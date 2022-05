Duke Üniversitesi’nin rektör yardımcısı Dr. Yakut Gazi: Kariyerimi Türk sıcaklığına borçluyum

Haberin Devamı

Dünyanın en iyi 50, ABD’nin en iyi 10 üniversitesi arasında olan Duke Üniversitesi’nde yeni açılan eğitimde yenilik ve dijital eğitim ile akademik konulardan sorumlu rektör yardımcılığı görevine bir Türk getirildi.

98 yıllık üniversitenin eğitim teknolojisi artık Dr. Yakut Gazi’den sorulacak. Üniversite yönetimi bu önemli pozisyon için yapılan seçimde sıcaklık, samimiyet, cana yakınlık, dürüstlük ve işbirliğine yatkınlık gibi özelliklerin belirleyici olduğunu belirtti.

KADINLAR RAKİP DEĞİL DESTEKÇİ

Dr. Gazi, “Türk sıcaklığı ve cana yakınlığım seçilmemde etkili oldu. Anne ve babamdan öğrendiğim sevgi saygı ile herkesin güzel yanını görme gayretim önümü açtı” diyerek, şunları söyledi: “Hepimizin başarılı olması için imkân var, hepimizin başarılı olacağı yer var, rekabete değişik yaklaşmalı, birbirimize yardımcı olup destekleyerek hep birlikte başarılı olmak, deli gibi rekabet etmekten çok daha hayırlı. Kadınların işyerinde başarısı önemli. Bizden önceki jenerasyonda iş yaşamında kadınlar için daha az yer vardı, bu yüzden rekabet de daha fazlaymış gibi görünüyordu. Oysa bizim neslimizde kadınların birbirini daha çok desteklediğini görüyorum. Ben de öyle olmaya çalışıyorum, hepimizin başarılı olması için yer ve imkân var.

İYİ İLİŞKİLER ÇOK ÖNEMLİ

Bizim alanımızdaki başarı ilişiklere bağlı. Hocalarla, ekip arkadaşlarıyla, üniversite yönetimi ile iyi ilişki kurup koalisyon ortamı sağlayınca başarı elde ediliyor. Böyle büyük işler için benim deneyimim ve yaptığım işlerin yanı sıra hocalarla birlikte iyi çalışmak, dersleri düzenleyen ekiple işbirliği yapmak, üniversite rektörünün onayı ve desteğini almak gerekiyor. Bütün bunları yapınca da beni sevdiler ve kabul ettiler.”

MEMUR ÇOCUĞU

İstanbul’da orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yakut Gazi, Ataköy Lisesi’nin ardından dershaneye burslu devam etti. Ev kadını annesi Umman Gazi, iki çocuğunun eğitimine katkıda bulunmak için zaman zaman terzilik yaptı. Yakut Gazi’nin, “Çok çalışkan ve dürüst biriydi” dediği babası Erson Gazi, 42 yıllık postacılık hayatını Sirkeci PTT Müdürü’yken emekli olarak noktaladı. Yakut Gazi, kazandığı Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra burada araştırma görevlisi, daha sonra da öğretim görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi’nde eğitim bilimleri alanında doktoraya başladı. Eğitimin sürekli teknolojiyle döndüğünü fark etti, ancak Türkiye’de o sıralarda eğitim teknolojisi üzerine doktora programı bulamayınca yurtdışına gitmeye karar verdi. Barselona Üniversitesi’nde bir dönem araştırma yaptı. Texas A&M Üniversitesi Dwight Look College of Engineering’de uzaktan eğitim girişimlerini yönetti, Texas A&M-Central’da dağıtılmış öğrenme ve öğretim teknolojisini denetledi ve Katar’daki Texas A&M Üniversitesi’nde bilgi teknolojisi danışmanı olarak görev yaptı.

GENÇLERE TAVSİYELER:

OKUL BİTİRMEK DEMODE OLACAK

Gelişmiş ülkelerde bugün doğan bebeklerin yüzde 50’si 100 yaşına kadar yaşayacak. Hayat uzayınca yaşamın parametreleri değişiyor. Hepimiz 22 yaşında işe başlayıp 20-25 senede emekli olup, sonrasında hayaller neyse onları yaşamayı planlayarak büyüdük. Oysa şimdi 80-90 hatta 100 yaşına kadar yaşayacaksak, 50 yaşında emekli olup sonrasında yatmayacağız, yaptığımız iş sürekli değişecek. Teknoloji, yapay zekâ hepimizin yaptığı işi sürekli sorgulayacak ve değiştirecek. Hangi üniversiteden mezun olursak olalım, uzun yaşamımız boyunca kendimizi yenilememiz, yeni beceriler edinmemiz gerekecek. Bunun için yaşam boyu öğrenme arzusunu geliştirmek önemli. Okulu bitirme demode bir kavram olacak, sürekli öğrenmek, yenilenmek gerekecek.

KAMERA ALTINDA ÖRGÜ ÖRDÜM

Pandemi sırasında örgü ve tığ işine başladım. Peş peşe online toplantı olunca dikkati toplamak da zor oluyordu, ellerimi meşgul etmek için örgü ve tığı kamera altında örmeye başladım. Hem dikkatimi topluyordum hem de ellerim meşgul oluyordu, başka bir şey yapmıyordum. İnsanları dinliyor, rahatlıyordum.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ONA EMANET

Bütün çalışmaları eğitim teknolojisi, uzaktan eğitim, online eğitim üzerine olan Dr. Yakut Gazi, Duke Üniversitesi’ndeki bu yeni görevinde, uzaktan eğitim, üniversite öncesi ve yaşam boyu programlardan sorumlu olacak. Ayrıca üniversitenin lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim teknolojisi alanının sorumluluğunu üstlenecek. Yeni pozisyonu için büyük bir rekabet sürecinden geçen Gazi, yarı finalde 6-8, finalde ise 2-3 kişi arasından seçildi.

ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ

Pandemi bizi online mı yoksa yüz yüze eğitim mi daha iyi çelişkisine sürükledi. Halbuki benim alanımda bizim gibi eğitimcilerin önündeki en büyük soru şu: Neyi yüz yüze, neyi online yapmalı? Her ikisi bir arada olmalı. Okul öncesinden doktora sonrasına kadar tamamen yüz yüze eğitim diye bir şey kalmayacak, hibrit eğitim olacak ama öğrencilere, konuya ve kuruma bağlı olarak değişik şekiller alacak.