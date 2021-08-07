Milli Eğitim’e ‘ilkler’in bakanı

Anneanneye kucak açan Darüşşafaka, babasını kaybeden toruna da rehber olacak. Darüşşafaka mezunu Fatma Atay Has’ın torunu Zeynep Berra da şefkat yuvasında eğitim alacak...

Darüşşafaka ilk kız öğrencilerini 1971 yılında aldı. Yani bundan tam 50 yıl önce. 71’de okulun sınavına giren ilkokul mezunu kız çocuklarından biri de Fatma Atay Has’dı. Fatma küçük yaşında annesini kaybetmiş, psikolojik sorunları olan babasıyla baş başa kalmıştı. “Cehennem gibiydi” diye nitelediği baba evinden sonra Darüşşafaka onun için sadece şefkat değil kurtuluş kapısı olmuştu. O dönemi hayatının en güzel yılları olarak gören, “Küçücük çocuklardık, yatılılık zordu, okuldaki ilk günlerimizde herkes ağlarken ben hiç ağlamadım. Çünkü Darüşşafaka benim kurtuluşumdu” diyen Fatma Hanım, şimdi 61 yaşında ve artık bir anneanne. Torunu Zeynep Berra Şenol geçen yıl Darüşşafaka sınavını kazandı. Yani yarım asır sonra bayrağı anneannesinden devraldı.

KÜÇÜK YAŞTA YETİM KALDI

Zeynep Berra’nın çocukluğu, anneannesinin Darüşşafaka’nın o zamanlar Fatih’teki binasında geçen yatılılık hikayelerini dinleyerek geçmişti. Kendisini giderek bu okula daha yakın hissediyor, sık sık kurumun internet sayfasını inceliyordu. Zeynep Berra küçük yaşta babasını kaybetmiş, yetim kalmıştı. Hem annesi hem de anneannesinin teşviki ile 3’üncü sınıftan itibaren Darüşşafaka sınavına hazırlanmaya başladı. Balıkesir’de doğan ve İstanbul’da oturan Zeynep Berra Şenol, geçtiğimiz yılki sınavda başarılı olup Darüşşafaka’da okumaya hak kazandı. Bu süreçte en çok okul öncesi öğretmeni olan annesinin kendisine destek olduğunu söyleyen Zeynep Berra, geçen yıl girdiği ancak, uzaktan eğitim nedeniyle pek de göremediği yatılı okulda arkadaşları ile geçireceği zamanı iple çekiyor.

BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDUM

1979 yılında Darüşşafaka’dan mezun olan Fatma Has, o yılları şöyle anlatıyor: “Okulumuzda o yıllarda iki yıl İngilizce hazırlık okuduk. O zamana kadar İngilizce duyup, görmediğim bir lisandı. İlk yıllar çok zorluk çektim. Okuldaki ağabeylerim çok destek oldu. Liseyi edebiyat birincisi olarak bitirdim. Üniversiteye girmek için iki kez teşebbüs ettim ama bazı sebeplerden dolayı giremedim. Ancak, okulda öğrendiğim lisan sayesinde Tahtakale’de PTT’nin milletlerarası santralinde işe başladım. Eşimle tanıştık, evlendik. O da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde personel olduğu için il il dolaştık. Kızım oldu. Okulda öğrendiğim İngilizce ile gittiğim yerlerde çocuklara destek oldum. Sonra PTT’den emekli oldum.”

SEVİNÇTEN AĞLADIM