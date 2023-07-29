Üniversitede doğru tercih için ‘tecrübeyle sabit’ 15 önemli tavsiye

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MİLYONLARCA üniversite adayı 27 Temmuz-8 Ağustos arasında tercihlerini yapacak. Büyük ihtimalle gelecekteki mesleklerini de belirleyecekleri bu süreç, adaylar için hayatlarının önemli adımlardan biri. İşte bu adımı atmadan önce üniversite adaylarından bir de benim önerilerime kulak vermelerini istiyorum. Çünkü yıllardır bu süreci yakından takip ediyorum ve bu günlerde verilecek yerinde kararların, atılacak doğru adımların sadece üniversite yıllarında değil yaşamın ileri safhalarında da çok çok işe yarayacağını biliyorum. Meslek yaşamım boyunca zamanında atılmış doğru adımların insanları nasıl iyi yerlere taşıdığını defalarca gördüm. Evet yapacağınız tercihler sizi bir üniversiteye taşıyacak ama bu üniversite aynı zamanda kariyer yolculuğunuzun da başlangıcı olacak. Onun için lütfen sakin ve dikkatli olun. İnce eleyip sık dokuyun ve tercih listenizi doldurmadan önce aşağıda 15 madde halinde sıraladığım önerilerimi mutlaka gözden geçirin. Sonrasında da yolunuz hep açık olsun.

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KÖKLÜ OKULDA SEVİLEN ALAN

1- Üniversite mi bölüm mü? Türkiye’de diploma her zaman kapı açar. Ancak köklü ve kaliteli üniversitelerin adı hâlâ çok etkili. Bölüm de tabii önemli ama köklü ve bilinir üniversite mezunları iş dünyasında daha çok ilgi görür. Kısacası iyi bir üniversitenin sevdiğiniz bölümünü tercih etmenizbaşarıyı da beraberinde getirir.

2- Barınma imkânını araştırın: Yaşadığı şehrin dışında tercih yapacak olanlar aman dikkat!Barınma sorunu yaşayabilirsiniz. Yurtlar yetersiz, ev kiraları çok yüksek. O nedenle üniversite için eğer ailenizden uzakta başka bir kente gitmeyi düşünüyorsanız öncelikle yurt olanaklarını mutlaka araştırın. Bu sadece yüksek puanlı iyi üniversitelerin daha çok kümelendiği büyük şehirler için değil, tercih etmeyi düşündüğünüz Anadolu’daki bir üniversite ya da meslek yüksekokulu için de geçerli.

YABANCI DİL İÇİN HAZIRLIK

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3-Hazırlık sınıfı okuyun: Eğer yabancı dil seviyeniz çok iyi değilse mutlaka hazırlık sınıfı okuyun ve bu alandaki bölümleri tercih edin. Yabancı dille eğitim yapan bölümlerde okumak size gelecekte iş bulmada büyük avantaj sağlar. Hatta mümkünse ikinci bir dil öğrenebileceğiniz bir bölüm ya da üniversiteyi seçin, böylece gelecek için şimdiden fark yaratın.

4-Çift ana dal, yan dal almaya çalışın: Eğitim almak istediğiniz bölümlerin çift ana dal, yan dal, yurtdışı bağlantıları varsa iyi bir karar vermişsiniz demektir. ‘Üniversiteye yerleşeyim de nasıl olsa yatay dikey geçiş yaparım’ düşüncesiyle tercih yapmayın. Hayal ettiğiniz geçiş gerçekleşmeyebilir. O zaman da mutsuz olur, yeniden sınavlara girmeyi düşünebilirsiniz.

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5- Sektör bağlantılarını araştırın: Üniversite aynı zamanda iş dünyasına açılan kapıdır. Bu nedenle üniversitenin sektör bağlantıları çok ama çok önemli. Öğretim üyeleri, kulüpleri, yönetimi, iş dünyası ile bağı mezunlarını işe yerleştirmede etkilidir. Kariyer günlerinde ya da diğer zamanlarda kampus içinde kendini tanıtmaya çalışan, öğrencilere staj imkânları sağlayan şirketlere sıkça rastlanıyorsa doğru yerdesiniz demektir.

İSTEMEDİĞİN BÖLÜMÜ YAZMA

6- Başarı sırasını dikkate alın: Puan değil, başarı sırası önemli. Tercih yaparken listenizde en az beş bölüm çok istediğiniz ancak başarı sıranızın üzerindeki yerlerden oluşsun. Daha sonra ise en az 10 tercihinizi kendi başarı sıranıza yakın bölümlerden yapın. Listenin sonlarına kendinizi garantiye almak için başarı sıranızın altındaki bölümleri yerleştirin. Ama asla ve asla okumak istemediğiniz bölümü yazmayın. Burada adayların en çok kafasının karıştığı, bölüm başarı sırasına göre mi yoksa isteğe göre mi listeyi oluşturmaları gerektiği. Bu listeyi oluşturmanın tek kuralı var, o da istediğiniz bölüme öncelik vermeniz. Yani puanınızı, başarı sıranızı tabii ki dikkate almalı ama isteğinize göre listenizi oluşturmalısınız. Tercihte puan değil istek sırası önemli. Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir.

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7- Özel koşullara bakın: Kılavuzda tercih edeceğiniz bölümle ilgili her ayrıntıyı, özel koşulları mutlaka ve mutlaka okuyun. Kontenjanları iyi inceleyin. Geçen yıl 60 kontenjanı olan bir bölüm 50’ye düşmüşse, puanınız da sınırda ise girme şansınız azalabilir.

8- Baraj yok ama yine de dikkat: Önlisans programlarını TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT’de ilgili puan türünde bu yıla özel olarak 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, üniversitelerin özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilirler. Bu yıl özel yetenek ile öğrenci alacak öğretmenlik programlarına 800 bin başarı sırası koşulu getirildi.

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GİT, GÖR VE KONUŞ

9- Tercih ve tanıtım günlerine gidin: Tercih ve tanıtım günleri düzenleyen üniversiteleri mümkünse ziyaret edin. Eğer düşündüğünüz üniversite size uzaksa o zaman online ziyaretler yapın, uzmanlarla görüşün, akademisyenlere sorular sorun.

10-Mezunlar ve akademisyenlerle konuşun: Okumak istediğiniz bölümün mezunları ve hatta öğrencileri ile konuşun. Akademisyenlerinden yüz yüze ya da online bilgi alın. Unutmayın ilgi ve yeteneğinize uygun bir meslek seçtiğinizde hem başarılı hem de mutlu olursunuz. Bu nedenle düşündüğünüz alanla ilgili herkesle konuşmaya özen gösterin. Mümkünse o mesleği yapanlarla konuşun, çalışma ortamlarına bakın, araştırın.

11- Vakıf üniversitelerinin burs imkânlarına bakın: Tercihiniz devlet üniversitesi değil de vakıf üniversitesi ise, çok iyi inceleyin. Ücret, burs ve indirim detaylarını iyice öğrenin. Üniversitede çalışma imkânı var mı? Kampus içinde yemek ve diğer koşullar sizin bütçenize uygun mu?

KILAVUZU İYİ OKU

12- Mesleğin size uygunluğunu araştırın: Tercih edeceğiniz bölümden mezun olduğunuzda sahibi olacağınız meslek çok popüler bir meslek de olsa size uygun mu değil mi iyi araştırın. Derslerde zorlanacak mısınız? Staj imkânları nasıl? Mesleğin fiziki koşullarını karşılayabilecek misiniz? Unutmayın, 24 tercih hakkınız var ama listenizde yerleştiğinizde sizi mutlu etmeyecek ve okumayacağınız hiçbir bölüme yer vermeyin.

13- İş bulma koşullarına bakın: Çok istediğiniz ve sevdiğinizi düşündüğünüz meslek için iş imkânları kısıtlı olabilir. Ama yine de bu bölümde okuyacaksanız üniversite hayatı boyunca kendinizi geliştirip, alanınızda fark yaratmaya çalışın. Üniversite eğitimi boyunca karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Değişim programlarına katılın. Stajlar yapın, gelecekte iş bulmanızı kolaylaştıracak avantajları daha eğitim alırken biriktirmeye başlayın.

14- Kampus olanaklarını inceleyin: Tehrcihlerinizden biri gerçekleştiğinde hayal ettiğiniz üniversite ortamını bulabilecek misiniz? Kampuste hangi imkânlar var? Kampus şehir dışında mı, şehir içinde mi? Kütüphanesi, yurdu var mı? Kolay ulaşılır yerdeler mi? Kulüp çalışmaları etkin mi? Mezuniyete kadar çok anlaşılmasa da üniversitenin ders dışı faaliyetleri ve özellikle kampuste kulüp çalışmaları önemli. Bu kulüplerin iş dünyası ile ilişkleri, staj imkânları mezuniyet sonrası size çok katkı sağlar.

15- Kılavuzu iyi okuyun: Son olarak kılavuzu çok iyi okuyun. Yeni açılan bölümler kılavuzda (...) olarak belirtiliyor. Bu programlar için geçen yıl taban puan ve başarı sırası olmadığından istek sıranıza göre tercih yapın. Kontenjanı dolmayan bölümleri iyi inceleyin. İsim değişikliği olan bölümleri mutlaka kontrol edin.