Yeni nesil meslekler yükseliyor… Gelecek ‘tele ve dijital sağlık’ta

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YKS sonuçları açıklandı. Bugünlerde adayların kafası üniversite ve bölüm tercihiyle ilgili epey karışık. Büyük çoğunluk isteklerinden çok aldıkları puana göre bir liste oluşturacak. Sağlıkta önemli çalışmalara imza atan ve bu alanda uzun yıllardır çalışan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, sağlığın artık dijital bir yüzü olduğuna, bu alanda yeni mesleklerin ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Çiftçi özellikle sağlık alanını tercih edecek adaylara yeni nesil mesleklerle ilgili şu bilgileri veriyor:

VERİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

“Son yıllarda sağlık sektörü, dijital teknolojilerin, yapay zekânın ve gelişmiş bilgi sistemlerinin hızla entegrasyonuyla köklü bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümün merkezinde, yönetim bilişim sistemleri ve veri yönetimi uzmanlığı, dijital sağlık, tele-sağlık ve tıbbi veri işleme teknisyenliği gibi yeni ortaya çıkan rollerin yanı sıra sağlık bilişimi ile dijital sağlık meslekleri yer alıyor. 2025 itibarıyla, küresel veri üretimi günde 400 milyon terabaytı aştı. Sağlık sektöründe, elektronik sağlık kayıtlarından cihaz ölçümlerine ve hasta geri bildirimlerine kadar uzanan bu veri patlaması, hem bir zorluk hem de fırsat sunuyor. Yönetim bilişim sistemleri uzmanları, bu muazzam hacimli verileri toplamak, depolamak, yönetmek, analiz etmek ve yorumlamak için eğitiliyor.

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İSTİHDAM ALANI ÇOK FAZLA

Yönetim bilişim sistemleri uzmanları, hastaneler, sigorta şirketleri, sağlık danışmanlık firmaları, kamu sağlık kuruluşları ve sağlık teknolojisi alanında girişimci firmalar tarafından istihdam ediliyor. Bu uzmanların becerileri, sağlık kuruluşlarının stratejik planlama, performans optimizasyonu ve kaynak tahsisi için verileri kullanmasına olanak tanıyor. Örneğin, bir yönetim bilişim sistemleri uzmanı, hastane yöneticilerinin yatak doluluk oranını gerçek zamanlı olarak izlemesine, hasta akışını tahmin etmesine veya tedarik zinciri kesintilerini takip etmesine yardımcı olan gösterge panelleri tasarlayabiliyor. Gelecekte, yönetim bilişim sistemleri uzmanları dijital sağlık dönüşüm projelerinde, kurumsal mimari planlamada, sağlık inovasyon laboratuvarlarında ve hatta dijital sağlık yönetişimine odaklanan kamu politikası girişimlerinde liderlik rolleri üstlenecekler.”

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HANGİ İŞLERİ YAPIYORLAR

“Dijital sağlık teknisyenleri artık değişimin ön saflarında yer alıyor. Görevleri, elektronik sağlık kayıtları, mobil sağlık uygulamaları, teletıp arayüzleri ve giyilebilir sağlık izleme cihazları gibi dijital araçların uygulanması, bakımı ve değerlendirilmesini kapsıyor. Tele-sağlık teknisyenleri, sağlık hizmetlerinin uzaktan sunulmasını destekliyor. COVID-19 salgını, tele-sağlık sektörü için hem potansiyelini hem de eksikliklerini ortaya çıkaran önemli bir dönüm noktası oldu. The Lancet Digital Health Dergisi’nde yayınlanan 2022 tarihli bir çalışmada, Avrupa’daki ankete katılan sağlık kurumlarının yüzde 70’inden fazlası, salgının zirveye ulaşıp düşüşe geçmesinden sonra bile tele-sağlık kullanımında sürekli bir artış olduğunu bildirdi.”

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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ’NDE NİJERYALI BİRİNCİ

Nijeryalı Amaka Jasmine Oberhiri, bu yıl İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin okul birincisi oldu. İngilizce Yeni Medya ve İletişim bölümünden mezun olan Nijeryalı öğrenci birincilik sertifikasını alırken, “Dört yıl önce, sadece inanç, hayaller ve kararlılıkla; biraz da belirsizlik ve korkuyla ülkemi, Nijerya’yı geride bırakarak bu büyük yolculuğa çıktım. Kendi ülkenizde başarılı olmak bir şeydir ama bunu yabancı bir ülkede yapmak bence daha zor. 2018 yılında liseden okul birincisi olarak mezun olduğumda üniversiteye başlayabilecek miyim diye kaygılanan bir genç kızdım. O genç kız, şimdi 2025’te yine birincilikle mezun oluyor” derken salonda büyük alkış koptu.

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4 ÜZERİNDEN 3.90

4 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Oberhiri, “Kolay bir yolculuk olmadı; ancak 4 üzerinden 3.90 not ortalamasıyla ve birincilikle mezun oldum” dedi. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ise şöyle konuştu: “Uluslararası öğrenciler, bugün dünya genelinde üniversiteleri dönüştüren en önemli faktörlerden biri. ABD, İngiltere gibi ülkelerde yükseköğretim sisteminin gücü, uzun yıllardır bu alandaki çeşitlilik ve katılımla şekilleniyor. Yüksek lisans ve doktora seviyelerinde Çinli, Hindistanlı ve Türk öğrencilerin dünya çapındaki etkisi herkesin malumu. Bizim de hedefimiz, Türkiye’deki üniversitelerde bu başarıyı sürdürülebilir ve nitelikli biçimde yakalayabilmek.”

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