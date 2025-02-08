Türkiye’de 26 milyon öğrencisi var: Dünyanın en büyük okulu

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Amerika’daki ofisinde 275 kişinin çalıştığı Khan Academy’nin farklı ülkelerde 300’e yakın ekibi bulunuyor. Türkiye’deki profesyonel ekip de 15 kişiden oluşuyor. 10 milyon öğretmenin yer aldığı platformda şimdiye kadar tüm dünyada 35 milyar ders verildi. Şu anda 190 ülkede 160 milyon kayıtlı kişiye ücretsiz eğitim desteği veren akademide 12 bin Türkçe ders yer alıyor. İşte bu akademinin Başkan Yardımcısı Sandeep Bapna ve Türkiye Direktörü Alp Köksal, Türkiye Özel Okullar Birliği’nin (TÖZOK) Antalya’da düzenlediği sempozyumda bir konuşma yaptı ve akademinin 70’ten fazla ülkede kullanılan öğretmenlere yönelik bölümü olan Khanmigo’yu yakında Türkiye’de açmayı planladıklarını söyledi.

EN ÇOK FEN VE MATEMATİK

Khan Academy Başkan Yardımcısı Sandeep Bapna ve Türkiye Direktörü Alp Köksal ile akademiyi konuştuk: “Dünyada 1.6 milyar öğrenci var ve bu öğrencilerin 1 milyarı devlet okullarına gidiyor. Onun için bizim Khan Academy olarak önceliğimiz özellikle dezavantajlı yerlerdeki devlet okullarında yaygınlaşmak. Geçtiğimiz yıl Ukrayna’da gönüllülerin desteği ile bir proje yürüttük. Benzer bir şekilde göçmen çocuklar bizim için önemli. Uzun vadede ise çocukları çalışma hayatına da hazırlayabilmeyi istiyoruz. Bazı kurumlar öğrencinin Khan Academy’deki gelişimine bakarak değerlendirme yapmaya başladı. Platformumuz farklı ülkelerde farklı konular için kullanılıyor. Türkiye’de daha çok matematik ve fen dersleri izleniyor. Bu nedenle ülkeler arasında net bir karşılaştırma yapmak doğru olmuyor. Tüm dünyada devlet okulları, özel okullara göre biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Bizim de amacımız desteğe ihtiyacı olan öğrenci gruplarını yukarı taşımak. Aslında Khan Academy, hayat boyu öğrenme mantığıyla her yaş grubuna yönelik ama ağırlıklı kullanıcı kitlesi lise düzeyi oluyor. Türkiye’de ise üniversite öğrencilerinin bu platformu kullanımı dünya ortalamasının üstünde.

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TÜRK ÖĞRENCİLER İLK 10’DA...

13 yıl önce girdiğimiz Türkiye’de derslerimizi müfredata uyarlamaya gayret ettik. Türkiye’de toplam gönüllü sayımız 13 yılda bini geçti. Halen 30-50 arasında değişiyor. 26 milyon 300 bin kişi bizim web sitemize girmiş Türkiye’de. Bunların bir kısmı kayıtlı kullanıcıya dönüşmüş. YouTube ve diğer sosyal medya kanallarımızda da 2 milyon civarında sürekli takipçimiz var. Günde 200 bin civarında ders izleniyor. Türkiye kesinlikle ilk 10’da. Amerika Birleşik Devletleri açık ara 1 numara ama onun dışında Brezilya’da Portekizce’den dolayı, Meksika’da İspanyolca’dan dolayı çok kullanılıyor. Hindistan, Pakistan, Filipinler’de de yararlanan çok. Odak noktamız devlet okulları ama Türkiye’de de tüm dünyada da özel okullarda daha fazla kullanılıyoruz. Özel okullar bir şekilde bizi buluyor ve kullanıyor. Devlet okulları için de çaba harcıyoruz.”

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TÜRKİYE’DE STFA DESTEKLİYOR

Khan Academy’nin küresel ölçekte büyük destekçileri var. Ayrıca küçük ölçekte bağışlar da yapılıyor ama bu sistem sadece ABD’de işliyor. Türkiye’de kimseden bağış almıyoruz. 13 yıldır Türkiye’nin bütün maliyeti STFA grubu tarafından karşılanıyor. Salman Khan hep ‘Khan Academi’nin toplam bütçesi Amerika’daki büyük bir okulun, lisenin bütçesine eşdeğerdir’ der. Yani biz, büyük güçlü bir lisenin harcadığı parayla aslında 160 milyon öğrenciye ulaşıyoruz.

NEDİR KHAN AKADEMY

Eğitim videoları, interaktif alıştırma soruları ve kişiselleştirilmiş öğrenme paneliyle Khan Academy, öğrencilere sınıfta ve sınıf dışında kendi hızlarında öğrenme imkanı sağlıyor. Matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimi, dünya tarihi, sanat tarihi, ekonomi, finansal okuryazarlık, SAT sınav hazırlığı ve daha birçok konuda içerik sunan akademi, öğrencilere kariyerlerinde başarıya ulaşabilmeleri için gereken sağlam temelleri vermeyi hedefliyor. 190 ülkede kullanılıyor. 160 milyon kayıtlı kullanıcısı var. 10 milyon öğretmen kullanıyor. 59 dilde eğitim içeriği bulunuyor. 12 bin Türkçe ders sunuluyor.