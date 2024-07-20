İzmir’de Harvard düğünü

Haberin Devamı

SERAY Şener, İzmirli eczacı anne ve doktor babanın ikiz kızlarından biri. İkizi diş hekimi, kendisi ise İzmir 60’ıncı yıl Anadolu Lisesi’nin ardından Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tam burslu olarak 2019’da bitirdi. Daha sonra Hacettepe’de Farmakoekonomi yüksek lisansını 2021’de yaptı. King’s College’da ”Medical Affairs in Medicines Development” sertifika programını 2022’de tamamladı. 2022 yılının yazında da Harvard Üniversitesi Klinik Epidemiyoloji alanında Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı’na yüzde 33 burslu kabul aldı. İki yıl sonra, yani 2024’ün mayıs ayında bu programı başarıyla bitirdiğinde elinde Harvard Üniversitesi’nden aldığı mezuniyet belgesi, parmağında ise hayatının aşkını simgeleyen nişan yüzüğü vardı.

Haberin Devamı

PFIZER’DA DİREKTÖR

Seray bu arada daha öğrenciyken Pfizer Türkiye’de 2017-2019 yılları arası part time olarak çalışmaya başlamıştı. Ardından 2019-2024 yılları arası Türkiye’de medikal müdür olarak çalıştı. 2024 Şubat ayında da Global Klinik Bilim Direktörü olarak Kanada’ya terfi aldı. Önümüzdeki sene de Pfizer’ın New York’daki genel merkezinde aynı işe devam edecek. Nişanlısı Alan Rheaume ise 2015-2019 yılları arasında British Columbia Üniversitesi Vancouver’da tıp eğitimini tamamladı. Halen Alberta Üniversitesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisinde kıdemli asistan olarak görev alıyor. 2025 yılında ise Long Island’da bulunan Stony Brook Üniversitesinde gelişmiş ameliyat tekniklerinde uzmanlaşmak adına Fellowship yaparak uzmanlığına devam edecek. Çift evlendikten sonra Long Island’da yaşamaya başlayacak.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

24 Ağustos’ta İzmir’de evlenecek Seray Şener ve Alan Rheaume’nin düğününe Harvard’dan 50’ye yakın arkadaşı ve hocası katılacak. İkilinin evliliği, Harvard Üniversitesi sosyal medya hesaplarında şöyle duyuruldu: “Türkiye’de Pfizer’da çalışan Seray Şener ve Kanada’da beyin cerrahı olan Alan Rheaume, Haziran 2022’de Harvard T.H. Chan School of Public Healt’de aynı hibrid epidemiyoloji programına kayıt oldu. Program, kampüste ikisi yoğun, üç haftalık konaklama ile dört sömestr çevrimiçi olarak yapılıyor. Yüz yüze eğitimin ilk günü Seray ve Alan, farklı geçmişlerine rağmen ilk görüşte aşk olduğunu söylüyor. Bu yaz Türkiye’de evlenecekler. Bu güzel güne fakülte çalışanları ve arkadaşları da katılacak.”

Haberin Devamı

ALAN BİR YILDA TÜRKÇE ÖĞRENDİ

- Seray Şener, düğün hazırlıklarını ve duygularını Hürriyet’e anlattı: “Harvard’da yüksek lisans yaptığım ‘epidemiyoloji’de halk sağlığı alanında daha önce hiçbir Türk yüksek lisans yapmamış. Buraya başvurduğumda adeta büyülendim. Bu programda iki yaz dönemi, üç hafta yüz yüze, geri kalan üç hafta da online eğitim alınıyor. İlk üç haftalık yüz yüze programda Alan ile tanıştım, bu sürede birbirimize aşık olduk.

Alan beyin cerrahı, 31 yaşında. İlk tanıştığımızda birlikte ödev ve spor yapmaya başladık. Böylece yakınlaştık. Ardından o Türkiye’ye geldi. Ben de Kanada’ya gittim. Birimiz sıcak, birimiz soğuk ülke insanıydık, kültürlerimiz farklıydı. Bu durum ilk zamanlar çelişki yaratsa da çok aşık olduğumuz için sorunları aştık.

Haberin Devamı

TÜRKLER ÇÖZÜM ODAKLI

2022 yazında tanıştık, hayatım değişti. İki yıl da uzaktan görüştük. 9 saat fark var aramızda. Burada gece orada gündüz. Online buluşmalar yaptık. Bir kez daha Türkiye’ye geldiğinde ailemle tanıştı. Bir yıl içinde akıcı Türkçe öğrendi. Düğünümüzde Türkçe konuşma yapacak.

Ben çözüm odaklıyım. Bunun altında Türk olmam yatıyor. Örneğin Almanya’da bir toplantım vardı, vize çıkmaz dendi, Fransa’da vize buldum. Ne yapıp edip o toplantıya katıldım. Aslında bu kadar çözüm odaklı olmamın altında Türkiye’de kadın olmak yatıyor. Kadınlar ülkemizde ne yapar eder her zaman bir çözüm bulur. Benim bu özelliğim de iş hayatında herkesi etkiliyor. Çok hızlı aksiyon alabiliyorum. Zorluklara karşı hep kendim mücadele verdim.

Haberin Devamı

Arkadaşlarım Çeşme’de gezerken ben yaz tatilinde çalışıyordum. Biz Türkler akıllı ve zekiyiz. Harvard’daki sınıfımda herkes uzman doktor, benden deneyimli, 35 yaş üstü insanlardı. Önceleri yapabilir miyim diye kaygılandım. Kıvrak zekam ve çözüm odaklı yapım sayesinde birçok konunun üstesinden geldim. Sınıfın en iyilerinden biri oldum. Hiç zorlanmadım. Burs bile aldım. Eşimin hocası da çok önemli bir beyin cerrahı, İran’lı. Cerrahpaşa’dan mezun. Türk olduğumu öğrenince o da beni çok sevdi.”

FARKLI ÜLKELERDEN 50 ARKADAŞIM GELİYOR

Harvard’daki sınıfımızda çok farklı ülkelerden arkadaşlarım oldu. Müthiş bir network. Hepsi çok farklı. Neredeyse 50 kişi düğün için Türkiye’ye geliyor. Bu arkadaşlarımın birçoğu Türkiye’nin T’sini bilmiyordu. Çoğu bu sayede burayı görmüş olacaklar. Düğüne katılacak en az 10 farklı ülkeden arkadaşım var.

Haberin Devamı