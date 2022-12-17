Yarım kalan hikayelerin çantası

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Bugünlerde yolu İstanbul’da Mecidiyeköy Metro İstasyonu’na düşenler kocaman, kırmızı bir sırt çantasıyla karşılaşıyor. Bir camekânın içine konulan 2 metre boyundaki çantanın üzerinde yine kocaman harflerle yazılmış ‘Bu çanta kimin?’ sorusu yer alıyor. Bu soru, çantanın yanından geçip gidenleri merdiven boyunca takip ediyor. Soru her basamakta tekrar ediliyor: ‘Bu çanta kimin?’ Çanta, istasyona 4 Aralık akşamı konuldu. İlk 3 gün sanki kayıp bir çanta sahibini arıyor gibiydi...

TEV’İN FARKINDALIK PROJESİ

Merakla bakan gözlere üzerindeki yazıdan başka bir ipucu vermedi. Daha doğrusu, sorusunu yanıtlamadı. O ilk üç günün sonunda yani 7 Aralık’ta ise çantayı kimin, hangi amaçla koyduğu ve üzerinde yazan sorunun ne anlama geldiği ortaya çıktı. Çanta, oraya Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından konulmuştu. Amaç, bir tanıtım etkinliği çerçevesinde farkındalık yaratmaktı. Tam 55 yıldır öğrencilere burs vererek eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan TEV, bu dikkat çekici projeyle daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

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DESTEK BURSİYERLERDEN

Kurumdan edindiğim bilgiye göre TEV, “Yarıda kalan hikâyeler” projesi ve üniversiteli gençlerin eğitime ulaşma çabasına dikkat çekmek için bu projeyi bir yıldır kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Bugüne kadar bu projeyle ilgili burs fonuna gelen bağışlarla 250 öğrenciye burs verildi ve onların hikâyeleri yarıda kalmadı. Ancak TEV’in hedefi daha büyük. Onlar desteğe ihtiyacı olduğunu bildikleri çok daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmak istiyorlar. TEV çatısında öğrenime devam eden 1300 bursiyer, kurumdan daha fazla gencin destek alması için sosyal medyada yoğun bir şekilde projeyi büyütmeye çalışıyor. Proje bir haftada dijitalde 10 milyondan fazla kişiye erişim sağladı. Twitter üzerinde 100 binlerce etkileşim, 14 binin üzerinde paylaşım ile TrendingTopic oldu. Çantanın bu hafta sonundan itibaren yeni durağı İstanbul Kadıköy olacak.

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BAŞVURANLARIN YÜZDE 65’İ KIZ ÖĞRENCİ

Türkiye’de üniversiteli 8 milyonu aşkın öğrenci var. Artan öğrenci sayısı ve ekonomik zorluklar bu yıl daha fazla öğrencinin burs başvurusunda bulunmasına neden oldu. TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “2022 Eylül ayı verilerine göre, bu yıl 690 fakülteden 55 bin öğrenci burs başvurusunda bulundu. Bu öğretim yılında toplam 12 bin öğrenciye burs verilecek. Liseli bursiyerlerimizin yüzde 65’ini kız çocuklarımız oluşturuyor. TEV olarak, “Bu Çanta Kimin?” projesi ile toplumda farkındalık yaratarak daha çok gencin hayatına dokunabilmeyi hedefliyoruz” diyor.

ÇANTA HEPİMİZİN

TEV yöneticilerinin açıklamaları, TEV bursiyeri gençlerin projeyi büyütme çabaları, eski bursiyerlerin ve bağışçıların destekleri ortada. Bence bu çanta sadece onların değil, hepimizin. Elbirliğiyle bu çantanın içini doldurmamız gerekiyor. Ki bu çanta geleceğin umudu olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olsun. Onların eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olsun. Eğitimle değişir dünya, unutmayalım.