Okul kapıları 1 Eylül’de açılıyor... Yüz yüze eğitim kararlılığı

Yüz binlerce üniversite adayı, bugünlerde kafalarında onlarca soru işaretiyle tercih yapmaya çalışıyor. Adayların bu zorlu tercih sürecini kolaylaştırmanın yolu deneyimli uzmanlara kulak vermek. İşte onlardan biri olan eğitim uzmanı Salim Ünsal, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken 10 püf noktayı sıraladı:

1. Puan mı yoksa başarı sıralaması mı?

Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.









2. Üniversite mi, bölüm mü?

Aday öncelikle ilgi, yetenek ve becerisine uygun meslekler belirlemeli, sonra da onları hangi şehirde, hangi üniversitelerde okuyacağına karar vermeli. Bu değerlendirmemizden meslek seçiminin, öğrenim görülecek üniversiteden daha önemli olduğu yargısı çıkarılmamalı. Her ikisi de önemli. Puan ve sıralama gibi belirleyici unsurların baskın karakterine havlu atıp diğer tüm hususları göz ardı ederek yapılacak bir meslek seçimi öğrenciyi genelde yanlış adreslere götürebilir.