelerinde kabullerde öncelik sahibi oluyorlar. Dünya genelinde 3300 üniversite tarafından değerlendirmeye alınan AP, öğrencilere 6 ana dal içerisinde 38 adet ders arasından seçme imkânı tanıyor.

Haberin Devamı

SAT (Scholastic Aptitude Test):

AKADEMİK YETERLİLİK

ABD’de ve Avrupa ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler için önemli bir basamak niteliğinde olan bu sınav, üniversiteler tarafından aday öğrencilerin akademik yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir giriş testi. Amerika’nın yanı sıra Avustralya, Kanada ve Avrupa’nın birçok ülkesinde SAT sınavı, adayların matematiksel, eleştirel okuma ile yazma becerilerini incelemek ve belirlemek için kullanıyor ve giriş şartlarından biri olarak isteniyor. Lise sonrası yeterliliklerden elde edilen akademik sonuçların kabul edildiği üniversiteler olsa da çoğu kolej ve kurum, kabul kararlarını SAT giriş sınavına dayandırıyor.