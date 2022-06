LGS için atılacak son 5 önemli adım

Haberin Devamı

Sekizinci sınıfa giden 1 milyon 236 bin öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında girebileceği sınav 5 Haziran Pazar günü, yani yarın. Girebileceği diyorum çünkü bu sınav için tüm 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı. Öğrenciler sınava girmek zorunda değil ama benim tahminim 8’inci sınıfların çok büyük bölümü pazar günü sınav salonlarında olacak. Artık son telaşların yaşandığı, heyecanın doruğa ulaştığı saatler yaşıyoruz. Yarın iyi bir lise için çok önemli bir adım atılacak. Süreci hazırlanma aşamasından itibaren bir maraton olarak değerlendirecek olursak, bu sınav maratonun çok önemli bir etabını oluşturuyor. Maratonun bundan sonraki bölümünde ise tercih dönemi var.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN’DA

Yarın sabah 09.30’da başlayacak ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. 11.30’da başlayacak ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin bu soruları yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Toplam 90 soru sorulacak sınavın sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavdan alınacak puan hem devlet liselerinde hem de özel okullara kabulde kullanılacak. Yarın yapılacak sınava saatler kalmışken, çocukların heyecanını yönetme konusunda en büyük rol kuşkusuz ailelere düşüyor. Anne babalar çocukları sakinleştirme adına bazen onlara daha fazla stres yükleyebiliyor.

SON SAATLERDE NELER YAPMALI

Büyük maratonu en iyi şekilde koşmak için bugün ve yarın şu 5 önemli adımı atın:

1- KISA YÜRÜYÜŞLER, HAFİF YEMEK: Öncelikle birçok uzman son gün telaşı yaşamamak için adaylara rahatlamayı öneriyor. Parkta kısa bir yürüyüş, akşam hafif bir yemek, ne geç ne de erken yatağa girme, güzel bir duş her zaman işe yarar. Bu akşam sınavdan, başarıdan, sorulardan, testlerden pek konuşmayın. Yağlı, acılı, rahatsız edebilecek yemeklerden uzak durun. Mümkünse hafif, mideyi rahatsız etmeyecek ve ertesi gün sizi zinde bir sabaha hazırlayacak yiyecekleri tercih edin.

2- RAHAT KIYAFETLER SEÇİN: Ertesi gün stres yaşamamak için sınav evraklarını, nüfus cüzdanı, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgiyi hazırlayın. Yanınıza çanta vesaire almayın. Etiketi çıkarılmış su almayı unutmayın. Sıcak havadan etkilenmemek için de pamuklu rahat kıyafetleri tercih etmekte yarar var.

3- ADAY KİMİ İSTERSE ONUNLA SINAVA GİTSİN: Kuşkusuz sınav sabahı adaylar için bazen zor olabiliyor. Sabah yine hafif bir kahvaltı yapın. Bazen anne baba ve kardeş ya da büyükler sınava giderken adaya eşlik etmek ister. Oysa aday sınava giderken anne ya da babadan birini tercih edebilir. Onun isteğine saygı duyun. Daha sakin bir ebeveyn, bu yolculukta onu rahatlatabilir.

4- HER TESTİ İYİ DEĞERLENDİRİN: Sınava en iyi olduğunuz alandan başlayın. Türkçe, ayırt ediciliği yüksek sorulardan oluşabilir. Uzun ve çeldirici paragraf soruları dikkati dağıtabilir. Beceri temelli matematik soruları son yıllarda ağırlıklı olmaya başladı. Tüm metinleri iyi okumakta yarar var. Dikkatiniz dağıldığında gözlerinizi kapatın, derin nefes alın ve kaldığınız yerden devam edin.

5- ZAMANI İYİ KULLANIN: Bilmediğiniz ya da yapamadığınız soruya takılıp kalmayın. Cevabından emin olmadığınız sorulara geri dönmek için kendinize zaman bırakın. Cevapları işaretlerken kaydırmamaya dikkat edin. Bunun için her soruyu çözdükten sonra optik forma işaretleyin.

UNUTMAYIN BU HAYATTAKİ SON SINAVINIZ DEĞİL

Öncelikle sınava giren tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Sonra çocuklarıyla birlikte uzun süredir bu sınavı bekleyen ve hazırlık döneminin her aşamasında onların heyecanını, duygularını paylaşan ebeveynlere, “Umarım emeklerinizin semeresini alırsınız” diyorum. Ancak şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki başarmayı hepimiz isteriz ama her zaman hatırlattığımız gibi bu sınavda istediği puana ulaşanlar olduğu gibi ulaşamayanlar da olacak. Eğer sınavdan çıktığınızda verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınızı, sınavınızın iyi geçmediğini düşünüyorsanız sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bir defa önce 30 Haziran’ı bekleyip puanınızı görmeniz gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında arzu ettiğiniz puana ulaşamadığınızı görseniz bile bunun telafisi var. Unutmayın her halükârda önünüzde en az 4 yıllık bir lise dönemi olacak. Lise yıllarını iyi değerlendirmek de size iyi bir üniversite öğretiminin kapısını açacaktır.