Milli Eğitim’e ‘ilkler’in bakanı

Darüşşafaka ilk kız öğrencilerini 1971 yılında aldı. Yani bundan tam 50 yıl önce. 71’de okulun sınavına giren ilkokul mezunu kız çocuklarından biri de Fatma Atay Has’dı. Fatma küçük yaşında annesini kaybetmiş, psikolojik sorunları olan babasıyla baş başa kalmıştı. “Cehennem gibiydi” diye nitelediği baba evinden sonra Darüşşafaka onun için sadece şefkat değil kurtuluş kapısı olmuştu. O dönemi hayatının en güzel yılları olarak gören, “Küçücük çocuklardık, yatılılık zordu, okuldaki ilk günlerimizde herkes ağlarken ben hiç ağlamadım. Çünkü Darüşşafaka benim kurtuluşumdu” diyen Fatma Hanım, şimdi 61 yaşında ve artık bir anneanne. Torunu Zeynep Berra Şenol geçen yıl Darüşşafaka sınavını kazandı. Yani yarım asır sonra bayrağı anneannesinden devraldı.
KÜÇÜK YAŞTA YETİM KALDI
Zeynep Berra’nın çocukluğu, anneannesinin Darüşşafaka’nın o zamanlar Fatih’teki binasında geçen yatılılık hikayelerini dinleyerek geçmişti. Kendisini giderek bu okula daha yakın hissediyor, sık sık kurumun internet sayfasını inceliyordu. Zeynep Berra küçük yaşta babasını kaybetmiş, yetim kalmıştı. Hem annesi hem de anneannesinin teşviki ile 3’üncü sınıftan itibaren Darüşşafaka sınavına hazırlanmaya başladı. Balıkesir’de doğan ve İstanbul’da oturan Zeynep Berra Şenol, geçtiğimiz yılki sınavda başarılı olup Darüşşafaka’da okumaya hak kazandı. Bu süreçte en çok okul öncesi öğretmeni olan annesinin kendisine destek olduğunu söyleyen Zeynep Berra, geçen yıl girdiği ancak, uzaktan eğitim nedeniyle pek de göremediği yatılı okulda arkadaşları ile geçireceği zamanı iple çekiyor.
BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDUM
1979 yılında Darüşşafaka’dan mezun olan Fatma Has, o yılları şöyle anlatıyor: “Okulumuzda o yıllarda iki yıl İngilizce hazırlık okuduk. O zamana kadar İngilizce duyup, görmediğim bir lisandı. İlk yıllar çok zorluk çektim. Okuldaki ağabeylerim çok destek oldu. Liseyi edebiyat birincisi olarak bitirdim. Üniversiteye girmek için iki kez teşebbüs ettim ama bazı sebeplerden dolayı giremedim. Ancak, okulda öğrendiğim lisan sayesinde Tahtakale’de PTT’nin milletlerarası santralinde işe başladım. Eşimle tanıştık, evlendik. O da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde personel olduğu için il il dolaştık. Kızım oldu. Okulda öğrendiğim İngilizce ile gittiğim yerlerde çocuklara destek oldum. Sonra PTT’den emekli oldum.”
SEVİNÇTEN AĞLADIM
Batuhan Filiz 17 yaşında, bu yıl lise son sınıfa geçti ve milli yüzücü. Uğur Okulları öğrencisi olan Batuhan, geçtiğimiz haftalarda Roma’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre serbestte altın madalya kazandı, aynı zamanda bu yıl okul birincisi olmayı da başardı.
16 OKULDAN BURS
Batuhan’ın azmine ve başarısına dünyanın saygın üniversiteleri de kayıtsız kalmadı. Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Teksas Üniversitesi gibi dünyanın en ünlü 16 üniversitesi yüzde 100 ve yüzde 80 burs imkanlarıyla Batuhan’a kapılarını açtı. Gelecek yıl lise eğitimini tamamlamasının ardından yurtdışında öğrenim görmek istediğini söyleyen Batuhan, bilgisayar mühendisliği eğitimi almak istiyor.
EVİN HAŞARI ÇOCUĞU
Batuhan, mali müşavir ve aşçı Oğuz Filiz ile ev kadını Tıflı Filiz’in iki çocuğundan biri. Annesi onu biraz durulsun diye çevresindekilerinin önerisiyle Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü’ne yazdırdı. Yüzmeyle tanışması Batuhan’ın hayatının dönüm noktası oldu. Gerçi başlarda biraz bocaladı, yüzmeyi öğrenmesi bile uzun zaman aldı. Hatta bir ara yüzmeden sıkılıp baskete başladı. Ancak, hocaları ondaki ışığı görmüştü... Batuhan’ı tekrar yüzme takımına çağırdılar. Bu kez lisanslı bir sporcu olarak yüzmeye başladı. 11 yaşında ilk defa katıldığı Türkiye şampiyonasından 10’uncu olarak ayrıldı. 12 yaşında 200 ve 400 metrede iki Türkiye birinciliği ile başarı yolunda büyük adımlar attı. Ve bugüne geldiğimizde; 6-11 Temmuz 2021’de İtalya’da yapılan 48 ülkeden sporcuların katıldığı EJCS 2021 Roma’da, 400 metre serbest stil Avrupa Gençler şampiyonu oldu. Şimdi Türkiye’nin olimpiyat takımı sporcuları arasında.
HAFTADA TAM 13 ANTRENMAN
Savunma, bilişim, uçak bakımı, siber güvenlik ve denizcilik alanlarında Türkiye’nin önde gelen kurumlarının içinde ezber bozan liseler açılıyor. Hazırlık sınıfı olan, hemen hepsi pansiyonlu ve en başarılı puan diliminde öğrenci almayı hedefleyen bu okullardan mezun olanların eğitim gördükleri yerde istihdam garantileri de bulunuyor. Böylece öğrenciler gelecekte çalışacakları alanda hem akademik eğitimlerini alıyor, hem de o sektörde çalışanlarla iç içe, yan yana aynı ortamda mesleği öğreniyorlar.
İŞ SAHALARIYLA İÇ İÇE EĞİTİM
Uçak bakımı için Türk Hava Yolları Teknik A.Ş ile İstanbul Havalimanı içinde, siber güvenlik eğitimi için Teknopark İstanbul’da, savunma sanayisine teknik eleman yetiştirmek için Şile’deki Repkon Makina ve Kalıp Sanayi Fabrikası’nda, yeni yazılımcılar için İstanbul Sanayi Odası’nın desteklediği okulda, denizci yetiştirmek için ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nin açtığı Ortaköy’deki okulda eğitimler sürüyor.
OLİMPİYAT STADI’NDA SPOR LİSESİ AÇILACAK
Özel okullarda ön kayıt-kesin kayıt süreci adeta ‘doldur boşalt” sistemiyle çalışıyor. Çocuğunu özel okula kayıt edecek veliler bir yandan okul okul koşturup anlık değişimleri yakalamaya çalışırken bir yandan da son gelişmeleri okulların web sayfalarından takip ediyor. Bu arada resmi liseler için de tercih süreci devam ediyor.
İşte merkezi sınav puanlarına göre tercih yaparken dikkat edilecek 20 kritik nokta:
1) Özel okula kayıt yapan, resmi okullara tercih yapamıyor.
2) Resmi okullar için tercih yapanlar e-okuldan öncelikle yerel tercih yapmak zorunda. Burada 5 tercihte bulunanlar, ikinci aşama olan resmi okul tercihine geçebiliyor.
3) Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıralandıktan sonra tercihleri doğrultusunda yerleştiriliyorlar. Resmi okullar için 10 tercih hakkı var.
4) Özel okula kayıt yapıp vazgeçip, başka özel okula gidecek olanlardan yıllık ücretin yüzde 10’luk kısmı isteniyor.
5) Sadece sınavla öğrenci alan resmî okullardan birine kayıt hakkı kazanırsa ücretin tamamı iade olur. Örneğin yerel yerleştirmeye kalırsa resmî okula kayıt olduğu halde (ilk taksit değil) yıllık ücretin %10’u yanar.
Zeynep Karacan, eğitim hayatına adım attığı Taş İlköğretim Okulu’ndan birincilikle ayrılırken, daha sonra merkezi sınav sistemi Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) da birinci oldu. Hayalini kurduğu Galatasaray Lisesi’ni birincilikle kazanıp, yine birincilikle mezun oldu. Burslu girdiği Yale Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümünden bu yıl akademik anlamda en başarılı öğrencilere verilen yüksek onur derecesiyle mezun olup diplomasını aldı. Tüm derslerini en yüksek not olan A ile geçti ve 150 kişi arasında onur derecesiyle mezun oldu. Şimdi de yöneticilerinin beklentilerinin üstünde çıkan, çok başarılı stajyerlere verilen ‘Süper star stajyer’ unvanı ile iki yıl boyunca çalıştığı Facebook’tan iş teklifi aldı. Önümüzdeki günlerde akranları ve pozisyonuna göre “en yüksek maaşla” işe başlıyor.
ÖĞRENİRKEN EGOM YOK
Arkadaşlarının, “çalışkan, kafasına koyduğunu yapan, sevecen, güler yüzlü, hayattan zevk alan, pozitif biri” olarak nitelendirdiği Zeynep, Facebook’ta iki yıl “süper star stajyer” olarak stajını yaptı. Başarısı nedeniyle temmuzda Silikon Vadisi’ndeki Facebook merkezinde yazılım mühendisi olarak göreve başlıyor. Aynı zamanda Amerika’daki en iyi yazılım mühendislerinin aralarında olduğu çok önemli bir grubun da üyesi olan Zeynep, burada Hindistanlılar dışında tek uluslararası üye.
Zeynep Karacan, “Çok fazla inisiyatif alıyorum” diyor:
26-27 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda kuşkusuz en büyük heyecanı ilk kez sınava girecek olan 955 bin 632 (yüzde 36.6) lise son sınıf öğrencisi yaşayacak. Dikkat çeken bir bilgi de şu: Adayların diğer büyük çoğunluğunu daha önce sınava girip bölümünden memnun olmayanlarla, bir üniversiteyi bitirip tekrar şansını denemek isteyenler oluşturuyor. Sınava girenlerin büyük oranı yani yüzde 38.2’si lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan 997 bin 137 kişi. Bir de kazandığı halde mutlu olamayan yani bir yükseköğretime yerleştiği halde tekrar sınava giren 373 bin 731 kişi ise adayların yüzde 14.3’ü. Bir yükseköğretim programından mezun olup bu yıl tekrar şansını deneyen aday sayısı da 227 bin 128, (yüzde 8.8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 54 bin 275 (yüzde 2.1).
SINAV ANINDA KAYGI NORMAL
Prof. Dr. Halil Ekşi, adaylara, “Çok ya da az, iyi ya da kötü, verimli ya da verimsiz her nasıl çalıştıysanız çalıştınız. Şimdi bu değerlendirmeleri yapacak zaman değil. Önünüzde gireceğiniz önemli bir sınav var. Her düşünceyi, gerçeği, doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü bir kenara bırakıp sınavda en yüksek performansınızı gösterin. Unutmayın, önünüzde daha uzun bir yaşam ve çokça fırsatlar var, umudunuzu içinizden eksik etmeyin! Her öğrencimize şimdiden başarılar dilerim” diyerek şunları öneriyor:
* Sınav başladığında kaygı artabilir. Ellerinizin terlediğini, kalbinizin çok hızlı çarptığını hissedebilirsiniz hiç korkmayın, bu durum öğrencilerin büyük çoğunluğunda yaşanır. Sınavda birkaç soruya baktıktan sonra kaygı düzeyinizin normale döndüğünü göreceksiniz. Kaygı düzeyiniz yüksekse iki veya üç defa yavaşça derin nefes alıp verin, kaygı düzeyinizin normale dönmesinde büyük yardımı olacaktır. Hem unutmayın biraz kaygılı olmanız motivasyon düzeyinizi de yükseltir.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin (İSBAK), mesleki eğitime katkıda bulunmak için Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin içinde açtığı atölyede öğrenciler hem stajlarını yaparak ayda 700 TL kazanıyor hem de mezuniyet sonrası iş bulma şanslarını arttırıyor. Trafik ışıklarında kullanılan sinyalizasyon anakartları ve devre kartlarının tamirini 12’nci sınıftaki 7 liseli yapıyor. Liseliler, arızalanan trafik lambalarını 15 gün içinde onarılmış şekilde teslim ediyor. Son 1 yılda 230 yaya butonu, 1121 otokart, 3019 sinyal verici olmak üzere toplamda 4 bin 370 arızalı ürün öğrenciler tarafından onarıldı.
3 GÜN ATÖLYEDE 2 GÜN OKULDA
1989 yılında eğitim-öğretime başlayan Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bin 200 kişilik öğrenci kapasitesiyle Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim veriyor. Okul müdürü Murat İzci şunları söylüyor: “Aktif olarak 7 öğrenciyle çalışıyoruz. Bu öğrenciler 12’nci sınıfta elektrik-elektronik bölümündeler. 3 gün staja gidiyor, iki gün okula gelip derse giriyorlar. Okul içindeki İSBAK atölyesinde stajlarını yapıyorlar. Trafik sinyalizasyon, otokart, yaya butonu gibi arızalı ekipmanları tamir edip, testini yapıyor ve sonra sağlam olarak teslim ediyorlar. Bunun karşılığında öğrencilerimiz asgari ücretin üçte biri olan staj ücretini alıyorlar, hatta daha fazla ürün tamir ederlerse daha fazla kazanıyorlar. Her yıl 7 öğrencimizle çalışıyoruz. Staj süresi 10 ay. Çocukların ilgi, istidat ve yeteneklerine göre seçim yapıyoruz. Tekniker olmak isteyen, elektroniği sevenleri seçiyoruz. Yerimize ve yaptığımız işin kapasitesine bakınca bu öğrenciler yeterli oluyor, ilerleyen zamanda daha fazla ürün gelirse öğrenci sayısını arttırırız. Bu çocuklar geleceğin iyi teknikerleri, mühendisleri olacak. Bozulan lambalar saha elemanları tarafından sökülüp, hatalı, arızalı ürünler bizim atölyeye getiriliyor. Tamir olduktan sonra kendilerine teslim ediyoruz. Okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin referansları ile öğrencilerimiz daha sonra buralarda istihdam edilebiliyor.”
Her şey Denizli’nin Güney ilçesi Eziler köyünde 1939 yılından itibaren eğitim öğretim veren Mustafa Kaçmaz Ortaokulu’na 4 yıl önce beden eğitim öğretmeni Suat Arı’nın atanmasıyla başladı. Pamukkale Üniversitesi’nde +tarih öğretmenliği okurken 3’üncü sınıfta beden eğitimi öğretmenliği bölümüne geçerek buradan mezun olan Arı, hem köylülerin hem de öğrencilerin hayatını farklılaştırdı. Öğretmen Arı, çocukların yeteneklerini keşfetmek için sporda pek bilinmeyen branşları denedi. Okuldaki 120 öğrenciyi önce farklı sporlarla tanıştırdı. Bu süreçte özellikle kız çocuklarının ailelerini ikna etmekte çok zorlandı, ama pes etmedi.
EV EV DOLAŞTI
Merkeze 80 kilometre uzaklıkta tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, çocuklarının spor yapmak yerine kendilerine yardım etmelerini istiyordu. Onları ikna etmek için ev ev gezen öğretmen Suat Arı, sporda başarı elde ettikçe arkası geldi. Köylüleri, kızlarının akşam yapılan antrenmanlara gelmesi için bile ikna etti. Suat Arı, bu çabalarıyla Sabancı Vakfı’nın, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren kişilerin hikayelerini görünür kıldığı “Fark Yaratanlar” projesi kapsamında, ‘12’nci sezonun Fark Yaratanları’ndan biri seçildi.
TÜM ÖĞRENCİLERİ LİSANSLI SPORCU
* ÖNCE HAM SORULAR OLUŞTURULUYOR: Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıldan itibaren sınav güvenliği için İSO 27001 ve İSO 9001 bilgi güvenliği ve kalite yönetimi standartlarına göre soruları ve sınavları hazırlıyor. Öncelikle o yıl için her dersten Bakanlığın kadrosunda olan öğretmen ve alan uzmanları ham soruları oluşturuyor.
* ARDINDAN SORULAR İNCELENİYOR: Ardından yine bu alanlardan en az 3 akademisyen ile alan uzmanı ve en az 2 ölçme ve değerlendirme uzmanı bu soruları inceliyor. Soruları inceleyen ekipte mutlaka bir Türkçe alanında yetkin uzman bulunuyor.
* AKADEMİSYENLERİN KONTROLÜNDE: Sınav hazırlık sürecinde akademisyenler denetiminde ve kontrolünde yapılıyor. Bu her alanda en az 3 profesör ve doçentin olduğu alan uzmanları arasında en az 2 ölçme değerlendirme uzmanı ve en az 2 Türkçe hocası yer alıyor. Tüm akademik kadro İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerden seçiliyor.
Soruların ham haline bakıp inceleyen ekip, öğretmenlerle birlikte soruların son haline getirilmesi için çalışıyor, soruları şekillendiriyor.
* HER TESTİN 15 KATI SORU HAVUZA: Bir sınavda bir ders için 20 soru sorulacaksa bunun 10 veya 15 katı iyice incelenip, sorulabilir görüldükten sonra “soru havuzuna” atılıyor. Örneğin 20 matematik sorusu sorulacaksa 200-300 soru bu havuzda yerini alıyor.
* ZOR, KOLAY VE ORTA SORULAR: Her ders için zor, kolay, orta kolaylıkta sorular belirleniyor. Sınava 40 gün kala her alandaki bu sorular ‘havuz’a atılarak, kapalı şekilde ve özel güvenlikle dijital ortamda matbaaya gönderiliyor.
* SORULARI GÖRENLER SINAV HAPSİNDEKİLER: Matbaaya girmeden önce her derste örneğin LGS’de Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ait testler doçent ve profesör düzeyinde hocaların denetiminden onayından geçmeden soru havuzuna alınıyor. Uzmanlar “havuza” atılan soruların zorluk derecelerine ve tamamına bir bütün olarak bakıp, değerlendiriyor.
* MATBAADA KAPALI KALIYORLAR:
Ortaokul son sınıfta öğrenim gören 1 milyon 200 bini aşkın adayın katılmasının beklendiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılıyor. Bu yıl 8’inci sınıfı bitiren öğrencilerin birçoğu en az iki yıldır bu sınava hazırlanıyor. Ancak bu öğrencilerden sadece 175 bine yakını sınavla alınan bir liseye yerleştirilecek. Adayların büyük kısmı, yani 56 bini aşkını Anadolu liselerine girecek. 36 bini fen liselerine, geri kalanı da Anadolu imam hatip, teknik, meslek ve sosyal bilimler lisesine kayıt yaptırabilecek. En fazla öğrencinin sınava girdiği İstanbul’da 220 bini aşkın aday puanı yüksek okulların kapısını aralamak için yarışacak. Geçen yıla oranla sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarında yüzde 18.6 oranında düşme var. Türkiye genelinde sınava girecek öğrenci sayısı azalırken kontenjanlar da denk bir şekilde düşürüldü.
SONUÇLAR 30 HAZİRAN’DA
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün yapılacak. Adaylara sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum için 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum için 80 dakika süre verilecek. İlk 30 ve son 15 dakikada sınav salonundan çıkılamayacak.
Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak ve bunun ardından Türk ve yabancı özel okullar için kayıt takvimi başlayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmıyor. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda yeni tercihte bulunabiliyor. 5-15 Temmuz arasında da devlet okulları için tercih sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor.
CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” programında okulları eylülün ilk haftasında açmak istediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde eğitim editörleriyle buluştu. Bakan Selçuk, “Eğitimde telafi başlıyor” programını da anlattığı toplantıda özetle şu mesajları verdi:
AĞUSTOS UYGUN DEĞİL
“Ağustosta okulları açıp eğitim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmelerimizin dinlenmesi lazım. Okulların açılışını eylülün başına alalım, biraz daha erken başlayalım diye düşünüyoruz. Biz şunu çok istiyoruz; 5 gün okulumuzu açacağız, mümkünse 1 Eylül’de açacağız. Ama bu koşullar dünyada ve Türkiye’de ne getirir? Biz bunu tam olarak bilmediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz.
YÜZDE 80 OKULA GELİYOR
Bizim okullarımızda devam çok yüksek. ‘İsteyen çocuk gelebilir, isteyen gelmeyebilir’ diyoruz. En az yüze 80’i geliyor çocukların. Sınıflar çok kalabalık oluyor ve mesafeyi ayarlamakta zorlanıyoruz. En çok ilkokullar rağbet ediyor. Arkasından ortaokul ve lise geliyor.
2 TEMMUZ’DA OKULLAR KAPANIYOR
Pazartesiden itibaren eğitimi ağırlıklı olarak sosyal, duygusal, fiziksel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye çalışacağız. Yüz yüze eğitim başladı, ancak öğrencilerin okula gelmelerinde zorunluluk yok. Devamsızlık yoksa çocuklar niye okula geliyorlar? Konular büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. İlkokulda 2’nci sınıfa geçecek çocukların okumasıyla ilgili bir problem yok, yazmada sıkıntı yaşıyorlar. Öğretmenler yüz yüze eğitimde bu konuya ağırlık verecek. 2 Temmuz’da akademik takvim sona eriyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün eğitimde telafi uygulamasının haziran ayında başlayacağını duyurdu ve pandemi dönemindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracaklarını açıkladı. Mart 2020’den bu yana okullarından uzak kalan öğrenciler için kapsamlı bir telafi programı üzerinde çalıştıklarını zaman zaman dile getiren Selçuk, artık hazır olduklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Türk Eğitim Derneği düşünce kuruluşu TEDMEM önemli bir rapor yayınladı. İlk ve ortaöğretimde salgın dönemine rastlayan yaklaşık 1.5 yıllık süreçte eğitimde öğrenme kayıpları yaşandığına dikkat çekilen “Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol Haritası” başlıklı raporda TEDMEM, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bazı verilere yer verdi.
KARNE ARTIK FORMALİTE
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Karne artık bir yeterlilik belgesi değil formalite evrağıdır. Haziran ayı başında okullar kapatılmalı, tüm hazırlıklar tamamlanarak tüm kademelerde ağustos ayı başında yüz yüze eğitime başlanmalı” dedi. Pehlivanoğlu, “İlkokul birinci sınıflar 16 Mart 2020- 2 Mart 2021 tarihine kadar 175 okul gününde 15 okul günü okula gitti. 2, 3 ve 4’üncü sınıflar 10 gün, 8 ve 12’nci sınıflar da 10 gün okullarında ders yapabildi” diyerek şunları söyledi:
“Öğrenme kayıpları ciddi boyutlara ulaştı, çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimleri sekteye uğradı. Öğrencilerimizin eşit koşullarda nitelikli eğitime erişimleri mümkün olmadı, eğitim sisteminde var olan eşitsizlikler derinleşti. Öğretmenler, öğrenciler, veliler uzaktan öğretim sürecinde çok yoruldu, devam etme motivasyonlarını kaybetti. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreci onarılması zor hasarlar gördü. Sınavların kaldırılması öğrencilerin okulla olan son bağını da kopardı.
İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. Bu öğrenciler, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ile derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek. İlkokul 4 ile ortaokulun tüm sınıflarında ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi öğrencilerin tercihine bırakıldı. Bu tercih, ilkokul ve ortaokuldaki yaklaşık 10 milyon öğrenciyi kapsıyor. Şimdi öğrenci ve velilerin aklında sınıf geçmenin nasıl olacağıyla ilgili çok sayıda soru var. İşte o sorular ve yanıtları:
1. İlkokul 1, 2, 3’üncü sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflara sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmenleriniz tarafından değerlendirilerek karne notu belirlenecek.
2. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencisiyim, kaç sınav olacağım?
Bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar her dersten sadece bir kez sınava girmiş olacaksınız. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, pazartesi yapılacak durum değerlendirmesinin ardından belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı sınavlara girip girmemeyi lise öğrencilerine bırakması ise okul yöneticilerini tedirgin etti. Müdürler derslere devamsızlığın artmasından kaygılı, “Artık öğrenciler ne eğitime katılır ne başka türlü varlık gösterir. Bu öğrencileri derste nasıl tutacağız” diyor. 12’nci sınıflar için dönem her sene olduğu gibi bu yıl da sınav hazırlığı nedeniyle neredeyse kapandı. Okul yöneticileri hazırlık, 9-10 ve 11’inci sınıftaki öğrencilerinin sınav notları için velilerden gelen dilekçe trafiğini yönetmek zorunda kalacağı için endişeli.
İSTEYENE SINAV
Okulların büyük kısmı ikinci dönem yazılılarını yapmıştı. Bakanlık bu yazılıları yok sayamayacağı düşüncesiyle eksik olanların tamamlanması düşüncesinde. Hukuki açıdan bir problem yaşanmaması için “ikinci dönem sınavlarına girmek istemiyorum” şeklindeki bir dilekçe alınması halinde öğrencinin birinci dönem notları dikkate alınacak. Ayrıca bir öğrenci ikinci dönemde derslere göre seçim hakkını kullanmayacak, ya tüm derslerden sınava girecek ya da sadece birinci dönem notlarını dikkate alacak. Yani öğrenci ya ikinci dönemin tamamında ya da birinci dönem notlarını kullanacak, ders seçme şansı olmayacak. İşte kafalardaki sorular ve cevapları:
- Sınıf geçme kriterleri nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı?
6 Haziran’daki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yaklaşık 4 milyon öğrenci ve aileleri artık son virajda. Bir fazla doğruyla sıralamada onlarca kişinin geride bırakıldığı düşünüldüğünde her hafta, her gün, hatta her saatin fark yaratmada önemi büyük. Bir yandan da tam kapanma süreci devam ediyor, dershaneler ve özel dersler durdu ya da online’a geçti. Aday öğrenciler ve aileleri kaygılı.
İşte bu kaygıyı ev içinde kontrol altına almak aslında sınavda başarının da önemli etkenlerinden biri. Evlerde tam kapanmayı yaşadığımız bu dönemde neler yapılması gerektiğini Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ile konuştum.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan eğitimci Hacıfazlıoğlu, kapanma sürecinde sınava en iyi şekilde hazırlanmanın 15 püf noktasını anlattı:
1) SAKİN AMA PLANLI OLUN
Telaş ve panik içinde olmak bizleri içinden çıkamayacağımız bir kısırdöngüye sokar. Bu kısırdöngüde ebeveynlerin söylemleri ve hareketleri, çocuk ve gençlerin üzerinde olumlu ya da olumsuz izler bırakır. Kapanma günlerini kapsayan zaman dilimi için çok büyük hedefler koymak çocukların üzerinde baskı yaratır. Hafızanızda şu söylemin yer almasına izin verin: “Sakin, yavaş ama planlı bir şekilde yol almak, işlerin daha hızlı ve doğru yapılmasını sağlar!”
2) ÇALIŞMA TAKVİMİNİ DUVARA ASIN
Bir yılı aşkın süredir milyonlarca çocuk okuluna gidemedi, arkadaşlarını ve akranlarını göremedi. Çevrimiçi eğitim ile her ne kadar akademik açıklar kapatılmaya çalışılsa da çocuklar gelişimi için en gerekli olan akranları, arkadaşları ve sosyal ortamlardan uzak kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı da yaz dönemi ve yeni eğitim yılı için “telafi” programı hazırlarken işte bu çok büyük eksikliği gidermek için önemli bir çalışma yapıyor. Sahada ve bilimsel olarak çocuklardaki kayıpları araştıran bir ekip oluşturdu. Telafi eğitiminin akademik bölümünün yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerindeki kayıpları saptayarak, en aza indirecek program hazırlıyor. İşte bu programı hazırlayan ekipte Bilkent Üniversitesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü’nden Prof. Dr. Şule Alan var.
GÜNDE 1 SAAT YETER
Prof. Dr. Alan, öğretmenlerle birlikte gönüllülerle telafi hazırlıklarını yaptıklarını söyleyerek, “Topyekün savaşa ihtiyacımız var. Çocukların durumuyla ilgili endişeliyiz. Sosyal duygusal becerilerini ne kadar erken geliştirmeye başlarsak o kadar iyi olur. Bu kapanma sürecinde ailelerin yapıp da belli yetenekleri az da olsa geliştirmemeleri mümkün değil, günde bir saatinizi olsun çocuklarınıza ayırın. Göreceksiniz bu bir saat çok büyük fark yaratacaktır” diyor ve şu tavsiyelerde bulunuyor: “Çocuklarımıza bu sürede zaman harcamalıyız. Erozyona uğrayan yanlarını tekrar telafi etmek için uğraşmalıyız, çocuğun gelişimine çok kafa yormalıyız. Her anne baba, çocuğunu yakından tanıyor, neyi kaybettiğini, onda nelerinin değiştiğini bilir. Bu 17 günlük sürede hiç değilse günde en az bir saat birlikte oturup, sohbet etmeli, birlikte iş yapmalı, ama çocuğun işini yapmamalı. Bu kapanmayı fırsata çevirin, çocuklarınızın zayıflayan, kaybolmak üzere olan kişisel ve sosyal becerilerini geliştirin. Onlarla birlikte iş yapın, artık çocuğun sosyal ortamı sizsiniz.”
BİRLİKTE OYNAYIN YAZIN ÇİZİN ÇALIŞIN
Prof. Dr. Şule Alan’ın özellikle 5-12 yaş arasında çocuğu olan ailelere onların sosyal duygusal becerilerini geliştirmeleri için 17 günlük verdiği 7 ev ödevi şunlar:
1) ÖZERKLİK:
Dr. Ersoy Erdemir, dil becerisinin artması için ailelere 10 adımda şu ipuçlarını veriyor:
1- SOHBET VE BOL SORU: Tüm ebeveynlerin kitap veya malzeme almak için koşulları elvermeyebilir. Ama koşullardan bağımsız her ebeveynin dil gelişimini desteklemek için yapabileceği en iyi şey, çocuğuyla bol bol sohbet etmesidir. Bu bir ücret gerektirmeyen, bedava sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biridir. Çocuklara bol bol soru sorun. Onların sorularına da mutlaka detaylı cevaplar verin.
2- ONLARA KİTAP OKUYUN: Çocuk anlamaz demeyin, kitap okuma alışkanlığının erken yıllardan itibaren oluşturulması dil gelişimi için çok önemli. Her gün çocuk yatmadan önce kitap okumayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Erken yıllardan itibaren çocuğunuzun kitapla haşır neşir olmasını destekleyin. Çocuk bir kere okudu diye o kitabı rafa kaldırmamak gerekir. Bir hikâye kitabı farklı zamanlarda en azından üç kez okunabilir. Her okumada farklı kelimelerin anlamlarını tanıtabilir, farklı farklı sorular sorabilirsiniz.
3- ÖRNEK OLUN:
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca öğrenci ve öğretmen okullarında uzaktan eğitime devam etti. Her ülke eğitim yolculuğunda kendi yöntemini uyguladı. Çevrimiçi ya da yüz yüze modeller uygulandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) geçtiğimiz günlerde “Okul Eğitim Durumu: COVID Salgınında Bir Yıl” raporunu açıkladı. Rapora göre 188 ülkeden 1.5 milyar öğrenci evlerine kapandı. Bu da çok ciddi öğrenme kayıplarına neden oldu. Öğretmenlerin aşılanmasında ve tedbirlerin alınmasındaki gecikmeler de öğrenme açığını arttırdı.
BİLGİ HER YERDE
Türkiye her ne kadar en fazla okul kapatan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alsa da müfredatını uzaktan eğitime uyarlayarak, öğrenme kayıplarını en aza indirmeye çabaladı. Raporda Türkiye’deki öğrencilerin okulların kapandığı ilk dönemde yarısından fazlasının ancak 3’te 2’sinden azının ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde uzaktan eğitim aldığı belirtildi. Bu bir yıllık sürede eğitim yoluculuğunda çok şey değişti. Evden sınavlara girilip, online ödev yapılabildi. Öğrenciler her yerden bilgiye ulaşılabildiğini gördü.
YENİ OKUL MODELİ
Milli Eğitim’e ‘ilkler’in bakanı
Prof. Dr. Mahmut Özer’in adı bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyordu. Sonunda önceki gece ataması gerçekleşti ve Milli Eğitim Bakanı oldu. Yükseköğretimi bilen, rektörlüğün ardından ÖSYM Başkanlığı da yapan Mahmut Özer, hayata geçirdiği ilk uygulamalar ve yaratıcı projeleriyle biliniyor...
ÖSYM Başkanı olur olmaz o dönemde çok sayıda öğrenciyi mağdur eden “ÖSYM’de 15 dakika kuralını” kaldırdı, PISA sonuçlarını yerinde izleyerek çalışmalar yaptı. Bakan yardımcısı olduğu MEB’de özellikle gittikçe düşüşe geçen meslek liselerinin yıldızının parlamasına neden oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili çalışmalara da imza atan Prof. Dr. Mahmut Özer, titizliği ve çalışkanlığı ile tanınıyor. Mühendis olduğu için her çalışmasında ölçme ve değerlendirme formatı isteyen Bakan Özer, her aşamada süreçleri yakından takibi ile biliniyor. Bakan yardımcılarını da ölçme değerlendirme uzmanlarından seçen Bakan Özer’in önümüzdeki günlerde eğitim süreçleri ve okulların birbirine entegre edilmesi ile ilgili farklı projeleri olabilir.
EN GENÇ ÖSYM BAŞKANIYDI
2017’de 47 yaşındayken ÖSYM’nin başına geçen ve kurumun en genç başkanı olan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevinde mesleki eğitimde önemli adımlar atılmasını sağladı. Pandemi döneminde okulların sektörle işbirliği halinde dezenfektan, maske ve diğer sağlık malzemelerini üretmesine ön ayak oldu. Prof. Özer, yaklaşık üç yıldır bakan yardımcılığı yapıyordu.
İki kızı ve bir oğlu olan Mahmut Özer, özellikle bakan yardımcılığı döneminde birçok ilke imza attı.
YENİLİKLER OLABİLİR
ÖSYM Başkanlığı yaptığı dönemde lise sonrası yükseköğretime geçişle ilgili çalışmaları bulunan Bakan Özer, gelecek yıl yükseköğretime yönelik yeni bir geçiş sistemi açıklarsa şaşırmamalı. Özellikle mesleki teknik eğitim sonrası bir yıllık ön lisansla diploma alınmasını sağlamaya yönelik çalışmaları olan Özer’in “Türkiye’de Yükseköğretimde Büyüme ve Dönüşüm” adlı bir kitabı bulunuyor.
15 DAKİKA KURALINI BOZDU
Bakan Özer, ÖSYM Başkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk olarak, çok sayıda öğrenciyi mağdur eden 09.45’ten sonra sınava öğrenci alınmama kararı nedeniyle 15 dakika yüzünden sınav hakkını kaybeden öğrencilerin yaşadığı sıkıntıya son verdi. Sınav saati olan 10.00’dan önce öğrencilerin sınava girebileceğini, ancak sonrasında hiçbir öğrencinin alınmayacağını açıkladı.
YARDIMCILARI DA EĞİTİMCİ
Bakan Mahmut Özer’in yardımcıları da eğitim kökenli. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, bakan yardımcısı olarak görev yapacaklar.
KONTENJANLARI YÜKSELTTİ
Özer, göreve geldiğinde MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri’nden sorumlu iken 81 ile Ölçme ve Değerlendirme merkezleri açılmasını sağlayarak okullar arasında başarı farkını azaltmak için çalışmalarda bulundu. Geçen yıl artan öğrenci sayısı nedeniyle liselere geçişte yüzde 40’ı aşkın kontenjan artışı ile soruna çözüm bulma yoluna gitti.
MESLEK LİSELERİNİN YILDIZINI PARLATTI
Özer’in ismini en çok duyuran çalışma da meslek liseleri oldu. Sektörle bütünleşen eğitim modeline örnek olarak ilk önce İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı, sonra İstanbul Sanayi Odası ile işbirliği çalışmaları yapıldı ardından diğer projeler geldi...
PISA İÇİN FRANSA’DA
Türkiye’nin 2003’ten beri katıldığı PISA için de araştırmalar yapan Özer, bu konuda da Fransa’nın başkenti Paris’e giderek sonuçların açıklandığı toplantıyı yerinde izlemiş ve şunları söylemişti: “Sorunun farkındayız. Artık tüm kaynaklarımızı, odağımızı okullar arası başarı farkını azaltmaya teksif ediyoruz. Zaten 2023 Eğitim Vizyonu’nda da buna özel yer verdik. Okullar ve bölgeler arasında başarı farkını azaltmak için çok sayıda projeyi uygulamaya koyduk. Okul profillerinin çıkarılması, izleme ve değerlendirme araştırmaları ve elde edilen bulgulara göre okul bazlı iyileştirme önlemleri, destekleme ve yetiştirme kurslarının yeniden yapılandırılması, öğretmen destek noktaları, dezavantajlı okullara altyapı desteğinde pozitif ayrımcılık, temel eğitimde telafi destekleri ve ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve benzeri projelerin ana odağını zaten okullar ve bölgeler arasındaki başarı farkını azaltma oluşturuyor. Sorunun çözümüne tek boyutlu değil, çok boyutlu ve sistematik yaklaşıyoruz. Tüm bu projeler istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünde sahada önemli iyileştirmeler sağlanacak, yapılan iyileştirmelerin sonuçları da hem kendi yaptığımız izleme araştırmalarında hem de uluslararası araştırmalarda rahatlıkla görülebilecek.”
HAYATINI EĞİTİME ADADI
5 Mayıs 1970’te Tokat’ta doğan ilk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1992’de mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda 1992 ile 1994 yılları arasında elektronik mühendisi olarak çalıştı. Özer, 1994-2002 yıllarında Gazi Osmanpaşa Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, 2002-2010 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 28 Kasım 2010 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı yıllarda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği görevlerinde de bulundu. 4 Ekim 2017’de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı oldu. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018’den bu yana Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.