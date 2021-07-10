LGS tercihinde 20 kritik nokta

Her okulu birincilikle bitiren Zeynep Karacan (23), Yale Üniversitesi bilgisayar bilimi mühendisliğini de ‘yüksek onur’ derecesiyle tamamladı. Şimdi de iki yıldır ‘süper star stajyer’ olarak çalıştığı Silikon Vadisi’ndeki Facebook’ta pozisyonuna göre en yüksek maaşla işe başlıyor. Royal Akademi Piyano’yu dışarıdan bitiren Zeynep, lisede kurduğu Sultani Piano Quartet ile üniversitede çok sayıda konser de verdi. Başarısını çok fazla ‘inisiyatif’ almaya bağlayan Zeynep Karacan Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurmak istiyor.

Zeynep Karacan, eğitim hayatına adım attığı Taş İlköğretim Okulu’ndan birincilikle ayrılırken, daha sonra merkezi sınav sistemi Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) da birinci oldu. Hayalini kurduğu Galatasaray Lisesi’ni birincilikle kazanıp, yine birincilikle mezun oldu. Burslu girdiği Yale Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümünden bu yıl akademik anlamda en başarılı öğrencilere verilen yüksek onur derecesiyle mezun olup diplomasını aldı. Tüm derslerini en yüksek not olan A ile geçti ve 150 kişi arasında onur derecesiyle mezun oldu. Şimdi de yöneticilerinin beklentilerinin üstünde çıkan, çok başarılı stajyerlere verilen ‘Süper star stajyer’ unvanı ile iki yıl boyunca çalıştığı Facebook’tan iş teklifi aldı. Önümüzdeki günlerde akranları ve pozisyonuna göre “en yüksek maaşla” işe başlıyor.









ÖĞRENİRKEN EGOM YOK

Arkadaşlarının, “çalışkan, kafasına koyduğunu yapan, sevecen, güler yüzlü, hayattan zevk alan, pozitif biri” olarak nitelendirdiği Zeynep, Facebook’ta iki yıl “süper star stajyer” olarak stajını yaptı. Başarısı nedeniyle temmuzda Silikon Vadisi’ndeki Facebook merkezinde yazılım mühendisi olarak göreve başlıyor. Aynı zamanda Amerika’daki en iyi yazılım mühendislerinin aralarında olduğu çok önemli bir grubun da üyesi olan Zeynep, burada Hindistanlılar dışında tek uluslararası üye.

Zeynep Karacan, “Çok fazla inisiyatif alıyorum” diyor: