Tüm okullar çevre dostu olacak

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Türkiye genelinde 10 ilde ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile öğretmen ve velilerin, ekolojik okuryazarlığını arttırmak için önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, “Geçtiğimiz yıl bin okulu dönüştürerek ‘çevre dostu okul’ haline getirdik. Bu yıl hedefimiz bütün okulları dönüştürmek. O yüzden ne kadar hareket edersek ve önlem alırsak o kadar iyi” dedi. Prof. Aşkar, çevre ile ilgili çalışmaları şöyle anlattı:

YEŞİL DÖNÜŞÜM

“Dünyamız iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kaynakları verimli kullanarak çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması anlamına gelen yeşil dönüşüm ve yeni teknolojilerin ortaya koyduğu dijitalleşme ve bunun sonucu ortaya çıkan dijital dönüşüm olmak üzere iki büyük dönüşüm içerisinde. Yeşil dönüşüm, karbon ayak izimizi, su ayak izimizi azaltmakla sağlanabilir. Eğitimde de yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü birlikte kurgulamamız gerektiğinin bilincindeyiz. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında okulların fiziki kapasitelerini güçlendirme çalışmaları ile de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde her ilçeden en az bir okul olmak üzere 1000 okulun altyapı ve donatımını sürdürülebilirlik bakış açısıyla güncellemek amacıyla 2022’de ‘Çevre Dostu 1000 Okul’ projesini başlattık. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, yağmur suyu toplama, geri dönüşüm, sıfır atık uygulamaları ile enerji ve su tasarrufunun yanı sıra öğrencilerde çevre ve sürdürülebilirlik bilincini geliştirmeye, farkındalık oluşturmaya katkı sağlamak istedik.

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ÇATI ÜSTÜ GES’LER

2023 yılında ise tüm okullarımızın çevre dostu olması için çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca en fazla enerji tüketen 1000 okula toplam 60 MW’lık çatı üstü GES’ler kuracağız. Çeşitli sivil toplum kuruluşları (TEMA, WWF, Hayat Kimya gibi) ile yaptığımız işbirlikleri kapsamında öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ulaşmakta, okullardan başlayarak aileye giden bir süreç izlemekteyiz.”

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HEDEF ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

“Bakanlığımız uzman akademisyenlerle ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırladı. Eylem Planının temel amacı toplumda iklim değişikliği konusunda zihinsel dönüşümü sağlamak. Zihinsel dönüşüm, bilgilenmeyi, bilinçlenmeyi, edindiği bilgiler arasında bağ kurup yorumlayabilmeyi ve öğrendiklerini eyleme dönüştürerek yaşamına entegre edebilmeyi gerektirir. Bu nedenle eğitim, iklim değişikliği ile mücadelenin temelinde yer alır. Bu amaçla eylem planında öğretim programlarının güncellenmesi, programa uygun materyaller hazırlanması, toplumsal farkındalık oluşturulması ve bunu destekleyici olarak okulların fiziki kapasitelerinin oluşturulması hedeflerine yer verdik.

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Prof. Dr. Petek Aşkar

432 DERSTE ÇEVRE KONUSU VAR

Bakanlığımız hem örgün eğitim hem de yaygın eğitim yoluyla toplumda iklim değişikliği farkındalığını oluşturmaya dönük çalışmaları sürdürüyor. Örgün eğitimde farklı tür, sınıf ve kademelerdeki 432 dersin 99’unda çevre ile ilgili konular yer alıyor. 7 ve 8’inci sınıflarda haftada 2 ders saati okutulan seçmeli ‘Çevre Eğitimi’ dersi güncellenerek ‘Çevre ve İklim Değişikliği’ adıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında 6, 7 ve 8’inci sınıflarda okutulmaya başlandı. Okullarda ‘Belirli Gün ve Haftalar’ kapsamında da çevre ve iklim değişikliği ile ilgili konular yer alıyor. Enerji Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Çevre ve İklim Değişikliği haftası bunlardan bazıları. Örgün ve yaygın eğitimdeki derslerin ve kurs programlarının etkililiği açısından materyal geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor.

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ÖĞRETMENLERE ÇEVRE EĞİTİMİ

Eğitim ve öğretim süreçlerinin etkililiği açısından öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sürekli desteklenmesi gerektiğinin bilinciyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çok çeşitli alanlarda eğitimler verdik.Bunlardan biri de Çevre ve İklim Değişikliği eğitimidir. Böylece öğretmenlerimizin çevre ve iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını içselleştirmelerini, dersleriyle entegre ederek öğrencilerine yansıtmalarını hedefledik.”

MÜFREDATA GÜNCELLEME

- Prof. Dr. Petek Aşkar,okullardaki öğretim programlarının güncelleneceğini söyledi: “Bakanlık olarak ülkemizi ve toplumumuzu 21. yüzyılın getirdiği belirsizliklerin ve iklim krizi başta olmak üzere çoklu krizlerle mücadeleye hazırlamak durumundayız. Çocuklarımızın edinmeleri gereken kavramsal becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerilerini, eğilimleri ve alan becerilerini yeniden kurgulamaya başladık. Okul öncesinden ortaöğretim kademesine tüm derslerimizin öğretim programlarındaki iklim değişikliği konularını güncelleyecek, öğretim programlarını destekleyen materyaller geliştirecek, okullarımızın altyapısını gözden geçireceğiz. Çocuklarımıza iklim değişikliği farkındalığını en etkili yoldan kazandırmak amacıyla 81 ilde belirlenecek en az 81 okulda iklim atölyeleri kuracağız. Bu okullardaki atölyeleri diğer okullar da ziyaret edebilecek, orada etkinlik yapacaklar.”