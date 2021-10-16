Pandemi çocukları böyle değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gelecekte yıldızı parlayacak farklı alanlarda öğrenci yetiştirme yolunda attığı adımların sonuncusu Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Böylece fabrikada, havalimanında, savunma sanayi bölgesinde, teknopark içinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerine bir yenisi daha eklendi.

Demirören Medya Center içinde yer alıp 2022 yılından itibaren öğrenci kabul edecek olan lisede öğrenciler akademik eğitimleri boyunca sektörün deneyimli isimleriyle derslere girecek. Daha donanımlı, daha nitelikli gençlere gazeteciliği aktarmak için çıkılan bu yolculukta ilk etapta 30 öğrenci yer alacak. Bu sayı sonraki yıllarda katlanarak büyüyecek. Devlet lisesi olarak eğitim verecek okul, LGS başarı puanıyla öğrenci alacak. Öğrencilere okulda gösterecekleri başarıya göre burs ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları da sağlanacak. Medya alanında ilk olacak bu lisenin en önemli mimarları İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve daha bakan yardımcılığından itibaren mesleki eğitimin yıldızının parlamasını sağlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu. Geçtiğimiz haziran ayında ilk çalışmalara başladığımızda zamanın İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve daha sonra görevi devralan Zekine Dayıoğlu ve ekibiyle geleceğin meslektaşlarını yetiştirebilecek olmanın heyecanını yaşadık.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ÖĞRENCİ

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Teknoloji Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Vadi Dipçin, Hürriyet Ekler Yayın Yönetmeni Aslı Çakır ve benim de bulunduğumuz ekip ilk günden dünkü imza törenine kadar heyecanla çalıştı. Babaları Erdoğan Demirören’in eğitime ve gençlere verdiği değeri miras olarak devralan Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören bu projede başından beri en büyük destekçilerimiz oldular. Sınıfları, Türkiye’nin en büyük gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerini çatısı altında toplayan Demirören Medya Center içinde kurulacak olan okulda akademik derslerin yanı sıra atölye, seminer gibi çalışmalar da yapılacak.

Türkiye’nin her yerinden öğrenci alabilmek için pansiyonlu olarak tasarlanan okulda ilk hedeflerden biri de çok iyi derecede yabancı dil bilen medya mensupları yetiştirmek. Yabancı hocaların da ders vereceği okulda liselilerin öncelikle kendi ana dilini daha sonra da İngilizce’yi çok iyi öğrenmesi için gerekli tüm koşullar hazırlanacak. Ve bizler de ömrümüz oldukça kuruluşu için heyecan duyarak emek harcadığımız bu okuldan mezun olacak gençlerin gelecekteki başarılarını keyif ve gurur duyarak izleyeceğiz.