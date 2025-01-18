TED Genel Müdürü Fatma Bıkmaz’dan öneriler: Ara tatilde ne yapmalı

Haberin Devamı

EĞİTİM bilimci, TED Genel Müdürü Fatma Bıkmaz, “Tatil çocuklarımızın dinlenmesi için olduğu kadar onların sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri için de iyi bir fırsat sunuyor” diyerek önemli tavsiyelerde bulundu: “Araştırmalara göre, öğrenmeyi teşvik eden bir ev ortamı çocukların okul performansını olumlu etkiliyor. Aileler ara tatil süresince, büyüme zihniyetini destekleyecek etkinler planlamalı. Bu, çocukların öğrenmeye açık ve gelişime yönelik bir tutum benimsemelerine yardımcı olur. Bu dönemde onlara yeni deneyimler edinme şansı vermek, konfor alanlarının dışına çıkmaya teşvik etmek ve çabalarını övgüyle karşılamak, büyüme zihniyetlerini güçlendirir.

Haberin Devamı

HEM VERİMLİ HEM KEYİFLİ

Ara tatilde ebeveynlerin çoğu çalışıyor. Ama onlar da bu süreçte çocuklarıyla kısıtlı zamanlarına rağmen kaliteli etkileşim içinde olabilir, tatilin hem verimli hem de keyifli geçmesini sağlayabilir. İşten eve gelindiğinde, kısa bir süre de olsa çocuklarla sohbet etmeleri, gün içinde neler öğrendiğini veya karşılaştığı zorlukları sormaları, onların büyüme zihniyetini destekler. Özellikle ekran karşısında olmayan etkinlikler; birlikte doğa yürüyüşleri, bir müze veya sergi ziyareti, basit yemek menüleri hazırlamak için birlikte mutfağa girmek kaliteli zaman geçirmenin güzel yollarıdır.”

MİNİKLER İÇİN ÖNERİLER

1- Birlikte zaman geçirin: Tatil boyunca çocukların dinlenmeye ve eğlenmeye olduğu kadar, sizinle daha fazla zaman geçirmeye, sevginizi ve şefkatinizi hissetmeye de ihtiyacı var. Onlarla daha verimli zaman geçirin. Oyun oynayın, resim yapın, şarkı söyleyin, kurabiye pişirin. Bu gibi birlikte yapacağınız etkinlikler gelişimlerine katkıda bulunur.

2- Dinlensin, spor yapsın: Çocuklar hem bilişsel hem de fiziksel olarak yorgunluk yaşıyor olabilirler. Bunu dikkate alın ama tatil boyunca da çocukların uyku ve yemek düzeninde tutarlı olun. Parkta oynamak, bisiklete binmek ya da evde saklambaç gibi oyunlarla çocuğunuzun hem eğlenceli hem de aktif bir tatil geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Haberin Devamı

3- Yoğun ders çalıştırmayın: Tatili tamamen ders çalışma odaklı bir döneme dönüştürmekten kaçının. Her gün aralıklı olarak 10-15 dakikalık kısa ders tekrarları yaptırabilir, matematik ya da okuma uygulamalarını oyunla birleştirerek çocuğunuzun ilgisini çekebilirsiniz.

4- Aile toplantıları yapın: Bir önceki dönemi gözden geçirip gelecek dönemi planlamak için aile toplantıları düzenleyin. Bu toplantılarda en sevdikleri ve zorlandıkları konuları, okuldaki etkinliklerini, sosyal etkileşimlerini, başarılarını, yapmak istediklerini ve hayallerini konuşun.

5- Zaman yönetimini öğretin: Tatil çocuklara zaman yönetimini öğretmek için de iyi bir fırsattır. Onlara tatilde de etkinliklerini planlayabileceklerini ve bu zamanı verimli şekilde kullanabileceklerini göstermeye çalışın. Zamanı iyi yönetmek, onların okul performanslarına da olumlu yansır.

Haberin Devamı

ABLA VE ABİLER İÇİN ÖNERİLER

1- Arkadaşlarına zaman ayırsınlar: Bu yaş grubundaki öğrenciler dinlenmeye ve sosyalleşmeye daha fazla ihtiyaç duyar. Çocukların arkadaşlarıyla vakit geçirmesi için zaman ayrın. Ailece yapılacak etkinlikler için de çocukların fikrini alın.

2- Eksikleri tamamlasınlar: Öğrencilerin eksik olduğu ve desteklenmesi gereken alanların farkında olun. Sürece onu da dahil ederek bu alan ya da alanlarla ilgili neler yapılabileceğini planlayın.

3- Ailece etkinlik yapın: Tatil, ailelerin bir araya gelmesi ve kalıcı anılar biriktirmesi için mükemmel bir fırsat. Bu sürece tüm aile bireylerini dahil etmek, yaklaşan etkinlikler konusunda heyecanı artırır.

Haberin Devamı

4- Olumlu yönlerini takdir edin: Çocuğunuzun organizasyon becerilerini, zaman yönetimini ve olumlu değişikliklerini takdir edin. Özellikle nelerden gurur duyduğunuzu ve onda ne gibi gelişmeler, olumlu değişiklikler gördüğünüzü bilmesini sağlayın.

5- Sanat ve spor alanında ilgilerini keşfedin: Spor ya da sanatla uğraşmak insanların kendilerini daha iyi tanımasını, özgüvenlerinin gelişmesini sağladığı gibi özellikle ergenlik çağında yeni kariyer fırsatlarını tanıtarak gelecek planlamalarına katkıda bulunabilir.