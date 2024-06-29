Sınavsız ikinci üniversitede 5 bölüme 35 yaş ve üstü şartı… Öğretmenliğin yolu kapanıyor

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), öğretmenlik kontenjanını azaltmak amacıyla bazı çalışmalara başladı. Üniversitelerden mezun olan öğretmen sayısının talebin üzerinde gerçekleşmesinden doğan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla öğretmenliğe giden örgün ve ikinci üniversite programlarına yönelik önemli kararlar aldı.

İŞTE O BEŞ BÖLÜM

Bunun ilk adımı da 15 Haziran’da atıldı. Yükseköğretim kurumları bünyesindeki “Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı” açıköğretim programlarına, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları “ikinci üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilecek. Yeni uygulama, bu bölümlerden mezun olup öğretmenliğe geçmek isteyenlerin yolunu kapatacak.

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MEMURİYET SINIRI

Çünkü bu yaştan sonra memuriyet sınırı bulunuyor. Bu programların halen 160 binden fazla mezunu var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacı, öğretmen atamasındaki kadro sayıları, mezun sayıları dikkate alınarak yapılan düzenlemede, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzları’nda yer alan Ankara, İstanbul, Anadolu ve Atatürk Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim programlarına ikinci üniversite kapsamında kayıt işlemlerinde hiçbir bölüm kapatılmadı. Bundan sonraki adım ise örgün eğitimde öğretmenliğe doğru gidecek programların kontenjanlarının sınırlandırılması.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE 2001’DE BAŞLADI

- Açıköğretim programlarına ikinci üniversite kapsamında kayıt hakkı ilk olarak 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesinde başladı. YÖK, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarında da açıköğretim programlarının yürütüldüğünü dikkate alarak yeni bir düzenleme yaptı. YÖK Genel Kurulu, 10. 05. 2012 tarihli toplantısında alınan kararla, önlisans veya lisans programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde açıköğretim sistemi ile öğretim veren önlisans veya lisans programlarına ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine izin verdi. Bu karar uyarınca, yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan açıköğretim programlarına ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırılabiliyor. YÖKSİS kayıtlarına göre, Türkiye’de herhangi bir lisans programından mezun olduğu tarihte 35 yaş ve üzerinde olanların sayısı 729.966. 2023 yılında yurtiçi istihdam verisi olmayan ve 35-60 yaş arasında bulunan kişi sayısı ise 247 bin.

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YÖK BAŞKANI ÖZVAR GEREKÇESİNİ ANLATTI: İSTİHDAM DENGESİNİ KORUMAK İÇİN

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaş şartı getirilmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

KAZANILAN HAK KORUNACAK: “Öncelikle bu karar bugüne kadar kazanılmış haklar bakımından hiçbir engel teşkil etmeyecek. Uygulama 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla başlayacak. Bu karar Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği temel vizyonlarından birisi olan istihdama duyarlılıkla yakından ilgili. Beşeri sermaye dahil olmak üzere ülkemizin kaynaklarının etkin kullanımı konusunda çok hassas davranıyoruz. Başta öğretmenlik mesleği olmak üzere ülkemizin istihdam dengesini yakından gözeterek bu kararları alıyoruz.

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ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞTE FIRSAT GÖRÜLDÜ: Farklı önlisans ve lisans programlarına kayıtlı çok sayıda öğrencimizin öğretmenliğe geçiş fırsatı yakalamak adına 35 yaş şartı getirdiğimiz programlara geçiş yaptıkları ve burada bir yoğunlaşmanın başladığı görüldü.

Aldığımız karar bu durumun önüne geçmeyi amaçlıyor. YÖK olarak yaşam boyu öğrenme kavramına çok önem veriyoruz ve bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. “İkinci üniversite” kapsamında bu 5 programdan birinde öğrenim görmek isteyenleri de büsbütün bu programlardan mahrum bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle her ne motivasyonla olursa olsun “ikinci üniversite” olarak bu programlara devam etmek isteyenler için 35 yaş sonrasında bu imkânı tanımaya devam ediyoruz.”