Girne’de Sanat Üniversitesi Kuran Arkın: Picassolar Rodinler yetişsin istiyorum

AKDENİZ’in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sessiz sedasız faaliyete başlayan ve sanatla yükselen bir üniversite var. Adını uluslararası alanda her geçen yıl daha fazla duyuran bu üniversite, hayatını sanata ve hayallerine adayan Erbil Arkın tarafından kuruldu. Kıbrıs’ta doğan ve ailesi ile birlikte 1953’te İngiltere’ye göç eden Erbil Arkın’ın sanata olan ilgi ve yeteneği daha ilkokul öğrencisiyken Hornsey’deki öğretmenlerinin dikkatini çekti. Onların yönlendirmesiyle eğitimini Bromley’deki Ravensbourne Sanat Koleji’nde sürdürdü. De Montfort Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde tam burslu olarak başladığı üniversite eğitimini geçim kaygıları nedeniyle aynı üniversitenin Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamlayarak mobilya ve iç tasarım alanında uzmanlaştı.

‘ÖPÜCÜK’LE TANIŞINCA...

Üniversite yıllarını kültürel çeşitliliğin ve sanatsal zenginliğin merkezlerinden biri olarak bilinen Londra’ya bir saat uzaklıktaki Leicester şehrinde geçiren Arkın için sanat her zaman hayatın merkezinde yer aldı. 16 yaşındayken Tate Galeri’de Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in anıtsal eseri “The Kiss” (Öpücük) ile yüz yüze geldiği an yalnızca estetik bir deneyim değil; aynı zamanda hayatının yönünü çizecek dönüm noktalarından biri oldu. Üniversite sonrası İngiltere’de albüm kapağı ve mobilya tasarımı gibi alanlarda çalışırken bir yandan vatan hasreti bir yandan da yeni iş fırsatları nedeniyle Kıbrıs’a döndü.

SEÇKİN BİR KOLEKSİYON

Uzun yıllara dayanan Rodin hayranlığı ve sanata duyduğu bağlılık onu 2005 yılından bu yana sürekli genişleyen çok seçkin bir koleksiyonun sahibi yaptı. Bu özel koleksiyonda şu anda 31 Rodin eseri bulunuyor. Uluslararası sanat çevrelerince tescillenmiş, kültürel miras niteliğindeki koleksiyon, Auguste Rodin uzmanı Jérôme Le Blay ve Fransa’nın köklü galerilerinden Brame & Lorenceau’nun başkanı François Lorenceau tarafından kurulan Comité Rodin tarafından belgelendirilmiş, onaylı eserlerden oluşuyor.

Arkın’ın Girne’de 2012’de kurduğu “Art Rooms Gallery”, bölgenin yükselen sanat platformları arasında yer alıyor. Sanata ve kültüre yaptığı katkılarla adından söz ettiren Arkın için Ada’nın kültürel zenginliklerini uluslararası platformlarda tanıtmak büyük önem taşıyor. Ait olduğu toprakların adını dünyaya güzel işlerle duyurmayı hedeflediğini söyleyen Erbil Arkın, uzun zamandır hayalini kurduğu sanat üniversitesi için de ilk adımı 2017’de attı.

100’ÜNCÜ YIL ANISINA

- Erbil Arkın’ın özel koleksiyonu, ilk kez Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Girne’de paylaşıma açıldı. Sanat tutkunu Arkın, üniversitenin açılışında ölümünün 100’üncü yılı anısına çok özel bir Auguste Rodin sergisi de gerçekleştirdi. Bu arada kurduğu üniversitede kendisi de yüksek lisans öğrencisi olarak 50 yıl önce yarım bırakmak zorunda kaldığı akademik yolculuğunu sürdürme fırsatı buldu. 2022-2023’te ARUCAD’deki yüksek lisans eğitiminin ardından düzenlenen mezuniyet sergisinde “Asil Köylü” isimli anıtsal heykel projesiyle yer aldı. Erbil Arkın, hayatı boyunca içinde taşıdığı sanat tutkusuyla KKTC’yi uluslararası platformlara taşımayı hedefliyor.

KÂR AMACI GÜTMÜYORUZ

Okulumuz kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi. Kabiliyetli gençlere burs veriyoruz. Her sene cebim boşalıyor ama seve seve yapıyorum bunu. 3500 kişilik bir çalışan grubumuz var. Hedefim üniversitemde mezun olanların kendi mesleklerini yapmaları. Ekmek paralarını sanatla kazansınlar. İstiyorum ki buradan çağımızın Picassoları, Rodinleri çıksın. Gençler tabii ki doktor, avukat olsun ama sanatçı da olsunlar. Ailelere önerim bırakın çocuklar ne okumak istiyorlarsa onu okusunlar, onları frenlemeyin.

31 RODIN ESERİ MÜZEDE

Art Rooms GalleryD’de 31 Rodin eseri sergileniyor. Rodin’in başyapıtları arasında yer alan The Kiss (Öpücük), Eternal Spring (Sonsuz Bahar) ve Falling Man (Düşen Adam) gibi eserlerin yer aldığı koleksiyon, sanatçının 1880–1925 yılları arasında ürettiği çalışmaları içeriyor. Dante’nin İlahi Komedya eserinin “Inferno” bölümünden esinlenerek yaratılan The Gates of Hell (Cehennem Kapıları) eserini oluşturan bazı heykeller de dikkat çeken parçalar arasında.

55 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VAR





Prof. Dr. Asım Vehbi (ARUCAD Rektörü): “2017’de kâğıt üzerinde kurulan üniversitemiz bir yıl sonra ilk öğrencilerini aldı. 2020’de YÖK tarafından tanındık. Yetenek sınavıyla, portföy çalışması ile kabul alıyoruz bazı bölümlere. Türk öğrenciler iki aşamadan geçiyor. YKS puanı ve özel yetenek sınavı ile kabul ediliyor. Şu anda 55 farklı ülkeden öğrencimiz var. 18 farklı ülkeden öğretim üyemiz bulunuyor. 16 bölümün 14’ ünde eğitim dili İngilizce. 2’sinde yani Oyunculuk ve Yeni Medya’da Türkçe eğitim veriliyor.”