Korona en çok minikleri vurdu

Öğrencilerin üniversite kapısını aralamak için birbiriyle yarıştığı büyük maraton bugün başladı. 2 gün boyunca 3 oturum halinde yapılacak sınavlarda 2 milyon 607 bin 903 aday, geleceği için ter dökecek.

26-27 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda kuşkusuz en büyük heyecanı ilk kez sınava girecek olan 955 bin 632 (yüzde 36.6) lise son sınıf öğrencisi yaşayacak. Dikkat çeken bir bilgi de şu: Adayların diğer büyük çoğunluğunu daha önce sınava girip bölümünden memnun olmayanlarla, bir üniversiteyi bitirip tekrar şansını denemek isteyenler oluşturuyor. Sınava girenlerin büyük oranı yani yüzde 38.2’si lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan 997 bin 137 kişi. Bir de kazandığı halde mutlu olamayan yani bir yükseköğretime yerleştiği halde tekrar sınava giren 373 bin 731 kişi ise adayların yüzde 14.3’ü. Bir yükseköğretim programından mezun olup bu yıl tekrar şansını deneyen aday sayısı da 227 bin 128, (yüzde 8.8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 54 bin 275 (yüzde 2.1).









SINAV ANINDA KAYGI NORMAL

Prof. Dr. Halil Ekşi, adaylara, “Çok ya da az, iyi ya da kötü, verimli ya da verimsiz her nasıl çalıştıysanız çalıştınız. Şimdi bu değerlendirmeleri yapacak zaman değil. Önünüzde gireceğiniz önemli bir sınav var. Her düşünceyi, gerçeği, doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü bir kenara bırakıp sınavda en yüksek performansınızı gösterin. Unutmayın, önünüzde daha uzun bir yaşam ve çokça fırsatlar var, umudunuzu içinizden eksik etmeyin! Her öğrencimize şimdiden başarılar dilerim” diyerek şunları öneriyor:

* Sınav başladığında kaygı artabilir. Ellerinizin terlediğini, kalbinizin çok hızlı çarptığını hissedebilirsiniz hiç korkmayın, bu durum öğrencilerin büyük çoğunluğunda yaşanır. Sınavda birkaç soruya baktıktan sonra kaygı düzeyinizin normale döndüğünü göreceksiniz. Kaygı düzeyiniz yüksekse iki veya üç defa yavaşça derin nefes alıp verin, kaygı düzeyinizin normale dönmesinde büyük yardımı olacaktır. Hem unutmayın biraz kaygılı olmanız motivasyon düzeyinizi de yükseltir.