Tek göz odadan çıkan pırlantalar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre eğitime büyük sekte vuran korona salgınından en çok okul öncesi grup etkilendi. Daha önce 5 yaşta yüzde 75 olan okullaşma oranı, bu sene yüzde 50’ye kadar düştü.

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim 2020-2021 verilerini açıkladı. İstatistiklerde dikkati çeken nokta pandemiden en fazla anaokulu grubunun etkilenmesi oldu. Geçen yıl 5 yaşta yüzde 75 olan okullaşma, bu yıl yüzde 50’ye düştü. Geçen yıl 3-5 yaş grubunda yüzde 43.20 olan okullaşma yüzde 28.95’e, 4-5 yaş grubundaki okullaşma yüzde 54.36’dan yüzde 37.62’ye geriledi. Eğitimin en önemli ve çocukların okullaşmasını etkileyen bu evresinde umarım artık yüz yüze eğitim devam eder de okul öncesi okullaşma oranı geçtiğimiz yılları aşar. Bakanlığın son yayınladığı istatistikler şöyle: Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605’i erkek, 8 milyon 733 bin 338’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerden 15 milyon 194 bin 574’i resmi, 1 milyon 310 bin 605’i özel okullarda ve 1 milyon 580 bin 764’ü ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 802 bin 825’i erkek, 7 milyon 391 bin 749’u kız öğrenciden oluşuyor. Özel okullarda ise 723 bin 749 erkek, 586 bin 856 kız öğrenci eğitim görüyor.









AÇIK ÖĞRETİMDE 1.5 MİLYON ÖĞRENCİ

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 826 bin 31’ini erkekler, 754 bin 733’ünü kızlar oluşturuyor. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 225 bin 981’i okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bin 391’i ilkokulda, 5 milyon 212 bin 969’ü ortaokulda ve 6 milyon 318 bin 602’si ortaöğretimde bulunuyor. Ortaöğretimdeki 6 milyon 318 bin 602 öğrencinin 3 milyon 920 bin 83’ü genel liselerde, 1 milyon 731 bin 556’sı mesleki ve teknik liselerde, 666 bin 963’ü de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

ÖZEL ÖĞRETİM ORANI YÜZDE 8’E YAKLAŞTI