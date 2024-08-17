YKS’de rekor başarı kız öğrencilerin

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Bu yıl YKS’de 2 milyon 755 bin 301 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylardan 1 milyon 670 binin 250’si bu yıl belirlenen 1 milyon 21 bin 986 toplam kontenjandan birine yerleşmek için yarıştı. Açık öğretim programlarına giren 185 bin 218 aday ile birlikte toplam 987 bin 388’i bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Bu yılın en çok dikkat çeken özelliği kız adayların yerleştirme oranının yüksekliği oldu.

Bu senenin dikkat çeken bir diğer özelliği öğretmenliğin artık revaçta olmadığı. Sayısal öğretmenlikler tabir yerinde ise komada, diğer öğretmenlikler ise ehven-i şer olarak yazılmaya devam edildi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal ile yükseköğretim verilerini inceledik:

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800 BİNİ AŞKIN ADAY YERLEŞTİ

“İlk yerleştirme verilerine göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşen aday sayısı 802 bin 170. Örgün eğitimdeki programların devlet üniversitelerinde toplam 598 bin 709 kontenjanın 591 bin 257’si yani yüzde 98.8’i doldu. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 91.14 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 55’İ YERLEŞTİ

Kadın adayların yaklaşık yüzde 55’i, erkeklerin ise yüzde 45’i bir programa yerleşme hakkı elde etti. Yani bir programa yerleşen kadın aday sayısı 542 bin 589 iken erkeklerde bu sayı 444 bin 799 oldu.

MÜHENDİSLİKTE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Mühendislik bilimlerinde de erozyon hala devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda biraz toparlanan ve mühendislik bilimlerinin gardını yükselten bölümler de bu yıl bu erozyondan kaçamadı. Kontenjanlar 3 bin 985 azaltılması bu bölümlerin sıralamasını 176 binden 193 bine düşürmeye mani olamadı.

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Ziraat mühendisliği bilimlerine baraj olmamasına rağmen ilgi bu sene de yok. Geçen yıl ortalama 533 binle girilen ziraat mühendisliklerine bu yıl 588 binle yerleşme oldu.

ÖĞRETMENLİKTE SIRALAMA DÜŞTÜ

2024 YKS’de temel bilimlere ilgi de azaldı. Bunda özellikle öğretmenlik programlarına formasyonla geçiş sürecinin zorlu olmasının etkisi var kuşkusuz. Geçen yıl 336 binle girilen temel bilimlere bu yıl ortalama 390 bin ile girilebildi. Karizması en fazla çizilen bölüm İlköğretim Matematik Öğretmenliği. Devlet üniversitelerinde ancak yüzde 56’lık doluluk yaşandı, oysa bu bölüm her yıl dolardı. Eğitim ve pedagoji yani öğretmenlik bilimlerinde tam bir kaos yılı olduğunu görüyoruz. Özellikle sayısal öğretmenliklerde önemli sorunlar var. Öğretmenlik kontenjanları 6 bin 640 azalsa da sıralama erozyonuna bu azalma mani olamadı.

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YAŞLI BAKIMI REVAÇTA

Bir ilginç sonuç da sağlık bilimlerinin yükselen ateşinin düşmesi. Normalde hep daha öne doğru hamle yapan bilim grubuyken bu yıl kontenjanları 2 bin 259 azalmasına rağmen 280 binden 295 bine düşüşü durduramadı. Özellikle beslenme ve diyetetik gibi bölümler kan kaybederken gerontoloji ve yaşlı bakımı gibi bölümlere yönelim çarpıcı şekilde arttı. Geçen yıl da dolan bu bölümde bu yıl puanlar yükseldi. Evde hasta bakımı olan 2 yıllık programın bu yıl 1328 olan kontenjanı tamamen dolarken, geçen yılki 1633 kontenjan da fire vermemişti. 2 yıllık engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünün bu yıl 3083 kontenjanı da doldu.

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA İLGİ GİDEREK ARTIYOR

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-Erol Özvar (YÖK Başkanı): “Yükseköğretimde önemli ve büyük bir değişim projesini başlattık. Programlarımızı kalite odaklı olarak istihdam politikaları ve çağın gereklerine göre yeniden yapılandırıyoruz. Devlet üniversitelerinin örgün önlisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokulları gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacak. Ön lisans programlarının yaklaşık yüzde 72’si mesleki ön lisans programları. Bu programların yaklaşık beşte biri organize sanayi bölgelerinin içindeki meslek yüksek okullarında yer alıyor. Sanayinin, üretimin, endüstrinin tam göbeğinde öğrenen, teori ile pratiği harmanlayan gençlerimiz hayata çok avantajlı başlıyor. Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarımız da öğrencilerimiz tarafından muazzam ilgi görüyor. 20 üniversitemizde açtığımız yapay zeka ve bilişim temelli 73 programın yanısıra çağın getirdiği yeterlilikler için Deniz Sondaj MYO ve Sualtı Kaynakçılığı gibi bölümlerimiz de bu sene öğrencilerimize kapılarını açacak.”