Eylülle birlikte 30 milyonluk eğitim hareketi

Nihayet uzun bir aradan sonra okullar tam gün ve yüz yüze eğitime başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlı ve hazırlıklı görünüyor. Bakan yardımcısı iken kendisine bağlı olan meslek liselerine talimatlar verildiği duyumu aldım. Bu okullarda dezenfektan ve maske üretimi hızlanmış. 1 Eylül öncesi dezenfektan ve maskeler öğrenci ve öğretmenleri bekliyor olacak. Öğrenciler ve öğretmenler okullarına gitmeye hazırlanıyor. Bakan Özer, vakalar çok zorlamazsa okulları açık tutma konusunda kararlılığını devam ettirecek diye düşünüyorum. Bakanlar Kurulu’nda yaptığı sunum ve diğer kabine üyelerini ikna etmesi de bu kararlığından kaynaklanıyor.









ÜÇ ÖĞRENCİ BABASI BİR VELİ OLARAK

“Bizim için tek tek her bir çocuğumuzun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yok. Millî Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak biliyorum ki tüm velilerimiz çocuklarını okullara emanet ederken okulların güvenli olmasını isterler. Gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatımızdan çıkmayacağı açıkça görülüyor. Dolayısıyla hepimiz, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı sürdürmek zorundayız” diyen Bakan Özer, okulların açılması ve açık tutulması konusundaki kararlılığını şu sözlerle ifade ediyor:

“Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.”