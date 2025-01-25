Faciadan etkilenen çocuklara nasıl yaklaşmalı? Olayı yok saymayın

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Kalbimiz yangında yaşamını yitirenler ve onların yakınlarıyla birlikteydi. Bu yangından kayıpların aileleri, yakınları, tanıdıkları, okul arkadaşları, öğretmenleri gibi çocuk, genç, yaşlı, yetişkin her kesimden onları hiç tanımayan milyonlar da çok etkilendi. Karmaşık duygular içindeyiz...

GÖNÜLLÜ DESTEK EKİBİ

EMDR Derneği’nin Travma İyileştirme Grubu Başkanı Hayal Demirci, olayın ardından sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında yoğun bir kayıp ve yas sürecini çocuk ve yetişkinlerin nasıl atlatacağına yönelik bilgilendirme yaparak bu travmayı yaşayanlara gönüllü destekte bulunacaklarını açıkladı. 1999 depreminden itibaren gönüllü destek çalışmaları yapan dernek, CovId döneminde 750 terapistle binlerce sağlık çalışanına, 6 Şubat depreminde de 1500 terapistle 10 bini aşkın kişiye destek verdi. Dernek Başkanı Hayal Demirci, şunları söyledi: “EMDR Türkiye Derneği olarak, ülkemize hizmet sunmayı amaçlayan ruh sağlığı çalışanlarıyız. Kendi bilgi ve tecrübelerimizi, mesleki becerilerimizi dernek çatımız altında birleştirerek, yaşanan bu olaydan etkilenen vatandaşlarımıza EMDR yöntemiyle psikolojik destek vermeye gönüllüyüz. Azımsanamayacak bir grup, olayın hemen ardından ya da üzerinden zaman geçtikten sonra, tanı alabilecek düzeyde klinik semptomlar gösterebilir. Diğer taraftan, işlevselliği etkilense de tanı almayacak düzeyde semptomlarla hayatına devam eden bir gruptan da bahsedebiliyoruz.”

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SARILMAK İYİ GELİR

Başkan Hayal Demirci, bu acı dolu zamanlarda çocuklar için önemli hatırlatmalarda bulunuyor: “Bu büyük acının yoğun etkileriyle baş edebilmek için açık iletişim çok önemli. Olayı kapatmak, yok saymak yerine çocukların duygularını acılarını ifade etmeye alan açmak, hızlı tavsiyeler ve teselliler yerine onları dinlemek, anlamak ve kucaklamak gerekir. Çocuk olayı doğrudan görmemiş olsa da dinledikleri ve etrafını kuşatan kaygı ile korku ve kaygıya kapılabilir, güvende olma hissi zedelenebilir. Böyle bir durumda evde güvenli ve huzurlu bir alan oluşturmak, ona fiziksel olarak daha yakın olmak, teması artırmak, ebeveynlerin çocuğa tutarlı rutinler sunması, günlük yaşamda ne zaman ne olacağına dair çocukları bilgilendirmek, çocuğun zedelenen güvenlik algısına yönelik sağlıklı müdahalelerdir.

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ÜSTÜNÜ KAPATMAYIN

Unutturmaya çalışmak, çocuğun dikkatini dağıtmanın işe yarayacağını düşünmek bir yanılgı. Bunun yerine çocuğu soru sormaya teşvik etmek, ona yaşına uygun, karmaşık olmayan, net ve dürüst cevaplar vermek kendisini daha güvenli bir zeminde hissetmesine yardım eder. Ajitasyon, fazla bilgi, yoğun haber maruziyeti ise kaçınmamız gereken unsurlar. Her çocuğun travmaya tepkisinin farklı olacağını bilmemiz gerekir. Kimi dönüp konuyla ilgili hiç konuşmayabilir kimi de daha çok hareketlenip daha çok temasa ihtiyaç duyabilir.”

AİLELER NE YAPMALI?



* Ebeveynler çocuklar için güvenli bir ortam sağlamalı. Evdeki düzen ve ortamın sabit ve öngörülebilir olması, çocuğa tutarlı rutinler sunulması kendini güvende hissetmesine yardımcı olur.

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* Çocuğun daha fazla güvenceye ihtiyacı varsa, ona fiziksel olarak daha yakın olmak, teması arttırmak, günlük yaşamda ne zaman ne olacağına dair bilgilendirmek çocuğun zedelenen güvenlik algısını onarmayı sağlar.

* Çocuğun korku, öfke, suçluluk veya kaygı gibi yaşadığı zor duyguları anlaması ve ifade etmesi için uygun bir dil ve ortam sunulmalı.

* Ona destek alabileceği bir sosyal çevre oluşturulmalı. Arkadaşlarıyla iletişimde kalmasını sağlamak iyileştirici olur.

* Fiziksel sağlığa özen göstermek, duygusal iyileşmenin önemli bir parçasıdır. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, doğada vakit geçirmek, oyun oynamak veya spor yapmak çocuğun stresle başa çıkma kapasitesini artırır.

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* Çocuğun travma sonrası baş etme becerileri ebeveynlerin de stresle sağlıklı bir şekilde başa çıkmaları ile ilişkilidir. Duygusal tepkilerinizi denetleyerek, sağlıklı başa çıkma stratejileri kullanmak, gerekirse profesyonel destek almak çocuk için öğretici olur.



OKUL NELER YAPMALI?



* Okulda açık, empatik bir iletişim kültürü oluşturmalı, çocukların güvenli bir şekilde duygularını paylaşabilecekleri bir ortam sağlanmalı.

* Travma yaşayan çocuklar için daha esnek bir okul programı tasarlamak, sınıf içindeki etkinliklerde alternatif yöntemler kullanmak yararlı olur.

* Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için arkadaşlık ilişkilerinin teşvik edilmesi, öğrenciler arasında empatiyi, olumlu ilişkiyi teşvik edici etkinlikler yapılması aralarında sağlıklı sosyal ilişkiler kurulmasını sağlar.

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* Travmanın etkisi ile sınıfta zorluk yaşayan, uyum sorunları gösteren çocuğun bu davranışlarının duygusal bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor olabileceği bilinerek uygun destek verilmeli.

* Okul, ailelere yaşanılan travma sonrası rehberlik yapmalı, aile ile iş birliğini sürdürmeli. Çocukların iyileşme sürecine katkıda bulunmalı.