Pandemi sonrası okullarda iz bırakan 10 sorun

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Dünyada COVID-19 sırasında eğitimde, iş hayatında, tüm yaşamda dengeler değişmiş, günlük rutin farklılaşmış, zorlu bir süreç yaşanmıştı. Dünyanın neredeyse her yerinde okullar kapalı tutulmuş, yüz yüze eğitime ara verilmişti. Türkiye’de okullar iki yıl boyunca kapanmış, evler bir bilgisayar ekranının arkasında okula dönüştürülmüştü. Çocuklar sosyal ortamlardan, oyunlardan uzak kalıp, arkadaşlarıyla bir arada olamamıştı. Pandemi koşulları artık sona erdi. Okullar uzun süredir açık. Her yaş gurubundan öğrenciler yeniden okullarda ve kampuslerde. Ancak uzun süren pandemi döneminin ardından öğrencilerde uyum sorunları devam ediyor. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen pandemide okul yüzü görmeden bir üst sınıfa geçen öğrencilerin hatta velilerin alışkanlıkları değişmedi. Bu da eğitimde birçok soruna neden oluyor. Öğretmen ve eğitimcilerin gözlemlerine göre işte pandemi sonrası okullarda iz bırakın 10 sorun:

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1) UYUMDA ZORLANMA: Salgın süresince okullar bir buçuk yılı aşkın sürede kapalı kaldı. Özellikle ilkokul düzeyinde sınıfta durmak, sırada oturmak gibi temel kuralları bilmeyen öğrenci sayısı çok fazla. Ders ortamında, teneffüslerde hareketli ve kontrolsüzler. Okula gelmekten mutlu olsalar da kuralları öğrenmekte zorlanıyorlar. Özellikle ilkokul bir ve ikinci sınıf öğrencileri tuvalete gitme bahanesiyle sık sık sınıftan çıkıp, oyalanıp geri dönüyorlar.

2) DİKKAT SORUNU: Evlerindeki rahatlıktan sonra sınıflara formel bir eğitim almaya gelen öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Birçok öğrenci derse odaklanamıyor, evdeki rahat ortamı arıyor, hatta ilk derslerde uyuyanlar bile var. İlkokullarda olduğu gibi ortaokullarda ciddi anlamda kalemle yazı yazma becerilerinde sorunlar yaşanıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınıf ortamında hareket etme eğilimleri yüksek. Ev ortamındaymış gibi davranabiliyorlar. Dersleri dikkatle takip edemiyor, çabuk sıkılıyor, sınıftan çıkmak için bahaneler buluyorlar.

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3) DEVAMSIZLIK : Okullardaki kurallar, sabah erkenden kalkıp okula gitme, forma giyme ve sınav hazırlık süreçleri öğrencileri zorluyor. Bu nedenle özellikle son sınıf veya 11’inci sınıfta açık liseye kayıt yaptıranların sayısı artıyor. Tabii bu geçişleri lise puanlarında pek de sıkıntı yaşamayanlar daha çoktercih edebiliyor. Özellikle resmi tatilleri birleştirerek okula gelmemek için bahane yaratanların sayısı arttı.

4) KİLO ARTIŞI: Bazı öğrencilerin salgın sürecinden daha fazla etkilendikleri gözleniyor. Sürekli araç gereçlerini ve ellerini dezenfekte ediyorlar. Fiziksel olarak evde oturmaya alıştıklarından bahçeye bile gitmek istemiyorlar. Merdiven çıkmakta bile zorlanıyorlar. Hareket etmedikleri için ciddi kilo sorunları yaşanıyor. Yeme alışkanlıkları değişmiş.

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5) AKRAN ZORBALIĞI: Öğrenciler birbiriyle iletişim sorunu yaşıyor. Sosyalleşemiyorlar. Okul kültürünü kaybetmişler. Özdenetim, empati, güven ve sosyalleşmede sorun yaşıyorlar. Arkadaşlarıyla ilişkileri problemli ve ilişki kurmakta zorlanıyorlar. Aynı cinsten olanlar arasında çatışmalar çok arttı, istediğini arkadaşına yaptırmak ya da zorlama dışında akran zorbalığı hatta şiddete yönelim gözlemleniyor. Siber zorbalık da azımsanmayacak kadar fazla.

6) UYKU DÜZENSİZLİĞİ: Pandemi dönemi diledikleri saatte uyuyup uyandıkları için bu rahatlık hâlâ devam ediyor. Öğretmenler, öğrencilerin özellikle ilk ders saatlerinde sınıfta uyumasında artış olduğundan yakınıyor. Çoğunluğuna sabah kalkıp okula gelmek zor geliyor.

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7) SORUMLULUĞUN AZALMASI: Okul materyallerini, ödevlerini unutan öğrenciler, bu durum karşısında geçmişte mahcubiyet yaşarken, şimdi sorumluluk almak istemiyorlar. Derslere geç kalıyorlar.

8) EL BECERİLERİ ZAYIF: Bu yıl ilkokulun ilk kademesinde olan öğrencilerin birçoğu pandemi nedeniyle okul öncesi eğitim alamadıkları için el becerileri gelişemedi. Kalem tutmayı henüz tam anlamıyla öğrenemediler, tuvalet ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorlar.

9) ANNELERİ OKULDA GÖRME İSTEĞİ: Okula her ne kadar velilerin girmesi yasaksa da eğitim saatlerinde çok sık veli girişi oluyor ve bu girişlere güvenlik görevlileri çatışma yaşamamak için çok da engel olmuyor. Özellikle ilkokul birinci ve ikinci sınıfta çocuklar pandemi boyunca anneyle beraber oldukları için, onları okulda da görmek istiyorlar. Okul kapısında bekleyen velilerden bazıları çocuğunun çıkış saatine kadar çevrede oyalanıyor.

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10) OKUL GEZİLERİ FAVORİLERİ: Pandemi öğrenci davranışlarını değiştirdi. Okul gezilerini isteyenlerin sayısı fazlalaştı. Arkadaşlarıyla birlikte yapılan okul gezilerini özlemişler. Gezilere aşırı talep var.