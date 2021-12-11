Otoriter çocuklar kuşağı

Öğretmenlerin gözü 20’nci Milli Eğitim Şûrası’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda. Kanun çıktıktan sonra ilgili alt mevzuatlar güncellenerek, öğretmenler arasındaki sözleşmeli, kadrolu ayrımı kalkacak, maaşlarına artış gelecek. Kanunla mesleğe giriş koşulları değişiyor. Adaylık sürecinde iyileştirmeler yapılıyor. Meslekte ilerlemeye yönelik kariyer basamakları oluşturuluyor. “Öğretmenlik kariyer mesleğidir” vurgusunun yapıldığı kanunla ilgili, son aşamada değişiklik olmazsa öğrendiğim detaylar şöyle:

110 BİN SÖZLEŞMELİ, 750 BİN KADROLU

750 bin kadrolu, 110 bin sözleşmeli öğretmen ile okul müdür ve müdür yardımcılarından oluşan 90 bin yöneticinin gözü kulağı önümüzdeki günlerde TBMM’de olacak. Bu kanunda öncelikle öğretmenliğin bir kariyer mesleği olduğu öne çıkarılırken, mesleki gelişim ve özlük hakları destekleniyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SINAVDAN MUAF

Kanunda yüksek lisans yapanların uzmanlık, doktora yapanların da başöğretmenlik sınavından muaf tutulması planlanarak, akademik kariyer yapmaları destekleniyor. Kanun çıktıktan sonra ilgili yönetmelik değişecek ve kariyer düzenlemesi yenilenecek.

ADAYLIK SINAVI KALKIYOR

Öğretmenler bu kanunla tüm memurların adaylık sürecinden ayrıştırılıyor. Şu anda öğretmenlik için performans değerlendirme süreci bulunuyor. Yani aday öğretmenlerin 60 iş günü okula devam mecburiyeti var. Adaylık kaldırma sınavına girip geçtikten sonra da uzun ve zor bir süreç onları bekliyor.

Öğretmen olmak için üniversite sınavında milyonlarca adayı eleyip, bir üniversiteye yerleşen ve sonra burayı bitirip, KPSS ve mülakat engellerini aştıktan sonra atanan öğretmenlerin bu süreci yeni kanunla daha rahat hale getiriliyor. Kanunla, AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) kalkıyor. Onun yerine öğretmenleri mesleğe ya da çalıştığı kuruma hazırlayan, hem oryantasyon hem de mesleki gelişim içeren bir süreç tanımlanıyor. Yani bu süreç eleme amaçlı değil de gelişimi destek amaçlı kullanılacak.