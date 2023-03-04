Rakamlarla deprem bölgesinde eğitim... Meslek Liseleri nefes oldu

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki deprem ve daha sonra meydana gelen diğer depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde de eğitimle ilgili önemli kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk depremin hemen ardından bakan yardımcıları ve genel müdürleri ile birlikte sorumluluk bölgesi olan Malatya’ya ulaştı. Her genel müdürlükte bir daire başkanının yanı sıra öğretmenlerden oluşan destek ekibi ve ayrıca MEB AKUB ekipleri bölgeye sevk edildi. Öğretmenevleri, meslek liseleri ve uygulama oteleri organize edilerek, yemek üretimi ve konaklama ihtiyaçları için harekete geçildi.

1.476 NOKTADA EĞİTİM SÜRÜYOR

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Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis’te 1 Mart’ta eğitim öğretim başladı. Üç kentte örgün eğitimle birlikte destek çalışmaları da devam ediyor. Bakan Özer, bugün gelinen noktada bu üç ilin haricinde bölgede bin 476 noktada daha eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü söyledi. Söz konusu eğitim faaliyetlerinin psikolojik destek çadırları, okul öncesi, ilk ve orta öğretim çadırları, hastane sınıfları, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için kurulan çadırlarda yapıldığını belirten Özer, eğitimine başka illerde devam etmek isteyen yaklaşık 203 bin depremzede öğrencinin de nakillerinin gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

EKMEK, SOBA YATAK, ÇADIR DESTEĞİ

Bu dönemde meslek liselerinin üretime yönelik işlevinin ne kadar önemli olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Ekmekten sobaya, yataktan çadıra, dezenfektandan seyyar tuvalete kadar birçok farklı alanda hızlıca üretim yapan meslek liseleri bölgenin ihtiyaçları için seferber oldu. Bir yandan sıcak yemek bir yandan konteyner üretenöğrenci ve öğretmenler, gelecek yardımlarla hayata tutunmaya çalışan depremzedelere bir nebze nefes vermeye çalışıyor. İşte ilk günlerden bugüne bölgeye verilen destekler rakamlara şöyle yansıdı:

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- 1.2 milyon öğretmenin “afet ve kriz yönetimi” ve “afet sonrası ruh sağlığı” gibi konularda bilgilendirilmesi için ÖBA üzerinden seminer programları başlatıldı.

- 7 bin 362 kişinin depreme yönelik acil talepleri, karşılanmak üzere ilgili birimlere iletildi. 7-24 hizmet vermek üzere kriz masası iletişim hattı olarak belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezi’ne bu talepler geldi.

- 202 bin 817 öğrencinin nakli diğer illere alındı.

- 167 öğrencinin deprem nedeniyle MEB’e bağlı yurtdışındaki okullara nakli yapıldı.

- 10 bin ekmek kapasiteli mobil fırın bölgenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

- 4 bin 500 televizyonla öğrenciler konteynerlerde TRT EBA’yı takip ediyor.

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- 418 psikososyal destek çadırı kuruldu.

- 691 bin 284 kişiyle psikososyal destek kapsamında görüşme yapıldı.

- 10 binden fazla kişinin yaşayacağı 2 bin 100 konteyner kurulumu tamamlanıyor.

- 510 Destekleme ve Yetiştirme Kurs (DYK) noktası oluşturularak LGS ve YKS’ye hazırlık sürecine destek veriliyor.

- 155 okul öncesi eğitim çadırı kuruldu.

- 104 ilkokul ve 89 ortaokul hazırlandı.

- 88 hastane sınıfı açıldı.

2 PREFABRİK OKUL KURULDU

- 27 milyon 951 bin kişilik sıcak yemek ve 26 milyon 570 bin ekmek verildi.

- 97 seyyar mutfak ve 7’si mobil 13 fırın hizmet veriyor.

- 10 ile 1 milyar 224 milyon 633 bin lira ödenek çıkarıldı.

- 465 bin kişi öğretmenevi, uygulama otelleri ve pansiyonlarda barınıyor.

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- 4 bin 526 öğretmen ve 149 okul sağlığı hemşiresi arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 2 bin 216 MEB AKUB personeli çalışmalara katıldı.





- 35 bini aşkın gönüllü öğretmen görev yaptı.

- 2 prefabrik okul kuruldu.

- 76 bin uyku tulumu, 115 bin battaniye ve 720 çadır halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde üretildi.

- 28 bin 84 soba, 632 yatak, 18 bin panço, atkı ve bere meslek liselerinde üretilerek gönderildi.





- 4 milyon 705 maske ile dezenfektan, kolonya ve sıvı sabundan oluşan 1 milyon 750 bin hijyen seti bölgede dağıtıldı.

- 240 seyyar tuvalet üretimi meslek liselerinde başladı, 90’ı bölgeye gönderildi.