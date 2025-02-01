Yeni müfredat mercek altında… Öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni masaya yatıracak

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğu belirtilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilköğretim düzeyi birinci, 5’inci sınıflar ile ortaöğretim düzeyi 9’uncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlamıştı. Maarif modeli hazırlık sürecinde 81 ilden öğretmen görüşleri alan ve hem öğretmen hem de akademisyenlerin katkılarıyla beceri temelli müfredatı hazırlayan Bakanlık, hazırlık aşamasında yine ülke genelinden öğrenci görüşlerini de almış ve 17 bin öğrencinin yanıtladığı anket çalışması yapmıştı.

İLK YARIYIL GERİDE KALDI

Beceri temelli ve bütüncül eğitim modeline geçiş sonrası ilk yarı yılın tamamlanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla Bakanlık, öğrencilerin sesine kulak verecek. Bu kapsamda eğitimin ana bileşenlerinden öğrenciler, 7 Şubat’ta Ankara’da “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı” kapsamında Bakanlık temsilcileriyle bir araya gelecek. Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine aktif katılımlarını desteklemek, maarif modelinin öğrenme süreçlerine katkısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek çalıştaya, yeni modelin uygulandığı ortaokul 5’inci sınıf, lise hazırlık ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri katılacak. Çalıştayda, farklı okul türlerinden 150’nin üzerinde öğrenci maarif modeline ilişkin görüşlerini paylaşacak.

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Öğrenciler, yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelecek. Bu masalarda öğrencilerle birlikte raportörler, müfredat hazırlık sürecinde de görev almış komisyon başkanları ve zümre öğretmenleri yer alacak.

AÇIK UÇLU SORULAR

Öğretmenler tarafından öğrencilere, ilk yarıyılda beceri temelli müfredatın öğrenme süreçlerine katkılarını belirlemek amacıyla ortak derslere yönelik açık uçlu sorular yöneltilecek. Öğrenme süreçlerinde yaşanan sorunlara ışık tutması amacıyla öğrencilere derslere özgü görüşleri de sorulacak. Ayrıca öğrenciler, yeni müfredat hakkında kompozisyon yazacak ve beyin fırtınası yaparak değerlendirme raporu hazırlayacak, böylece müfredatın izleme süreçlerine aktif katılım sağlayacaklar. Ankara’daki ilk çalıştayın ardından, İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, İzmir ve Antalya olmak üzere 6 ilde daha çalıştaylar düzenlenecek.

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BAKAN TEKİN’E SUNUM

Çalıştay kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne ilişkin ortaya çıkan tespit, öneri ve taleplerin değerlendirilmesine katkı sunması amacıyla öğrencilerden oluşan bir kurul oluşturulacak. 7 bölge ve 15 farklı ilden 25 öğrencinin yer alacağı bu kurul, çalıştayda elde edilen çıktılarla birlikte görüş ve önerilerini Bakan Yusuf Tekin ile paylaşacak. Bu değerlendirmeler daha sonra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hazırlayan birimlere iletilecek.

ÖĞRENCİ RAPORLARI İNCELENECEK

- Öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne yönelik görüş ve önerilerinin yer aldığı raporlar, Bakan’a sunulmasının ardından ilgili birimler tarafından incelenerek değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim programlarının etkinliğini ölçmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 4 ayrı birim üzerinden İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin hayata geçirileceğini belirtirken, yapılacak çalıştayla eğitimin ana bileşeni öğrencilerin de katkısıyla yeni müfredata ilişkin verilerin daha sistematik ve etkin bir şekilde toplanmasının hedeflendiğini vurguladı.