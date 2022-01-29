Okul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimi

‘Müzikle erken yaşta tanışan çocuk hem fizik, matematik gibi derslerde hem de hayatta başarılı oluyor.’ Bu bilginin kaynağı olan Dr. Erman Türkili, “Enstrüman çalmak zekâyı geliştiriyor. 7 yaş geç, 3 yaşından itibaren piyanoya, beş yaşından itibaren de kemana başlatın” diyor...

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı Dr. Erman Türkili, doktorasını ABD’de tamamlamış. Çocuklarda erken yaşta müzik eğitimi üzerine çalışmalar yapan, aynı zamanda kendisi de bir keman sanatçısı olan Türkili, “Çocuklar motor becerilerinin gelişimi için 3 yaşından itibaren rahatlıkla piyano eğitimlerine başlayabilirler” diyerek şunları söylüyor: “Amerikan Psikoloji Derneği araştırmasına göre; iyi bir müzik eğitimi alan çocuklar matematik ve fen sınavlarında müzik eğitimi almayanlara göre, çok daha yüksek puanlar elde ediyorlar. Erken yaşta müzik eğitimi, beyinde yararlı işler yapıyor. Bu durumdaki bir çocuk matematik ve bilim derslerinde yüzde 21, dil becerilerinde yüzde 22 daha başarılı olabiliyor. Erken yaşta müziğe başlayan biri tüm hayatı boyunca daha hızlı ve daha keskin zekaya sahip olabiliyor, sınav başarı oranlarında yüzde 21-22 daha yüksek bir grafiğe ulaşıyor. Bu veriler birçok bilimsel araştırmanın sonucu. Müzik eğitiminde hem kinestetik hem işitsel hem de görsel beceri kullanılıyor. Beyin daha fazla kullanıldığında bu ilerleme sağlanıyor. Bu nedenle enstrüman eğitimine üç yaşında başlıyoruz. Özel eğitimde olanlara yaş sınırı koymuyoruz.”

NOTASIZ METOT

Erken yaşta öğrenme güçlüğü çeken ve otizm spektrumundaki çocukların piyano çalabilmesi için notasız bir metot geliştiren Dr. Türkili, notalar yerine renk ve sembollerle miniklere hem müziği sevdiriyor hem de kısa zamanda bir enstrüman çalmalarını sağlıyor. Önsözünü çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın yazdığı ‘First Steps of a Little Artist (Küçük Bir Sanatçının İlk Adımları)’ kitabı birçok ülkede satışa sunuldu. Kitabı üzerine çalışmaya Amerika’da 2008’de başlayan Türkili, 3 yaşındaki öğrencisine eğitim verirken zorlanınca araştırmaya başladı. Geleneksel notalı eğitim yöntemleriyle enstrüman çalmayı öğretemediği öğrencisine bu kez renk ve sembollerle kısa sürede öğretmeyi başardı.

RENKLİ TUŞLAR

12 yıllık grafik, test aşamasından sonra yayınladığı bu kitapta çocukların renk ve sembollerle melodileri nota bilmeden hızlıca çalmaya başladıklarını aktaran Dr. Erman Türkili, çalışmasını şöyle anlatıyor: “Yüksek lisans ve doktoramı Amerika’da yaptım. Doktora öğrencisi iken orada öğrencilerim vardı. 3 yaşında çocuklar bir enstrüman çalmak için geldiğinde inanılmaz zorlanıyorlardı. Müziğin kuşkusuz en zor kısmı nota okuma. Öğrencilerim aylar boyu ilerleyemiyorlardı. Gördüm ki çocuk 3 yaşında nota öğrenemiyor. Bir gün yolda giderken, bu çocuklara nasıl bir dil kullanmalıyım ki enstrümanla tanıştıkları andan sonra onu hızlıca çalsınlar diye düşünürken aklıma notaları çıkarıp, onların yerine sembol ve renkler koymak geldi ve uygulamaya geçtim. 6 ayda hiçbir ilerleme kaydedemeyen çocuk, sembol ve renklerle uyguladığım metotla iki ayda konsere çıktı. Bütün parçaları nota yerine sembolize etmeye başladım. Türkiye’ye dönünce de uluslararası alanda kitap yazdım. Piyanoyu baştan sonra renklendirdik. Üzerlerine etiketler yapıştırdık. Böylece çocuklar bir anda nota yerine sembolleri takip ederek piyanonun başına oturdukları andan itibaren enstrümanı çalmaya başladılar.”