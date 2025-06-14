THE sıralaması İstanbul’da açıklanacak

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TIMES Higher Education (THE) tarafından her yıl yayımlanan dünya üniversiteleri sıralaması İstanbul Kongre Merkezi’ndeki kongrede açıklanacak. “İlk kez Türkiye’de yapılacak kongre, yükseköğretim tarihimiz açısından çok kıymetli” diyen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın Türkiye’nin yükseköğretimde ulaştığı noktayı gösterdiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma yolunda yükseköğretim kurumlarının oynadığı rol, sadece bugünün değil gelecek nesillerin de kaderini şekillendirecek bir niteliktedir.

110 ÜLKEDEN 5 BİN KATILIMCI

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Bu nedenle 110 ülkeden 5 binden fazla küresel düşünce liderini bir araya getiren bu kongre büyük önem taşıyor. Birlikte küresel düzeyde yükseköğretimin geleceğini konuşacağız. Sadece bugünün değil geleceğin sorunlarına hep birlikte çözüm üretiyoruz. Daha müreffeh, daha adil, daha yaşanabilir bir dünya için yükseköğretimde küresel işbirliklerini geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz günlerde insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birine tanıklık ediyoruz. İklim değişikliği, ekolojik krizler, teknolojik dönüşümler bizlere yalnızca bilimsel bilgi üretmenin değil, aynı zamanda bu bilgiyi insanlık ve dünyamızın ortak geleceği için kullanmanın, toplumla paylaşmanın zorunlu olduğunu hatırlatıyor. Bu kongrede farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve disiplinlerden gelen akademisyenler ve uzmanlarla birlikte, daha adil, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir dünya için yükseköğretimin rolünü konuşmak üzere buluşuyoruz. Bu buluşma, yalnızca bir kongre değil; ortak aklın, kolektif vicdanın ve küresel iş birliğinin güçlü bir ifadesidir.

Bilginin gücünü, yerel ve küresel sorunlara çözüm üretme amacıyla birleştirerek, yükseköğretimin dönüştürücü potansiyelini birlikte ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün dünyamız çok katmanlı krizlerle karşı karşıya. Bu nedenle akademinin daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Sürdürülebilirlik artık tercihten ziyade bir zorunluluktur. Yükseköğretim kurumları da bu değişimin öncüsü olmalı. Çünkü üniversiteler, yalnızca bilgi üretmez; dünyanın sorunlarına çözüm üretir.

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7 MİLYON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZ VAR

Bu kongre uluslararası bilgi paylaşımı, ortak proje ve ağ kurma imkânları açısından büyük bir fırsat. Ayrıca, sürdürülebilirliğin artık lüks bir söylem değil, yükseköğretimin asli görevi olduğunu daha güçlü bir şekilde kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon öğrenci üniversitelerimizde eğitim görüyor. Her yıl bir milyonu aşkın öğrenci yükseköğretim sistemimize katılıyor. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 52’sini kadınlar oluşturuyor. Bu oran, cinsiyet eşitliği konusunda geldiğimiz seviyeyi göstermesi bakımından çarpıcıdır. 2024 THE Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda 125 ülkeden 2 bin 152 üniversite yer alırken, Türkiye 90 üniversiteyle en fazla temsil edilen ülkelerden biri oldu. 2025 yılı sıralama sonuçları ise ‘Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi’nde açıklanacak.

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Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma yolculuğunda yükseköğretim kurumlarımızın üstleneceği sorumluluğun farkındayız.”

KİMLER SUNUM YAPACAK

THE Küresel Direktörü Phil Baty, Dünya Sağlık Örgütü, Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Bölümü Direktörü Maria Neira, Dubai Üniversitesi Rektörü Esa Al Bastaki, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden Shafika Isaacs, İTÜ Rektör Yardımcısı Lütfiye Durak Ata, Lancester Üniversitesi’nden Mike Berners-Lee, Hong Kong Baptist Üniversitesi’nden Yannis Pitsiladis, YÖK üyesi Derviş Karaboğa.

DÜNYANIN 17 SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Sürdürülebilirlik adına geliştirilecek çözümleri tartışmak üzere 5 binden fazla küresel düşünce lideri ve yenilikçiyi bir araya getirecek kongre, üniversitelere daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmaya yönelik bir çağrı niteliği taşıyor. THE sıralamasında, üniversiteler Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals–SDGs) doğrultusunda değerlendiriliyor. 2030’a kadar, dünyanın karşı karşıya olduğu 17 başlıca sorunun çözümünü hedefleyen amaçlar ise şunlardan oluşuyor: Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar için Ortaklıklar.