Edirne’nin değişen yüzü: Meriç’ten geleceğe kürek çekiyorlar

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TARİHİ boyunca çok önemli hikâyelere ev sahipliği yapan Edirne’nin akla gelen ilk sembollü büyük Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye tanımladığı Selimiye Camisi’dir kuşkusuz. Tabii padişahlara kucak açan bu serhat şehrimizin öne çıkan başka simgeleri de var. Edirne denince Kırkpınar’dan Uzunköprü’ye, zengin tarihi mirastan yaprak ciğer ve badem ezmesi gibi eşsiz lezzetleri barındıran gastronomi kültürüne kadar pek çok simge akla gelebilir. Şimdi bu simgelere en güzel gün batımlarının adresi olan Meriç Nehri üzerinden bir yenisi ekleniyor. Nehir üzerinde ilerleyen tekneler, suya girip çıkan kürekler, bir hedefe odaklanan gençler bu nehri ve Edirne’yi bambaşka bir havaya büründürüyor. Meriç, artık Türkiye’de kürek sporunun yeni ve önemli adreslerinden biri olmanın ötesine geçiyor.

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20 KULÜPTEN YÜZLERCE SPORCU

Cumhuriyet tarihinin ilk olimpik kürek parkuru olarak nehir üzerinde açılan “100. Yıl Kürek Parkuru”nda bin ve 2 bin metrelik yarışlar için Türkiye ve dünyanın her tarafından gençler Edirne’ye gidiyor. Meriç, Edirne’nin sporla kurduğu yeni geleceğin simgesi olacak gibi görünüyor. Çünkü son yıllarda burada Türkiye şampiyonaları, Avrupa ve Balkan şampiyonları, kupalar, uluslararası organizasyonlar arka arkaya yapılıyor.

Eylül ayında gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonasına katılan 18 kulüpten 100’den fazla sporcu dışında, Ağustos ayındaki Gençler Türkiye Şampiyonası’nda 20 kulüpten 300’den fazla sporcu bu nehirde kürek çekti. Meriç, önümüzdeki yıllarda da dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. U19 ve U23 Dünya Kürek Şampiyonalarının Edirne’de düzenlenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde çalışmalar devam ediyor. Şampiyonaların Meriç Nehri’ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru’nda gerçekleştirilmesi hâlinde, 80’e yakın ülkeden sporcular, teknik ekipler ve sporseverlerden oluşan yaklaşık 5 bin ziyaretçinin Edirne’ye gelmesi bekleniyor.

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DİSİPLİN, SABIR, İRADE...

Bu hikâyenin buraya gelmesinde Edirne Valisi Yunus Sezer ile TED Edirne Koleji Kurucusu ve bir dönem Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Nesim İba’nın payı büyük. Yaklaşık 30 yıllık iş hayatı boyunca farklı sektörlerde yatırımları olan Nesim İba, Meriç kıyısında kürek çeken her gence dokunan, kürek sporuna tutkun biri. Edirne’yi kürek sporuyla tanıştıran İba’nın bu konuda düşünceleri şöyle: “Biz burada yalnızca bir yapı kurmuyoruz; bir ruh, bir anlayış ve bir duruş inşa ediyoruz. Bir okuldan, bir kulüpten ya da tekil bir projeden çok daha fazlasını hedefliyoruz. Bizim derdimiz, gençlerin sadece başarılı bireyler olması değil, aynı zamanda karakter sahibi, sorumluluk alan ve bulunduğu topluma değer katan insanlar olarak yetişmesi. Çünkü biliyoruz ki gerçek başarı, yalnızca kazanılan kupalarla değil, kazanılan değerlerle ölçülür. Her gün antrenman sahasında dökülen terin içinde disiplin var, sabır var, vazgeçmeme iradesi var. Her sabah yeniden başlama cesareti var. Ve belki de en önemlisi, birlikte başarma inancı var.”

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EDİRNE’DE ADIM ADIM KÜREK YOLCULUĞU

Edirne’nin heyecan verici kürek sporu serüveni Avrupa’ya ve dünyaya yayılarak devam ediyor. Türkiye şampiyonaları, Avrupa Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası’nın ardından hedef Dünya Şampiyonası. İşte, kürek sporunun Edirne’de yıl yıl gelişimi ve değişimi:

- 2019’da kurulan TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, 2020 yılının Ekim ayında teknelerinin suya inmesiyle ilk resmi antrenmanını Meriç Nehri’nde yaptı.

- Haziran 2021’de 1. Edirne Kürek Festivali düzenlendi. Festivale 13 kürek kulübünden 100’den fazla sporcu katıldı.

- Nisan 2022’de düzenlenen Türkiye Kürek Federasyonu Bahar Kupası yarışlarında TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları ilk kez resmi bir yarışta kürek çekti ve iki altın madalya kazandı.

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- Haziran 2022’de düzenlenen 2. Edirne Kürek Festivali ile 16 kulüpten yaklaşık 350 sporcu Edirne’ye geldi.

- Edirne, U23 ve U19 Avrupa Kürek Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için aday oldu.

- 24 Eylül 2022’de Çekya’nın Račice kentinde European Rowing tarafından yapılan oylama sonucunda 2024 U23 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahibi Edirne olarak belirlendi. Meriç Nehri’nde bir hayalle başlayan bu yolculuk, artık ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracağımız uluslararası bir boyuta taşındı.

- Cumhuriyet tarihimizin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Edirne’ye kazandırıldı.

- Eylül 2024’te Edirne’de gerçekleştirilen U23 Avrupa Şampiyonası, Türkiye’de uluslararası çapta düzenlenen ilk kürek şampiyonası oldu. 28 ülkeden yaklaşık 600 milli sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye Kürek Milli Takımı madalya rekoru kırdı.

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- U23 Avrupa Şampiyonası’nın hemen ardından Edirne’de düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası ile Meriç Nehri Olimpik Kürek Parkuru, uluslararası arenada bir kez daha kendini ispatladı.

- Edirne, Dünya Kürek Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

HEDEF: DÜNYA ŞAMPİYONASI

Kürek sporunun ilde yaygınlaşmasına olan katkısını ise Nesim İba şöyle anlatıyor: “Bu süreçte attığımız her adım, daha büyük bir hedefin parçası. Bazen zorlanıyor, bazen yoruluyor, hatta kendimizi sorguluyoruz. Ama durmuyoruz. Çünkü bu yolun kolay olmadığını en başından biliyorduk. Biz kolay olanı değil, doğru olanı seçtik; sabırla ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. 2019 yılında başladığımız çalışmalarla Meriç Nehri’ni Avrupa’nın ve dünyanın önemli kürek merkezlerinden biri hâline getirmeyi hedefliyoruz. Devlet yetkilileriyle birlikte bu hedef için büyük çaba gösteriyoruz. Doğal bir parkur niteliği taşıyan Meriç Nehri’nde su seviyesini kürek sporuna uygun hâle getirmek için birçok proje geliştirdik; altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Meriç’te Avrupa ve Balkan şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. Şimdi hedefimiz, Dünya Kürek Şampiyonası’nı da Edirne’de düzenlemek.”