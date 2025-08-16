İngilizce eğitimine revizyon: Konuşarak öğrenecekler

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bütüncül eğitim yaklaşımı temel alınarak uygulanacak Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli İngilizce Dersi Öğretim Programlarını yeniledi. Öğretmen ve akademisyenlerin görüş ve önerileri alınarak hazırlanan İngilizce Dersi Öğretim Programı, okullarda yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak. Müfredat tüm okullarda tüm kademelerde yeniden düzenlendi.

KELİME VE TELAFFUZ

Haftalık ders süresi ve içerik yoğunluğu dikkate alınarak sadeleştirilen, ünite ve tema sayısı azaltılan yeni program, dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi tüm dil becerilerine yönelik etkinliklere yeterli zaman ayrılmasına imkân sağlayacak biçimde planlandı. Programda, öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve dinleme alan becerilerini geliştirmeleri için dilbilgisi edinimi (seçme ve kullanma), sözcük edinme (seçme ve kullanma) ve sesletim (telaffuz) beceri alanları daha eklendi.

ETKİLİ İLETİŞİM

Öğrencilerin İngilizce’yi yalnızca bir ders olarak değil yaşamın farklı alanlarında kullanılan işlevsel bir araç olarak görmeleri amacıyla yeni öğretim programlarında Eylem Odaklı Yaklaşım temel alındı. Bu yaklaşımla öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sosyal ve kültürel durumlarda etkili iletişim kurmalarını destekleyecek dil becerilerini geliştirilmesi, İngilizce’yi etkili şekilde kullanarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaları, yaşadıkları topluma ve küresel ölçekte ihtiyaç duyulan ortamlara değer katmaları hedefleniyor. Ayrıca iletişim kurma, etkileşimde bulunma, edindikleri bilgi ve becerileri farklı bağlamlara aktarabilme yeterliklerini ön plana çıkarmak amaçlanıyor.

HER YIL TEKRAR

Yeni programa göre öğrencilerin, yaz aylarında unuttukları bilgileri hatırlamaları amacıyla her eğitim öğretim yılı başında 4 hafta boyunca ders kitaplarının başlangıcında iki temadan oluşan bir ‘Tekrar Programı’na yer verilecek. Bu sayede ülke genelinde eşzamanlı ve eşiçerikli tekrar uygulaması yapılarak tüm İngilizce seviyelerinin dengelenmesi ve öğrenciler arasındaki seviye farklarının azaltılması hedefleniyor. Tekrar programı, uygulamaya dayalı konuşma başta olmak üzere dinleme, okuma, yazma becerilerini güçlendirmeye yönelik olacak.

8 ANA TEMA

1) School life

2) Classroom life

3) Personal life

4) Family life

5) Life in the neighbourhood

6) Life in the country

7) Life in the world

8) Life in the universe and future)

‘ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM’ SON BULACAK

- Öğrencilerin “İngilizce öğrenemiyorum”, “Anlıyorum ama konuşamıyorum” gibi kendileriyle ilgili olumsuz algılarını değiştirmek, sadece tek alan becerisine odaklanmasının önüne geçmek ve önceki yanlış öğrenmelerini düzeltmek amacıyla kitaplardaki alan becerileri yaşa göre yeniden düzenlendi.Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için hazırlanacak yeni kitaplarda, ders boyunca öğrencilerin tek başlarına değil sınıf arkadaşlarıyla birlikte yapabileceği ve katılım gösterebileceği konuşma ağırlıklı etkinlikler kullanılacak. Aynı sınıftaki öğrencilerin, seviye farklılığını önlemek için yeni programda, 3 farklı seviyede etkinlik hazırlandı. Böylece öğretmenlerin süreklilik içinde öğrencilerin seviyelerine uygun etkinliği kullanmasına imkân sağlanacak. sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin öğrendikleri konular arasında ilişki kurması amacıyla ders kitaplarında güncelleme yapılacak.

DÜNYAYA AÇILACAKLAR

- Hazırlanan yeni müfredatta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin kendi kültürünü tanımalarını, milli ve manevi değerlere karşı duyarlılık geliştirmelerini sağlamak amacıyla temalar ve alt temalar tasarlanırken, içeriğin öğrencilerin kültürel kimlikleri ve bu temel değerlerle uyumu dikkate alındı. Bu amaçla öğretim programında kültürel ve sanatsal etkinlikler, toplumsal yaşama yönelik faaliyetler (sosyal sorumluluk projeleri) ile geleneksel değerleri yansıtan uygulamalara (kutlamalar, anma günleri, törenler vb.) yer verildi. Bu yaklaşımla öğrencilerin köklerine bağlı kalırken dünyaya açılmalarını, İngilizce’yi öğrenirken hem kültürel miraslarını koruyabilmelerini hem de küresel bir bakış açısı geliştirmeleri hedefleniyor.

DİL SEVİYELERİ

A1 seviyesi A1.1, A1.2 ve A1.3;

A2 seviyesi A2.1, A2.2, A2.3 ve A2.4;

B1 seviyesi B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4;

B2 seviyesi ise B2.1, B2.2, B2.3 ve B2.4.

CEFR TÜRKİYE’YE UYARLANDI

- İngilizce Dersi Öğretim Programı ders saatleri, öğrencilerin yaşadığı toplumsal çevre ve gelişim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dil seviyeleri, temalar, sözcükler, dil yapıları ve sosyal dil içeriğine yönelik çalışmalarla hazırlandı. Bu çalışmaların sonucunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) seviyeleri temel alınarak Türkiye’deki yabancı dil öğretimine özgü biçimde yeniden yapılandırıldı ve ara seviyeler eklendi. Programla bireylerin yaşama dair tüm konu ve kavramları dil eğitimi boyunca kavramaları ve bu temalar hakkında bilgi, düşünce ve duygularını anlama, ifade etme ve bu dilde iletişim kurma yeteneği edinmeleri amacıyla Özgün Tematik Model uygulamaya konuldu. Bu modelle, tüm sınıflarda ve seviyelerde yaşama dair sekiz ana tema baz alınarak, programların içeriği hazırlandı.