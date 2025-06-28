Hangi başarı sırası ile nereye yerleşilir?

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BU sene zor sınavlar yılı oldu. Önceki yıllara göre daha zor sorulardan oluşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı yine önceki yıllara kıyasla daha zorlayıcı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) izledi. Hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi(AYT) sonrasında adayların büyük bölümü salondan üzgün ayrıldı. Geçtiğimiz hafta eğitim uzmanı Salim Ünsal’a LGS’nin bu yılki zorluk derecesinin tercihleri nasıl etkileyeceğini sormuştum o da konuyu ayrıntılı biçimde anlatmıştı. Ünsal’la bu hafta da YKS’yi konuştuk ve bu sene lisans programlarına yerleşmek yani üniversite kapısını aralamak için kaç soru yapılması gerektiğini, kimin ne kadar şansı olduğunu tek tek anlattı.

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KONTENJANLAR ÖNEMLİ

Sınav analizlerini veriye dayalı olarak yapan Ünsal adaylara şu önerilerde bulundu: “Sonuçlar açıklandığında hem puan hem de sıralama bakımından bu yılın da bir önceki yılla eşdeğer olmadığını göreceğiz. Her bir sorunun getireceği puan o yıl oluşan ortalama ve standart sapma değerlerine göre değişebiliyor. Değişiklik olsa da yerleşme performansları bakımından önemli farklar görmüyoruz. Eğer bir programa yönelim artmışsa elde edilmesi gereken başarının yüzde 1 ya da 2 oranında artması gerekiyor. Bir programa yönelim azalmışsa da bu sefer aynı oranda daha düşük performans ile adaylar yerleşme şansını yakalayabiliyorlar. Şimdi öncelikle sonuçların ilan edilmesi ve puanlar ile sıralamaları görmemiz gerekiyor, ardından da üniversite kontenjanlarının ne kadar artıp azaldığına bakacağız.” Adayların aklında olan sorulara Ünsal’ın yanıtları ise şöyle:

İLAHİYAT İÇİN SORULARIN YÜZDE 31’İNİ YAPMAK YETERLİ: Geçen yıl 157 ayrı üniversitede ilahiyat programlarına öğrenci alındı. En alt sıradakine giriş için adayların TYT’de soruların yüzde 11’ini, AYT’de ise yüzde 22’sini yapması yeterli oldu. En yüksek taban puanı oluşmuş ilahiyat için adayların TYT’de soruların yüzde 40’ını, AYT’de ise yüzde 84’ünü yapması gerekiyordu. Ortalama bir ilahiyat programına girebilmek için ise adayların tüm soruların yüzde 31’ini yapmaları yeterli oldu.

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İŞLETMEYE SORULARIN YÜZDE 32’SİNİ YAPAN GİREBİLİYOR: Kılavuzda 135 ayrı üniversitede yer alan işletme programı ise ilahiyattan sonra en çok yer alan program oldu. Hemen her üniversitede işletme programının olması uzun yıllardır dikkat çekiyor. İşletmenin en düşük puanlı olanına girişte TYT’de yüzde 11, AYT’de ise yüzde 4’lük başarı oranı yeterli oldu. En yüksek puanlı işletme için ise adayların TYT’de yüzde 80, AYT’de ise yüzde 84’lük bir başarıda olması gerekiyordu. Devlet üniversitelerinde ortalama bir işletme programına girebilmek için ise tüm soruların yüzde 32’sini yapabilmek yetti.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORTALAMA YÜZDE 57 İLE MÜMKÜN: Kılavuzda adayların en çok karşılaştığı programlardan biri de bilgisayar mühendisliği oldu. Geçen yıl 118 ayrı devlet üniversitesinin bilgisayar mühendisliğine öğrenci alındı. En düşük puanlı bilgisayar mühendisliği için adayların TYT’de soruların yüzde 52’sini, AYT’de ise yüzde 14’ünü yapmaları yeterli oldu. En yüksek puanlı bilgisayar mühendisliği için ise adayların TYT’de yüzde 93, AYT’de ise yüzde 96’lık bir başarıyı yakalamaları gerekiyordu. Ortalama bir bilgisayar mühendisliği için ise tüm sınavların toplamında yine ortalama yüzde 57’lik bir başarı ile yeterli oldu.

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TIBBA GİRİŞ İÇİN YÜZDE 81’LİK BAŞARI ŞARTI: Tıp programı tercihin en gözde bölümlerinden biri. Geçen yıl devlet üniversitelerinde tıp programının en düşüğüne yerleşebilmek için TYT’de yüzde 81, AYT’de ise yüzde 73’lük bir başarıya ihtiyaç duyuldu. 50 bin barajının da uygulandığı tıbba devlet üniversitelerinde en son 29 bininci sıradaki aday yerleşebildi. İlk bin 200’üncü adayın en son sırada yerleştiği Hacettepe İngilizce Tıp programına yüzde 97 TYT ve yüzde 91 AYT başarısı ile girilebildi. Ortalama bir tıp programına giriş için ise tüm sorularda yüzde 81’lik bir başarıya ihtiyaç duyuldu.

YÜZDE 60’LIK BAŞARI HUKUK KAPISINI AÇIYOR: Ülkemizde 46 devlet üniversitesinde hukuk fakültesi var. Geçen yıl hukuk için de amansız bir yarış oldu. En düşük puanlı öğrencinin yerleştiği hukuk programına giriş için hem TYT hem de AYT’de yüzde 53’lük ortalama bir başarı göstermesi yeterliydi. En yüksek puanlı Galatasaray Hukuk’a ise en son yüzde 85’lik başarı gösteren aday yerleşebildi. Ortalama bir devlet hukuk programı için tüm sınavlardan ortalama yüzde 60’lık bir başarı yeterli oldu.

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PİLOTAJ YÜZDE 90 BAŞARI İLE ZİRVEDE: Az sayıda üniversitede olan yeni nesil bölümler ise en yüksek başarıyı gerektiren bölümler olarak dikkat çekti. Bunlar arasında zirvede pilotaj yer aldı. Tek devlet üniversitesinde yer alan pilotaj bölümüne en son yüzde 90’lık sınav başarısı gösteren aday yerleşebildi.

GÖZDE BÖLÜMLER % 58’DEN BAŞLIYOR

- Siber güvenlik mühendisliği bölümü ile son yıllarda tanışmıştık. Bu bölüme yerleşen son adayın yüzde 93 TYT yüzde 85 AYT başarısı gösterdiğini gözlemledik. Robotik ve otonom sistemler mühendisliğinde yüzde 88, kontrol ve otomasyon mühendisliğinde yüzde 82’lik başarı gerekiyordu.

Popüler programlar arasında yer alan diş hekimliğine en son sırada giren aday yüzde 71’lik, eczacılığa yüzde 63’lük, siber güvenliğe yüzde 61’lik, yapay zeka ve veri mühendisliğine ise yüzde 58’lik bir başarı ile girebilmeyi başardılar. Öğretmenlik programlarında ise en yüksek performansı özel eğitim öğretmenliğine yerleşen adaylar gösterdi. Özel eğitim öğretmenliğinin en düşük puanlı üniversitesine son sırada giren aday TYT’de yüzde 46’lık AYT’de de yüzde 75’lik bir başarı gösterdi. İngilizce öğretmenliğine yüzde 51,okul öncesi öğretmenliğine yüzde 48, sınıf öğretmenliğine ise yüzde 47’lik başarı en son sırada da olsa girebilmek için yeterli olmuştu.