 YÖK üniversitelerin dışına çıkıyor... Vapurda kafede ‘bilim’ her yerde

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“Bilim insanları bilim üretirken cesur, anlatırken maalesef çekingen.” Bu sözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’a ait. Özvar yeni kurulan Bilim İletişim Ofisi ile nelerin hedeflendiğini anlatırken bu noktaya özel olarak dikkat çekiyor ve yeni oluşum sayesinde üniversitelerde üretilen bilimin, çeşitli iletişim kanallarında etkili, kolay anlaşılır ve izlenir bir içerikle sunulacağını belirtiyor. Bilimsel çalışmaların geniş toplum kesimlerine kolayca anlaşılır şekilde sunulmasını sağlayacak Bilim İletişim Ofisi; bu amaçla haber, program, dijital içerik ve belgeseller üretecek. Hatta bilimin topluma sevdirilmesi için festivaller düzenlenecek.

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AMAÇ TEŞVİK ETMEK İLHAM VERMEK

YÖK Başkanı Erol Özvar ile Yükseköğretim Kurulu çatısı altında açılan Bilim İletişimi Ofisi’ni konuştuk: “Bilim takdir edildiği yere gelir, tekdir edildiği yerden gider. Bilimi takdir etmek de yetmez, artık ürettiğimiz bilimi anlatmak zorundayız. İşte bu ofisimizi bilimi daha iyi takdir etmek için kurduk. Bilim iletişimi, bilim insanının daha anlaşılır bir dille konuşması ve toplum tarafından anlaşılmasının sağlanması diyebiliriz. Tabii amaç topluma sadece bilgi vermek değil, ilham vermek ve teşvik etmek. Üniversitelerimiz ülkemizin kutup yıldızları. Büyüyen ve dünyada da markalaşan üniversitelerimiz Türkiye Yüzyılı’nın Bilim Yüzyılı olması için çalışıyor.

TEKNOFEST KUŞAĞI ÇOK MERAKLI

Üniversitelerimizde bilim insanlarımızın ürettiği bilimsel çalışmaları ülkemizde ve yurtdışında var gücümüzle anlatacağız. Bilim insanları bilim üretirken cesur, anlatırken maalesef çekingen. Anlatmazsak kimse başarılarını bilmeyecek. Kurduğumuz ofisle onların ilham veren başarı hikâyelerini anlatacağız. Ülkemizde son yıllarda teknolojiye ve bilime aşina, icat çıkarmaya meraklı Teknofest kuşağı var. Onlar bizim bilim iletişimimizin en büyük hedef kitlesi. Çünkü bilim dinlemeye, izlemeye hazırlar. Bu yıl akademik yıl açılışında Cumhurbaşkanı’mıza ODTÜ’de 1969 yılında fırlatılan bir roketin maketini hediye ettik. Hocalarımız bir üniversite bahçesinden 1969’da roket fırlattı. Bu çalışma daha sonra Savunma Sanayi’nin kuruluşuna ilham verdi. Bu bizim teknoloji tarihimizin bir parçası. Ne kadarımız biliyor? O hocalar bilinmeyi, tanınmayı hatta meşhur olmayı hak ediyor. Teknoloji tarihimiz de bilim iletişimi çalışmalarımızla görünür olacak. Uluslararası öğrenci çekme kapasitesinde dünyada 8’inci sıradayız. Bilim iletişimi çalışmalarımız uluslararası öğrenci stratejimize de büyük katkı yapacak. Dünyanın her yerinde Türk üniversiteleri hizmet vermeye başladı. Yenileri de yakın zamanda açılacak.

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BİLİM ÜRETEN, İCAT ÇIKARAN HOCALAR...

Üniversitelerimizde üretilen bilimi daha görünür kıldığımızda Anadolu’da bilim üreten, icat çıkaran hocama ya da üniversiteme kimse taşra üniversitesi yaftasını yapıştıramayacak. Üniversite öğrencileri tercihlerinde bunları göz önünde bulunduracak. Vatandaşlarımızın üniversiteler ve bilim insanlarına yönelik bakışı da değişecek. Ayrıca önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği, çevre sorunları ve sağlık konusunda yeni sınamalar bekleniyor. Toplum, bilim iletişimi ile tüm bu sınamalara da daha hazırlıklı olacak.”

NELER YAPILACAK?