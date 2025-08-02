Kontenjanlar azaldı, tercih zorlaştı

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SÖZE, “Bu yılın en bariz farklılığı sınava başvuran aday sayısındaki 560 bin azalmaydı. Bu durum doğal olarak bu yıl tercih yapacak adayların yerleşme şansını artıracak bir unsur olarak değerlendirilebilir. Çünkü rakip sayısı azaldıkça yerleşme şansı artar. Sıralamalı bir sistemin doğal akışı böyledir” diye başlayan Salim Ünsal, “Ancak” dedi ve beklenenin tersine bu yıl tercih döneminde üniversite adaylarının işinin daha zor olacağını söyledi. Bunun nedenlerini de şöyle anlattı: “Kılavuz koşulları da aynı olsaydı bu azalma bir avantaj yaratacaktı. Ama 30 Temmuz’da yayımlanan güncel tercih kılavuzu adaylar için büyük bir sürpriz oldu. Üniversite kontenjanları yüzde 18 azaldı. Belki de bu yıl son 10 yılın en düşük sayıda öğrencisinin alınacağı bir tercih dönemi olacak.

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BİR MİLYON ADAY TERCİH YAPMIYOR

Bu yıl 2 milyon 310 bin aday tercih hakkını elde etti ama her yıl ortalama 1 milyon aday bu hakkını kullanmak istemiyor. Bunun farklı sebepleri olsa da en belirgini adayın aldığı puanın veya elde ettiği sıralamanın hayalini kurduğu üniversite veya bölüme yetmeyeceğini düşünmesi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DÜŞÜŞ

Özellikle devlet üniversitelerinde son yılların en anlamlı kontenjan değişiklikleri oldu. Lisans programlarında 53 bin 489, önlisans programlarında ise 137 bin 90 kontenjanın azaltılması hem 2 yıllık hem de 4 yıllık devlet üniversitesi programlarına girişin biraz daha çetin ve çileli hale gelmesine yol açacak.

VAKIFLARDA EKSİLME OLMADI

Kontenjan belirlemelerinde vakıf üniversitelerinde bir azalma yaşanmadı. Aksine lisans programlarında 8 bin 40, önlisans programlarında ise bin 943 artış oldu. Kontenjan eksilmesi trafiğinden bu yıl en çok eşit ağırlıklı öğrenciler etkilenecek. Çünkü devlet üniversitelerindeki toplam eksilmenin 28 bin 947’si eşit ağırlıklı programlara ait. Özellikle Hukuk, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi yüksek sayıda öğrenci alınan eşit ağırlıklı programlarda çok radikal azalmalar yaşandı. Devlet Hukuk programları her yıl aldığı öğrencinin bu yıl neredeyse yarısını alabilecek.

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KLASİK BÖLÜMLER TARİHE KARIŞIYOR

Son 2 yıldır YÖK’ün üzerinde özellikle çalıştığı program türleri arasında da meslek yüksekokulu programları yer alıyor. Bu okullardaki programları dönüştürmeye geçen yıldan itibaren hız verdiler. Özellikle yapay zekâ ve siber güvenlik temelli yeni bölümleri geçen yıl kılavuzda görmüştük. Bu dönüşümü bu yıl da devam ettirdiler ve yeşil enerji ve dijital tarım teknolojileri gibi birçok yeni bölümle tanıştık. Çocuk Gelişimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarının her birinde ise 4 bini aşan sayıda kontenjan eksilmesine gidildi.”

DOĞRU TERCİHİN PÜF NOKTALARI

LİSTENİN ALTINA GARANTİ BÖLÜMLERİ YAZIN: Kontenjanlardaki bu azalma doğal olarak tercih makasının da aşağı yönlü genişlemesine yol açacak. Listenin altına yazılacak okullar için de belirlenen sıralama baremlerinin de yine bir miktar aşağı çekilmesi, yani hedef küçültülmesi gerekecek.

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GENİŞ BİR YELPAZEDEN SEÇİN: Sıralama aralıklarındaki yoğunluk ve öğrencinin bulunduğu konum gereği herkes için sabit bir üst ve alt barem belirlemek de imkânsız. Örneğin 10 bininci öğrenci belki 7 binden başlarım diye hayal ederken 8–9 binden başlayacak, 14-15 binde noktalarım derken belki 17-18 binde noktalaması gerekecek. Sıralamada geriledikçe bu farkların daha da açılması gerekiyor.

RASYONEL TERCİHLER YAPIN: Her ne kadar yerleşme profilleri için zorunlu bir değişiklik tablosu çıkmış olsa da yine de pek çok öğrenci doğru ve rasyonel seçimler yaptığı taktirde şansını büyük ölçüde korumuş olacak. Bu yıl üst tercihleri değil de alt tercihleri daha önemli kılacak bir yıla benziyor.

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GÜVENLİ TERCİH ÖNEMLİ: Sistemin sürprizleri dayattığı yıllarda adaylar daha güvenli tercihler yapmaya yönelirler. Bu da mantıklı ve olumlu tercihler yapma eğilimini artırır. Son yıllarda adayların kendi kentindeki üniversitelere yönelik tercihlerinin yaygınlaştığını görüyoruz.

TÜRK REKTÖRÜN KİTABI ÇİNCE’YE ÇEVRİLDİ

Eğitimin geleceğini yeniden şekillendiren yapay zekâ (AI) teknolojisi kapsamında, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban’ın yazdığı, Nisan 2024’te İngiltere’de yayımlanarak dünya yükseköğretimi ile paylaşılan “ChatGPT’nin Yükseköğretime Etkisi: Yapay Zekâ Devrimini Keşfetmek” adlı kitabın Çince çevirisi basıldı. Yaklaşık bir yıllık çeviri ve basım sürecinin ardından kitap, Çin’de raflarda yerini aldı. Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu eserin, 1.5 milyar nüfusa sahip Çin’de, Çince olarak raflarda olması, yapay zekânın yükseköğretim üzerindeki dönüştürücü etkisine ilişkin küresel tartışmalara önemli bir katkı sunacak. Tariflenemeyecek kadar büyük bir gurur” dedi.

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DÜNYA SANAT VE BİLİM AKADEMİSİ MÜTEVELLİ Heyeti’ne İLK TÜRK BEYİN CERRAHI

Türkiye’nin önde gelen beyin cerrahlarından Prof. Dr. Türker Kılıç, bilim ve insanlık adına büyük bir başarıya imza attı. Kılıç, Albert Einstein ve Bertrand Russell gibi isimlerin öncülüğünde kurulan Dünya Sanat ve Bilim Akademisi (WAAS) Mütevelli Heyeti’ne seçildi. WAAS’de 8 Türk üye bulunuyor. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Kılıç, Aralık 2021’den beri Akademi üyesi idi.