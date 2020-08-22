Dünyanın en iyi üniversiteleri üstüne para veriyor

Boğaziçi Üniversitesi’nden 4.00 ortalamayla mezun olan Baturalp Yalçın’a dünyanın en iyi 4 üniversitesi burs teklif etti, yetmedi üstüne para bile verdi. O, Berkeley’i tercih etti. Böylece 5 yılda 2 milyon 200 bin TL’den fazla para ödeyeceği okula bedava gidecek, üstüne ayda 2500 dolar alacak.
Boğaziçi Üniversitesi bu yıl 1871 mezun verdi. Bu mezunlardan sadece ikisinin diplomasında, “Mezuniyet ortalaması: 4.00” yazıyordu. O iki mezundan biri Baturalp Yalçın’dı. Endüstri Mühendisliği ve yan dal olarak da Ekonomi Bölümü’nden 4.00 üzerinden 4.00 ortalama ile mezun olan Yalçın’ın bu başarısına son beş yıl içinde Boğaziçi’nden diploma alan 12 bin öğrenciden 7’si ulaşabildi. Diplomasında yazılı olan mezuniyet ortalaması, Baturalp Yalçın’ı son yılların en başarılı 7 öğrencisi arasına sokarken dünyanın mühendislik programlarıyla öne çıkan 4 saygın üniversitesinin de dikkatini çekti. Yalçın, ABD’de California Berkeley, Princeton, Cornell ve Georgia Institute of Technology üniversitelerinin mühendislik bölümlerinin doktora programlarına burslu olarak kabul aldı.
18 BİN TL MAAŞ ALACAK
Baturalp Yalçın’ın tercihi Kaliforniya oldu; önümüzdeki dönem University of California, Berkeley’de endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması bölümünde bütünleşik doktoraya başlayacak. Gelecekte optimizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında öncü araştırmalar yapmayı hedefleyen Baturalp Yalçın, eğitim ve yaşam ücreti ile yıllık ortalama 60 bin dolarlık üniversitede 5 yıl için 300 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 200 TL) vermek yerine ücretsiz eğitim görecek. Üstelik üniversiteden de ayda 2500 dolar (yaklaşık 18 bin TL) maaş alacak. Yalçın, “Eğitim, yemek ve ev ücreti ortalama 60 bin dolar civarında. Ben bunları ödemeyeceğim, üniversite bana aylık 2500 dolar verecek. İlk sene derslere odaklanıp, sonraki sene araştırma asistanı olarak görev yapacağım” diyor.
BAŞARIYI GETİREN FAKTÖR
Yalçın, kendisini başarıya götüren etkenleri şöyle sıralıyor: “Okul hayatımda arkadaşlarımdan farklı yaptığım şey derslerden sonra mutlaka merak ettiğim konuları araştırıp, eksiklerimi kapatmak oldu. Birinin bana öğretmesinden önce, eksiklerimi kendim bulup kapattım. Sanırım başarıyı getiren en önemli faktör bu oldu. Bunun dışında derslere düzenli katıldım. Özverili çalıştım. Dünyanın en iyi üniversitelerine burslu kabulümde tek etken not ortalamam değil. Değişim programlarına katıldım, araştırma yaptım, hobilerim var, çok yönlü bir kişiliğe sahibim ve tabii diplomamda Boğaziçi Üniversitesi yazıyor.”
HEP DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALDI
Öğretmen anne ve astsubay babanın iki çocuğundan biri olan Baturalp Yalçın, babasının mesleği nedeniyle farklı illerde devlet okullarında okudu. İzmir Fen Lisesi’ni bitiren ve lisedeyken Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda kazandığı altın ve gümüş madalya ile devlet üniversitelerine sınavsız geçiş hakkı elde ederek Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşen Baturalp Yalçın, üniversite hayatını şöyle anlatıyor: “Üniversite hayatım oldukça verimli geçti. Lisede Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda hem altın hem gümüş madalyam olduğu için Boğaziçi Üniversitesi Superdorm’da da burslu olarak kaldım. Lisansta değişim programıyla Columbia Üniversitesi’ne de gittim. Ayrıca Otokoç Otomotiv’de ve Coca Cola’da staj yaptım. Liseden beri bilimi seviyorum ve araştırma yapmaktan keyif alıyorum. University of California Berkeley’de önümüzdeki dönem bütünleşik doktoraya başlayacağım. Bu dönem pandemi dolayısıyla tüm dersler online olacak. Şimdilik Türkiye’de kalıp derslere uzaktan katılacağım.”
NEDEN BERKELEY?
Baturalp 4 iyi üniversite arasında Berkeley tercihini şu sözlerle anlatıyor: “University of California Berkeley tercih etme nedenim Amerika’da büyük teknoloji şirketlerine olan yakınlığıyla bilinmesi. Doktora sırasında Amerika’da staj yapmak ve oradaki endüstri ortamını deneyimlemek istiyorum. Benim alanım belirli kısıtları olan sistemleri en iyi şekilde çalıştırmaya yönelik araştırma yapmak. İleri seviye matematik ve analitik yöntemler kullanmak gerekiyor. Şirketlerin belirli verilerini kullanarak en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak hedefler arasında. Keşfetmek ve kendi merak ettiğim sorular üzerine çalışmak beni daha çok tatmin ediyor. Doktora sonrası yurtdışında iyi bir üniversitede akademik çalışmalara devam etmek istiyorum. Stajlarda sahadaki işleri göreceğim. Benim için ağır basan yön akademisyenlik. Sahadaki şirketlerle işbirliği yapıp, akademi ile sahayı bir araya getirmeyi arzuluyorum.”
Dünyanın en iyi üniversiteleri üstüne para veriyor
Boğaziçi Üniversitesi’nden 4.00 ortalamayla mezun olan Baturalp Yalçın’a dünyanın en iyi 4 üniversitesi burs teklif etti, yetmedi üstüne para bile verdi. O, Berkeley’i tercih etti. Böylece 5 yılda 2 milyon 200 bin TL’den fazla para ödeyeceği okula bedava gidecek, üstüne ayda 2500 dolar alacak.
Boğaziçi Üniversitesi bu yıl 1871 mezun verdi. Bu mezunlardan sadece ikisinin diplomasında, “Mezuniyet ortalaması: 4.00” yazıyordu. O iki mezundan biri Baturalp Yalçın’dı. Endüstri Mühendisliği ve yan dal olarak da Ekonomi Bölümü’nden 4.00 üzerinden 4.00 ortalama ile mezun olan Yalçın’ın bu başarısına son beş yıl içinde Boğaziçi’nden diploma alan 12 bin öğrenciden 7’si ulaşabildi. Diplomasında yazılı olan mezuniyet ortalaması, Baturalp Yalçın’ı son yılların en başarılı 7 öğrencisi arasına sokarken dünyanın mühendislik programlarıyla öne çıkan 4 saygın üniversitesinin de dikkatini çekti. Yalçın, ABD’de California Berkeley, Princeton, Cornell ve Georgia Institute of Technology üniversitelerinin mühendislik bölümlerinin doktora programlarına burslu olarak kabul aldı.
18 BİN TL MAAŞ ALACAK
Baturalp Yalçın’ın tercihi Kaliforniya oldu; önümüzdeki dönem University of California, Berkeley’de endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması bölümünde bütünleşik doktoraya başlayacak. Gelecekte optimizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında öncü araştırmalar yapmayı hedefleyen Baturalp Yalçın, eğitim ve yaşam ücreti ile yıllık ortalama 60 bin dolarlık üniversitede 5 yıl için 300 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 200 TL) vermek yerine ücretsiz eğitim görecek. Üstelik üniversiteden de ayda 2500 dolar (yaklaşık 18 bin TL) maaş alacak. Yalçın, “Eğitim, yemek ve ev ücreti ortalama 60 bin dolar civarında. Ben bunları ödemeyeceğim, üniversite bana aylık 2500 dolar verecek. İlk sene derslere odaklanıp, sonraki sene araştırma asistanı olarak görev yapacağım” diyor.
BAŞARIYI GETİREN FAKTÖR
Yalçın, kendisini başarıya götüren etkenleri şöyle sıralıyor: “Okul hayatımda arkadaşlarımdan farklı yaptığım şey derslerden sonra mutlaka merak ettiğim konuları araştırıp, eksiklerimi kapatmak oldu. Birinin bana öğretmesinden önce, eksiklerimi kendim bulup kapattım. Sanırım başarıyı getiren en önemli faktör bu oldu. Bunun dışında derslere düzenli katıldım. Özverili çalıştım. Dünyanın en iyi üniversitelerine burslu kabulümde tek etken not ortalamam değil. Değişim programlarına katıldım, araştırma yaptım, hobilerim var, çok yönlü bir kişiliğe sahibim ve tabii diplomamda Boğaziçi Üniversitesi yazıyor.”
HEP DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALDI
Öğretmen anne ve astsubay babanın iki çocuğundan biri olan Baturalp Yalçın, babasının mesleği nedeniyle farklı illerde devlet okullarında okudu. İzmir Fen Lisesi’ni bitiren ve lisedeyken Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda kazandığı altın ve gümüş madalya ile devlet üniversitelerine sınavsız geçiş hakkı elde ederek Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşen Baturalp Yalçın, üniversite hayatını şöyle anlatıyor: “Üniversite hayatım oldukça verimli geçti. Lisede Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda hem altın hem gümüş madalyam olduğu için Boğaziçi Üniversitesi Superdorm’da da burslu olarak kaldım. Lisansta değişim programıyla Columbia Üniversitesi’ne de gittim. Ayrıca Otokoç Otomotiv’de ve Coca Cola’da staj yaptım. Liseden beri bilimi seviyorum ve araştırma yapmaktan keyif alıyorum. University of California Berkeley’de önümüzdeki dönem bütünleşik doktoraya başlayacağım. Bu dönem pandemi dolayısıyla tüm dersler online olacak. Şimdilik Türkiye’de kalıp derslere uzaktan katılacağım.”
NEDEN BERKELEY?
Baturalp 4 iyi üniversite arasında Berkeley tercihini şu sözlerle anlatıyor: “University of California Berkeley tercih etme nedenim Amerika’da büyük teknoloji şirketlerine olan yakınlığıyla bilinmesi. Doktora sırasında Amerika’da staj yapmak ve oradaki endüstri ortamını deneyimlemek istiyorum. Benim alanım belirli kısıtları olan sistemleri en iyi şekilde çalıştırmaya yönelik araştırma yapmak. İleri seviye matematik ve analitik yöntemler kullanmak gerekiyor. Şirketlerin belirli verilerini kullanarak en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak hedefler arasında. Keşfetmek ve kendi merak ettiğim sorular üzerine çalışmak beni daha çok tatmin ediyor. Doktora sonrası yurtdışında iyi bir üniversitede akademik çalışmalara devam etmek istiyorum. Stajlarda sahadaki işleri göreceğim. Benim için ağır basan yön akademisyenlik. Sahadaki şirketlerle işbirliği yapıp, akademi ile sahayı bir araya getirmeyi arzuluyorum.”