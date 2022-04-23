Eğitimcilere istismar ve ihmal eğitimi... Nasıl anlamalı, neler yapılmalı?

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ÖZEL Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi koordinatörlüğünde İstanbul Aydın Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi’nde verilen eğitimlerde öğretmen ve yöneticilere, çocuğun ihmal ya da istismar edildiği durumlarda neler yapılması gerektiğinin yanı sıra öğretmen ya da yöneticinin bu durumu ilk fark ettiğinde hangi adımları atması gerektiği öğretiliyor. Bu konuda öncelikle eğitimcilerin iyi gözlem yapması, çocukları iyi dinlemesi ve onları dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

3 AYAKLI EĞİTİM

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu önemli eğitim çalışmasıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Eğitim psikolojik, hukuksal ve sosyal hizmetten oluşan üç temele dayanıyor. Her kademedeki okul müdürlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz bu sürecin iyi takip edilmesi gerektiği konusunda bilgilendiriliyor. Bu tür vakalarla karşılaştıklarında gerekli önlemleri nasıl alacakları ve hukuksal bildirim süreçleri aktarılıyor. Ayrıca bunu yaşayan çocuklardan defalarca ifade alınarak örselenmelerinin önüne geçilmesi gerekiyor. İfadenin tek seferde alınması doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Psikolojik, eğitsel önlemlerin eşzamanlı ve hızla değerlendirilmesi için uzmanlarımız eğitim veriyor. İstismara uğrayan çocuk ve sınıf arkadaşlarının etkilenme düzeyine göre önlemlerin alınması, aile işbirliği tek tek anlatılıyor. Yüz yüze verdiğimiz 9 günlük eğitimin yararlı olacağını düşünüyoruz.”

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ESAS OLAN ÇOCUĞUN YARARI

Bu eğitimlerde esas olarak çocuğun üstün yararının gözetilmesi önem taşıyor. Eğitimlere katılanlar okullarında yaşadıkları vakalar üzerinde, isim ve adres bilgisi vermeden gerekenleri aktarıyor. Öğretmen ve idarecilerden gelen sorular üzerinden konular aktarılıyor. Olayın öğrenilmesinden sonra uygulanması gereken prosedür örneklerle anlatılıyor.

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UZMAN ÖNERİLERİ:

ŞÜPHE BİLE YETERLİ

İmren Aykut (Psikolojik Danışman): Öncelikle çocukların bize anlattığı her şeyi, onlara inandığımızı hissettiren beden dili ve ifade ile dinlemeliyiz. Çocuk kendini açıp durumu paylaştığı zaman anlattıkları gerçek mi doğru mu diye düşünmeden gerekli bildirim sürecini başlatmalıyız. Süreç polis, savcılık ve çocuk izlem merkezleriyle işbirliği halinde yürütülmeli. İfadesini alan polisler de çocuğa yaklaşımla ilgili mutlaka bilgi sahibi olmalı.

ÇOCUK ÖRSELENMEMELİ

Dilek Özyürek (İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi RPD Bölümü): Okullarda istismar konulu adli olguların bildirilmesi durumunda şunlar yapılabilir: Çocuğa süreçle ilgili bilgi verilir. Çünkü yaşanacaklar konusunda oryantasyona gereksinmesi vardır. Mağdurla görüşürken okul yönetimi, psikolojik danışman ve diğer personelin görevi dedektiflik, savcılık ya da polislik değildir. Nerede ne zaman kiminle, kaç kere gibi sorular sorulmadan tutanak tutularak konu çocuk polisine devredilmelidir. Çocuk izlem merkezine götürülen çocuğun, ikinci bir travmaya maruz kalmadan, bir seferde konusunda özel eğitim almış uzman psikologlar tarafından bilgisi alınmalı. Sorular çocuğa uzman aracılığı ile onu örselemeden sorulmalı.

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