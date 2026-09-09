Türkiye PISA’da tarih yazdı... Her alanda en fazla yükselen ülke olduk

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçları Slovakya’nın başkenti Bratislava’da açıklandı. Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye’nin sıralaması; fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Türkiye son 10 yılda her üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi ülke oldu.

22 YILDA BÜYÜK SIÇRAMA

Türkiye, PISA 2003’ten 2025’e üç alanda da sıralamasını artırdı. Fen bilimlerinde 2003’te 35’inci sıradan, 2025’te 19’uncu sıraya yükseldi. Böylece sıralamasını yüzde 64 oranında iyileştirdi. Okuma becerilerinde 33’inci sıradan 18’inci sıraya yükselirken sıralamasını yüzde 60 oranında iyileştirdi. Matematikte ise 34’üncü sıradan 28’inci sıraya yükselerek bu alanda yüzde 52 oranında iyileşme performansı gösterdi. Uzun vadede Türkiye’nin her üç alanda da başarı sıralaması, yüzde 50’nin üzerinde yükseldi.

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FENDE OECD’NİN 12 PUAN ÜZERİNDE

PISA 2025’in ağırlıklı alanı olan fen bilimlerinde Türkiye’nin puanı 2022’ye göre 18, 2018’e göre 26 puan arttı. OECD ortalaması 482, tüm ülkeler ortalaması 443 olurken Türkiye 494 puana ulaşarak OECD ortalamasının 12 puan üzerine çıktı.

Fen bilimleri alanında PISA 2022’de 81 ülke arasında 34’üncü sırada yer alan Türkiye, 2025’te 91 ülke arasında 19’uncu sıraya yükseldi. OECD ülkeleri arasında da 2022’de 29’uncu sırada bulunan Türkiye, 2025’te 15 basamak birden tırmanarak 14’üncü sırada yer aldı.









OKUMA BECERİLERİNDE DE LİG ATLADIK

Okumada Türkiye’nin puanı 2022’ye göre 16 puan arttı. OECD ortalaması 461, tüm ülkeler ortalaması 420 iken Türkiye 472 puan aldı. Ülkemiz 2018’de OECD ortalamasının 21 puan gerisindeyken 2025’te 11 puan önüne geçti. Türkiye ile tüm ülkeler ortalaması arasındaki fark da 2018’de 13 puanken 2025’te 52 puana çıktı. Okuma becerileri alanında Türkiye, PISA 2022’de 81 ülke arasında 36’ncı sırada yer alırken PISA 2025’te 91 ülke arasında 18’inci sıraya yükseldi. Benzer şekilde 2022’de 37 OECD ülkesi arasında 30’uncu sıradaki Türkiye, 2025’te 38 OECD ülkesi arasında 13’üncü sırada yer aldı.

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ÜÇ ALANDA YÜKSELEN TEK OECD ÜLKESİ

OECD ülkelerinin son 10 yıllık puan değişimlerine göre Türkiye; fen bilimleri, okuma ve matematiğin üçünde birden puanını artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Türkiye aynı zamanda 2022’ye göre üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi olarak kayıtlara geçti. PISA anketlerinden elde edilen verilere göre Türkiye’deki fiziki ve sosyal öğrenme ortamlarındaki iyileşme oranı OECD ortalamasından yüksek oldu. Eğitim personeli eksikliği ve niteliğindeki iyileşme oranı da OECD ortalamasının üstüne çıktı. Bu nedenle Türkiye’de eğitimin personel yetersizliği ve niteliğinden OECD’ye kıyasla daha az etkilendiği rapora yansıdı.

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BAKAN TEKİN: 10 YILLIK SÜREÇTE BÜYÜK BAŞARI

PISA 2025 sonuçlarını Bratislava’da yerinde takip eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi: “Küresel ölçekte belirgin gerilemelerin yaşandığı bu 2022-2025 döneminde her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerinin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden biri oldu. Hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk. Bu tablonun bizim için çok ayrı bir anlamı var. OECD’nin uzun dönem analizlerine göre 2015’ten 2025’e uzanan on yıllık süreçte her üç alanda birden performansını anlamlı biçimde yükseltebilen tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu. Kısa vadeli çabaların değil; uzun vadeli, sabırla sürdürülen bir eğitim siyasetinin, eğitime bakış perspektifinin kalıcı bir sonucu olarak huzurlarınızdayız.”

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MATEMATİKTE ORTALAMANIN ÜZERİNDEYİZ

PISA 2022 ile kıyaslandığında 2025’te OECD ülkeleri ve tüm ülkelerin matematik alanı ortalama puanlarında düşüş yaşanırken Türkiye, 9 puanlık bir artış yakaladı. 2025’te OECD ortalaması 463, tüm ülkeler ortalaması 429, Türkiye ortalaması ise 462 puan oldu ve bu puanla tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı.









FENDE ALMANYA VE FRANSA’YI SOLLADIK

Fen bilimlerinden 494 puan alan Türkiye, 485 puan alan Almanya ve 484 puan alan Fransa ile birlikte İtalya, İspanya, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Çekya gibi OECD ülkelerini sollamış oldu.

OKUMADA FİNLANDİYA’YI YAKALADIK

PISA sıralamalarında genellikle birinci olan Finlandiya’nın gerilediği gözlendi. 2025’te Finlandiya; OECD ülkeleri arasında okuma becerileri alanında 12, matematik alanında 18 ve fen alanında 8’inci oldu. Böylece Türkiye okumada Finlandiya ile arasındaki puan farkını 2’ye kadar indirdi; İsviçre, Çekya, Avusturya ve Almanya’yı geride bıraktı.

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ZİRVEDE JAPONYA VAR

PISA 2025’te OECD ülkeleri arasında zirve değişmedi. Japonya fen bilimlerinde 538, okuma becerilerinde 503 ve matematikte 525 puanla üç alanın da birincisi oldu. Fen bilimlerinde Estonya 527 puanla ikinci, Güney Kore 526 puanla üçüncü oldu. Okuma becerilerinde Güney Kore 501 puanla ikinci, İrlanda 500 puanla üçüncü sırada yer aldı. Matematikte ise Güney Kore 522 puanla ikinciliği, Estonya 508 puanla üçüncülüğü elde etti. Asya ülkelerinin zirvede yer aldığı 2025 PISA’da Güney Kore de üç alanın tümünde ilk 3’e giren ülke oldu.

NOTLAR

91 ÜLKE KATILDI

OECD tarafından 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla üç yılda bir gerçekleştirilen araştırmaya, Türkiye 2003 yılından bu yana katılıyor. PISA araştırmasında 2003’te 41, 2006 yılında 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında 72, 2018 yılında 79, 2022 yılında ise 81 ülke yer almıştı. Bu yıl bu araştırmaya 91 ülke katıldı.

TÜRKİYE’DEN 7 BİN 702 ÖĞRENCİ

Araştırma, Türkiye’de 14 Nisan-16 Mayıs 2025’te 12 bölgeden 56 ilde bulunan 203 okuldan 7 bin 702 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı yapıldı.

ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ YÜKSELDİ

Türkiye’de eğitim personeli eksikliği ve niteliğindeki iyileşme oranlarının OECD ortalamasından daha yüksek olduğu görüldü. OECD’ye kıyasla Türkiye’de eğitim personeli yetersizliği ve niteliğinden dolayı eğitimin daha az düzeyde etkilendiği rapora yansıdı.